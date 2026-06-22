Instagram katta ekranlarni zabt etmoqda: TV ilovasida yangi formatlar sinovdan oʻtkaziladi
Instagram ijtimoiy tarmogʻi oʻzining televizorlar uchun moʻljallangan ilovasini tubdan yangilash va kengaytirish ustida ishlamoqda. Kompaniya endilikda nafaqat qisqa videolar, balki uzoq davom etadigan kontentlar, koʻp qismli seriallar va jonli efirlarni TV ekranlariga olib chiqishni maqsad qilgan. Ushbu qadam platformaning anʼanaviy ijtimoiy tarmoq doirasidan chiqib, yirik striming xizmatlari bilan raqobatga kirishayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Meta korporatsiyasi Instagram platformasini foydalanuvchilarning mehmonxonalaridagi asosiy koʻngilochar manbaga aylantirmoqchi. Shu maqsadda TV ilovasida maxsus kanallar tizimi joriy etilmoqda. Foydalanuvchilar ilovani ochganlarida oʻz qiziqishlariga mos keladigan mavzular — kulgi, sport yoki sevimli blogerlarining kontentlarini alohida kanallar koʻrinishida tomosha qilishlari mumkin boʻladi.
Striming xizmatlari bilan raqobatInstagram uzoq vaqtdan beri TikTok va YouTube bilan raqobatlashib kelayotgan edi, biroq yangi strategiya uning Netflix va Amazon Prime Video kabi gigantlar maydoniga ham kirib borayotganini koʻrsatmoqda. Seriallashtirilgan kontentlar va uzoq formatdagi videolar foydalanuvchilarni ekranda koʻproq ushlab turishga xizmat qiladi. Bu esa oʻz navbatida reklama beruvchilar uchun yangi va kengroq auditoriyani qamrab olish imkonini beradi.
Texnik jihatdan ham bir qator qulayliklar qoʻshilmoqda. Endilikda Instagram TV ilovasi Samsung smart-televizorlarida ham paydo boʻladi. Avvalroq ushbu dastur Amazon Fire va Google TV platformalarida ishga tushirilgan edi. Shuningdek, foydalanuvchilar oʻz smartfonlaridagi Reels videolarini yoki saqlangan kontentlarini toʻgʻridan-toʻgʻri televizorga translyatsiya qilish (cast) imkoniyatiga ega boʻlishadi.
Platformadagi eng muhim oʻzgarishlardan biri — gorizontal videolarni qoʻllab-quvvatlashdir. Instagram uzoq vaqt davomida vertikal formatga urgʻu berib kelgan boʻlsa-da, televizor ekranlari uchun landshaft koʻrinishidagi videolar tabiiyroq va qulayroq hisoblanadi. Shu sababli, ilovada gorizontal videolar uchun maxsus boʻlim test qilinmoqda.
Bundan tashqari, TV ilovasi orqali Stories (hikoyalar) boʻlimini ham koʻrish imkoniyati yaratildi. Avvalari ushbu ilovada faqat Reels videolarini tomosha qilish mumkin edi. Endilikda foydalanuvchilar oʻz yaqinlari va doʻstlarining kundalik faoliyatini katta ekranda kuzatib borishlari mumkin. Bu kabi yangiliklar Instagram ekotizimini yanada yaxlit holga keltirishga qaratilgan.
- Uzoq davom etuvchi va koʻp qismli eksklyuziv loyihalar;
- Jonli efirlarni katta ekranda yuqori sifatda tomosha qilish;
- Gorizontal formatdagi professional videokontentlar;
- Smartfondagi kontentni bir tegish bilan TVga oʻtkazish.
…