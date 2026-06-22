Instagram katta ekranlarni zabt etmoqda: TV ilovasida yangi formatlar sinovdan oʻtkaziladi

·21·Texno
Instagram katta ekranlarni zabt etmoqda: TV ilovasida yangi formatlar sinovdan oʻtkaziladi

Instagram ijtimoiy tarmogʻi oʻzining televizorlar uchun moʻljallangan ilovasini tubdan yangilash va kengaytirish ustida ishlamoqda. Kompaniya endilikda nafaqat qisqa videolar, balki uzoq davom etadigan kontentlar, koʻp qismli seriallar va jonli efirlarni TV ekranlariga olib chiqishni maqsad qilgan. Ushbu qadam platformaning anʼanaviy ijtimoiy tarmoq doirasidan chiqib, yirik striming xizmatlari bilan raqobatga kirishayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Meta korporatsiyasi Instagram platformasini foydalanuvchilarning mehmonxonalaridagi asosiy koʻngilochar manbaga aylantirmoqchi. Shu maqsadda TV ilovasida maxsus kanallar tizimi joriy etilmoqda. Foydalanuvchilar ilovani ochganlarida oʻz qiziqishlariga mos keladigan mavzular — kulgi, sport yoki sevimli blogerlarining kontentlarini alohida kanallar koʻrinishida tomosha qilishlari mumkin boʻladi.

Striming xizmatlari bilan raqobat

Instagram uzoq vaqtdan beri TikTok va YouTube bilan raqobatlashib kelayotgan edi, biroq yangi strategiya uning Netflix va Amazon Prime Video kabi gigantlar maydoniga ham kirib borayotganini koʻrsatmoqda. Seriallashtirilgan kontentlar va uzoq formatdagi videolar foydalanuvchilarni ekranda koʻproq ushlab turishga xizmat qiladi. Bu esa oʻz navbatida reklama beruvchilar uchun yangi va kengroq auditoriyani qamrab olish imkonini beradi.

Texnik jihatdan ham bir qator qulayliklar qoʻshilmoqda. Endilikda Instagram TV ilovasi Samsung smart-televizorlarida ham paydo boʻladi. Avvalroq ushbu dastur Amazon Fire va Google TV platformalarida ishga tushirilgan edi. Shuningdek, foydalanuvchilar oʻz smartfonlaridagi Reels videolarini yoki saqlangan kontentlarini toʻgʻridan-toʻgʻri televizorga translyatsiya qilish (cast) imkoniyatiga ega boʻlishadi.

Platformadagi eng muhim oʻzgarishlardan biri — gorizontal videolarni qoʻllab-quvvatlashdir. Instagram uzoq vaqt davomida vertikal formatga urgʻu berib kelgan boʻlsa-da, televizor ekranlari uchun landshaft koʻrinishidagi videolar tabiiyroq va qulayroq hisoblanadi. Shu sababli, ilovada gorizontal videolar uchun maxsus boʻlim test qilinmoqda.

Bundan tashqari, TV ilovasi orqali Stories (hikoyalar) boʻlimini ham koʻrish imkoniyati yaratildi. Avvalari ushbu ilovada faqat Reels videolarini tomosha qilish mumkin edi. Endilikda foydalanuvchilar oʻz yaqinlari va doʻstlarining kundalik faoliyatini katta ekranda kuzatib borishlari mumkin. Bu kabi yangiliklar Instagram ekotizimini yanada yaxlit holga keltirishga qaratilgan.

  • Uzoq davom etuvchi va koʻp qismli eksklyuziv loyihalar;
  • Jonli efirlarni katta ekranda yuqori sifatda tomosha qilish;
  • Gorizontal formatdagi professional videokontentlar;
  • Smartfondagi kontentni bir tegish bilan TVga oʻtkazish.
Oʻzbekistondagi foydalanuvchilar uchun ham ushbu yangiliklar dolzarb ahamiyatga ega. Mamlakatimizda Smart TV foydalanuvchilari soni ortib borayotgan bir paytda, Instagram ilovasining kengayishi mahalliy kontent yaratuvchilari (vinerlar va blogerlar) uchun ham yangi formatlarni oʻzlashtirishga turtki berishi mumkin. Endilikda oʻzbekistonlik ijodkorlar nafaqat 15 soniyalik videolar, balki toʻlaqonli koʻrsatuv va seriallarini ham ushbu platformaga joylashlari kutilmoqda.

InstagramMetaSmart TVStrimingTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

DDR2 xotira chiplari 20 yildan soʻng yana qimmatlashdi: narxlar 60 foizga sakradiDDR2 xotira chiplari 20 yildan soʻng yana qimmatlashdi: narxlar 60 foizga sakradiBugun, 19:51Kiberxavfsizlik gigantlari nishonda: Klue platformasidagi uzilish maʼlumotlar sizib chiqishiga sabab boʻldiKiberxavfsizlik gigantlari nishonda: Klue platformasidagi uzilish maʼlumotlar sizib chiqishiga sabab boʻldiBugun, 19:22Honor X80 Pro Max taqdim etildi: 20 metrdan tushib ketishga chidamli va bepul servisHonor X80 Pro Max taqdim etildi: 20 metrdan tushib ketishga chidamli va bepul servisBugun, 19:22Lucid Motors inqiroz yoqasida: Kompaniya xodimlarining 18 foizini ishdan boʻshatmoqdaLucid Motors inqiroz yoqasida: Kompaniya xodimlarining 18 foizini ishdan boʻshatmoqdaBugun, 18:59AMD Ryzen 7 9800X3D protsessori kutilmaganda ishdan chiqdi: 500 dollarlik kalit zanjiriAMD Ryzen 7 9800X3D protsessori kutilmaganda ishdan chiqdi: 500 dollarlik kalit zanjiriBugun, 18:52Seedcamp yangi fond uchun 320 million dollar jalb qildi: AQSH bozori asosiy nishondaSeedcamp yangi fond uchun 320 million dollar jalb qildi: AQSH bozori asosiy nishondaBugun, 18:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi