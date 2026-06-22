Kiberxavfsizlik gigantlari nishonda: Klue platformasidagi uzilish maʼlumotlar sizib chiqishiga sabab boʻldi

·18·Texno
Kiberxavfsizlik gigantlari nishonda: Klue platformasidagi uzilish maʼlumotlar sizib chiqishiga sabab boʻldi

Vankuverda joylashgan Klue marketologik tadqiqotlar platformasi kiberhujumga uchradi, natijada dunyoning eng yirik kiberxavfsizlik kompaniyalari hisoblangan mijozlarning maxfiy maʼlumotlari xakerlar qoʻliga oʻtdi. Ushbu hodisa zamonaviy IT-infratuzilmasidagi "yagona zaif nuqta" xavfini yana bir bor kun tartibiga chiqardi, chunki bitta provayderning buzib kirilishi oʻnlab yirik korporatsiyalarga zarar yetkazdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, mazkur hujum uchun masʼuliyatni Icarus kiberjinoyatchilar guruhi oʻz zimmasiga olgan. Guruh oʻzining maxsus saytida agar kompaniya talab qilingan tovon pulini toʻlamasa, oʻgʻirlangan maʼlumotlarni dushanba kuni ochiq tarmoqqa chiqarib yuborish bilan tahdid qilmoqda. Klue hozircha necha yuzlab mijozlaridan aynan qanchasi jabrlanganini ochiqlamadi.

Jabrlanganlar orasida mashhur brendlar bor

Hujum natijasida maʼlumotlari oʻgʻirlanganini tasdiqlagan kompaniyalar roʻyxati ancha salmoqli. Ular orasida kiberxavfsizlik va dasturiy taʼminot bozorining yetakchilari mavjud:

  • HackerOne
  • Snyk
  • Recorded Future
  • Jamf
  • OneTrust
  • Tanium
  • Gong
Klue vakillarining tushuntirishicha, xakerlar tizimga 12-iyun kuni "eski va zaiflashgan login-parol" (legacy credential) orqali kirishga muvaffaq boʻlishgan. Bu maʼlumotlar mijozlarning bulutli maʼlumotlarini Klue akkauntlari bilan bogʻlaydigan integratsiya vositasi bilan bogʻliq boʻlgan. Natijada jinoyatchilar Salesforce kabi bazalarga kirish imkoniga ega boʻlishgan.

Xavf koʻlami va koʻrilayotgan choralar

Oʻgʻirlangan maʼlumotlar asosan biznes-kontaktlarni oʻz ichiga oladi. Bunga mijozlarning ism-shariflari, elektron pochta manzillari, telefon raqamlari, lavozimlari va ayrim akkaunt maʼlumotlari kiradi. Mutaxassislarning fikricha, bunday maʼlumotlar kelgusida yanada murakkabroq fishing hujumlarini amalga oshirish uchun zamin yaratishi mumkin.

Oxirgi paytlarda Gainsight va Salesloft kabi vositachi platformalarga hujumlar koʻpaygani kuzatilmoqda. Xakerlar yuzlab kompaniyalarning kalitlarini saqlaydigan bitta markaziy tizimni buzish orqali koʻproq foyda olishni koʻzlashmoqda. Masalan, yaqinda sodir boʻlgan Snowflake va Tanstack bilan bogʻliq holatlar ham xuddi shunday ssenariy asosida kechgan edi.

Ayni damda Klue vaziyatni oʻrganish va oqibatlarini bartaraf etish uchun kiberxavfsizlik sohasidagi yetakchi ekspert — CrowdStrike kompaniyasini jalb qilgan. Mijozlar maʼlumotlarini himoya qilish maqsadida barcha tashqi integratsiyalar vaqtincha uzib qoʻyilgan. Hozircha xakerlarga tovon puli toʻlanishi yoki yoʻqligi haqida rasmiy maʼlumot berilmagan.

KiberxavfsizlikKlueXakerlarMaʼlumotlar OʻgʻirlanishiIcarus
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

DDR2 xotira chiplari 20 yildan soʻng yana qimmatlashdi: narxlar 60 foizga sakradiDDR2 xotira chiplari 20 yildan soʻng yana qimmatlashdi: narxlar 60 foizga sakradiBugun, 19:51Instagram katta ekranlarni zabt etmoqda: TV ilovasida yangi formatlar sinovdan oʻtkaziladiInstagram katta ekranlarni zabt etmoqda: TV ilovasida yangi formatlar sinovdan oʻtkaziladiBugun, 19:27Honor X80 Pro Max taqdim etildi: 20 metrdan tushib ketishga chidamli va bepul servisHonor X80 Pro Max taqdim etildi: 20 metrdan tushib ketishga chidamli va bepul servisBugun, 19:22Lucid Motors inqiroz yoqasida: Kompaniya xodimlarining 18 foizini ishdan boʻshatmoqdaLucid Motors inqiroz yoqasida: Kompaniya xodimlarining 18 foizini ishdan boʻshatmoqdaBugun, 18:59AMD Ryzen 7 9800X3D protsessori kutilmaganda ishdan chiqdi: 500 dollarlik kalit zanjiriAMD Ryzen 7 9800X3D protsessori kutilmaganda ishdan chiqdi: 500 dollarlik kalit zanjiriBugun, 18:52Seedcamp yangi fond uchun 320 million dollar jalb qildi: AQSH bozori asosiy nishondaSeedcamp yangi fond uchun 320 million dollar jalb qildi: AQSH bozori asosiy nishondaBugun, 18:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda