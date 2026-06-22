SpaceX tarixiy rekordni yangiladi: Kompaniya butun insoniyatdan koʻproq sunʼiy yoʻldosh uchirdi

·0·Texno
SpaceX tarixiy rekordni yangiladi: Kompaniya butun insoniyatdan koʻproq sunʼiy yoʻldosh uchirdi

Ilon Mask asos solgan SpaceX kompaniyasi koinotni oʻzlashtirish borasida navbatdagi hayratlanarli natijani qayd etdi. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, kompaniya tomonidan koinotga chiqarilgan apparatlar soni butun insoniyat 1957-yildan buyon amalga oshirgan jami parvozlar koʻrsatkichidan oshib ketdi. Bu nafaqat xususiy sektor, balki butun jahon kosmonavtika tarixi uchun ulkan burilish nuqtasi hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Sobiq koinot sohasi rahbari va investor Kristian Kaylning hisob-kitoblariga koʻra, 12-iyun holatiga koʻra SpaceX orbitaga jami 15 262 ta apparat olib chiqqan. Taqqoslash uchun, dunyoning qolgan barcha mamlakatlari va tashkilotlari tomonidan koinot davri boshlanganidan beri uchirilgan obʼyektlarning umumiy soni 15 138 tani tashkil etmoqda. Shunday qilib, bitta xususiy kompaniya koinotdagi faollik boʻyicha butun dunyoni ortda qoldirishga muvaffaq boʻldi.

Muvaffaqiyatsizlikdan mutloq yetakchilikka qadar

Bugungi zafarli natijalarga qaramay, SpaceX yoʻli oson kechmagan. 2002-yilda tashkil etilgan kompaniyaning ilk qadamlari oʻta ogʻir boʻlgan: Falcon 1 raketasining dastlabki uchta parvozi halokat bilan yakunlangan. Ilon Maskning eʼtirof etishicha, agar toʻrtinchi urinish ham muvaffaqiyatsiz boʻlganida, kompaniya moliyaviy inqiroz tufayli yopilib ketishi mumkin edi. Biroq 2008-yilda Falcon 1 orbitaga muvaffaqiyatli chiqdi va bu yangi davrning boshlanishi boʻldi.

Hozirgi vaqtda kompaniyaning asosiy ishchi kuchi Falcon 9 raketasi hisoblanadi. 2010-yilda debyut qilgan ushbu koʻp marta foydalaniladigan raketa koinotga yuk tashish tannarxini keskin tushirib yubordi. Faqatgina 2025-yilning oʻzida Falcon 9 yordamida 165 ta parvoz amalga oshirilishi rejalashtirilgan boʻlib, bu sohadagi misli koʻrilmagan intensivlikdir.

Starlink – asosiy oʻsish drayveri

SpaceX’ning bunday katta farq bilan yetakchilikka chiqishiga asosiy sabab Starlink global sunʼiy yoʻldosh aloqa tizimidir. Kompaniya amalga oshirayotgan parvozlarning qariyb 75 foizi aynan ushbu tarmoqni kengaytirishga qaratilgan. Astrofizik Jonatan Makdauell maʼlumotlariga koʻra, 18-iyun holatiga koʻra orbitaga 12 318 ta Starlink sunʼiy yoʻldoshi chiqarilgan.

Kompaniya bu bilan toʻxtab qolmoqchi emas. Kelajakda Starlink turkumi 40 mingta apparatga yetishi kutilmoqda. Bu esa dunyoning eng chekka nuqtalarida ham yuqori tezlikdagi internetdan foydalanish imkoniyatini yaratadi. Oʻzbekiston kabi dengizga chiqish imkoniyati cheklangan va global magistral tarmoqlarga bogʻliq davlatlar uchun bunday sunʼiy yoʻldosh texnologiyalari aloqa barqarorligini taʼminlashda muhim ahamiyatga ega.

Kelajak rejalari: Starship va sunʼiy intellekt

Ilon Maskning ambitsiyalari faqat internet bilan cheklanmaydi. Yaqinda u koinotda bir milliongacha maʼlumotlarni qayta ishlash markazlarini (data-center) joylashtirish rejasini eʼlon qildi. Bu SpaceX’ni shunchaki raketa operatoridan sunʼiy intellekt bozorining yirik ishtirokchisiga aylantiradi. Ushbu rejalarni amalga oshirishda dunyodagi eng quvvatli Starship raketasi asosiy rol oʻynaydi.

Hozirda sinovdan oʻtkazilayotgan Starship toʻliq qayta foydalanishga moʻljallangan boʻlib, u yiliga minglab parvozlarni amalga oshirishi mumkin. ixbt.com xabariga koʻra, ushbu texnologiya nafaqat Yer orbitasini, balki Oy va Marsni oʻzlashtirishda ham hal qiluvchi omil boʻladi. SpaceX’ning hozirgi rekordi insoniyatning koinotdagi yangi, yanada keng koʻlamli kengayishi uchun poydevor vazifasini oʻtaydi.

SpaceXStarlinkIlon MaskKoinotStarship
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anthropic kompaniyasi Claude foydalanuvchilaridan shaxsni tasdiqlovchi hujjat soʻrashi mumkinAnthropic kompaniyasi Claude foydalanuvchilaridan shaxsni tasdiqlovchi hujjat soʻrashi mumkinBugun, 23:27Call of Duty: Black Ops klassik qismlari PlayStation konsollariga qaytmoqdaCall of Duty: Black Ops klassik qismlari PlayStation konsollariga qaytmoqdaBugun, 22:55Amazon sunʼiy intellektga asoslangan yangi Alexa+ yordamchisini Hindistonda sinovdan oʻtkazmoqdaAmazon sunʼiy intellektga asoslangan yangi Alexa+ yordamchisini Hindistonda sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 22:51NVIDIA sunʼiy intellekt yordamida koinot sirlarini oʻrganishni 15 ming marta tezlashtirdiNVIDIA sunʼiy intellekt yordamida koinot sirlarini oʻrganishni 15 ming marta tezlashtirdiBugun, 22:23Turkiya yadro energetikasi ostonasida: «Akkuyu» AESning birinchi bloki yakunlandiTurkiya yadro energetikasi ostonasida: «Akkuyu» AESning birinchi bloki yakunlandiBugun, 21:56SpaceX va Reflection AI oʻrtasida 6,3 milliard dollarlik yirik kelshim imzolandiSpaceX va Reflection AI oʻrtasida 6,3 milliard dollarlik yirik kelshim imzolandiBugun, 21:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi