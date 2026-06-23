Apple va Tesla yetkazib beruvchisi Tata Electronics kiberhujumga uchradi

·0·Texno
Apple va Tesla yetkazib beruvchisi Tata Electronics kiberhujumga uchradi

Hindistonning eng yirik texnologik gigantlaridan biri boʻlgan Tata Electronics kompaniyasi oʻz tizimlarida maʼlumotlar sizib chiqishi bilan bogʻliq jiddiy kiberhodisa yuz berganini rasman tasdiqladi. Ushbu kompaniya Apple va Tesla kabi dunyo miqyosidagi yetakchi brendlarning asosiy hamkorlaridan biri hisoblanadi. Mazkur xavfsizlik muammosi jahon elektronika bozorida yetkazib berish zanjiri barqarorligiga nisbatan xavotirlarni keltirib chiqardi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Xakerlik forumlarida Tata Electronics kompaniyasiga tegishli ekani aytilayotgan 630 GB hajmdagi maʼlumotlar bazasi sotuvga qoʻyilganidan soʻng, kompaniya vaziyatga oydinlik kiritishga majbur boʻldi. TechCrunch nashri xabariga koʻra, oʻgʻirlangan fayllar soni 204 mingdan oshadi. Dastlabki tahlillar shuni koʻrsatmoqdaki, sizib chiqqan maʼlumotlar orasida Apple mahsulotlari uchun butlovchi qismlar spetsifikatsiyalari va Tesla ishlab chiqarish jarayoniga oid maxfiy hujjatlar mavjud boʻlishi mumkin.

Xavfsizlik tizimidagi yoriq va uning koʻlami

Kiberxavfsizlik boʻyicha ekspert Rajshekhar Rajaharia maʼlumotlariga koʻra, xakerlar qoʻliga Outlook elektron pochta yozishmalari, SAP tizimi maʼlumotlari va kompaniyaning yirik mijozlari bilan bogʻliq ichki hujjatlar tushib qolgan. Tata Electronics vakili bir necha hafta oldin tizimlarda nosozlik aniqlanganini va darhol javob choralari koʻrilganini bildirdi. Kompaniya rahbariyati ushbu hodisa ishlab chiqarish jarayonlariga taʼsir qilmaganini taʼkidlamoqda.

Shunga qaramay, kompaniya aynan qanday turdagi maʼlumotlar oʻgʻirlangani va necha kishining shaxsiy maʼlumotlari xavf ostida qolgani haqidagi savollarni ochiqlashdan bosh tortdi. Reuters agentligi xabar berishicha, Tata Electronics oʻzining iPhone yigʻish zavodlaridagi xodimlarni sodir boʻlgan kiberhujum haqida ogohlantirgan. Shuningdek, xakerlar kompaniyadan katta miqdorda tovon puli talab qilayotgani aytilmoqda.

Hindistonning texnologik ambitsiyalariga zarba

Tata Electronics 2020-yilda tashkil etilgan boʻlib, Hindistonning elektronika va yarimoʻtkazgichlar ishlab chiqarish boʻyicha global markazga aylanish strategiyasida markaziy oʻrin tutadi. Kompaniya Apple, ASML, Intel va Qualcomm kabi gigantlar bilan hamkorlik qilib, ishlab chiqarish quvvatlarini Xitoydan tashqariga diversifikatsiya qilishda muhim rol oʻynamoqda. 2023-yilda kompaniya Wistron va Pegatron zavodlarini sotib olish orqali iPhone ishlab chiqarish bozoriga jadal kirib kelgan edi.

Mazkur kiberhujum nafaqat Tata Electronics, balki uning global hamkorlari uchun ham jiddiy ogohlantirishdir. Hozirda Apple ushbu hodisa yuzasidan oʻz tekshiruvini boshlagan. Tesla kompaniyasi esa 2024-yilda Tata bilan yarimoʻtkazgichlar yetkazib berish boʻyicha shartnoma imzolagan edi. Hozircha har ikki kompaniya rasmiy izoh berishdan tiyilmoqda.

Kiberxavfsizlik tahlilchilari bunday hodisalar kelajakda yuqori texnologiyali qurilmalar narxiga va yetkazib berish muddatlariga taʼsir qilishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Oʻzbekistonlik isteʼmolchilar uchun ham bu yangilik muhim, chunki bozorimizdagi koʻplab smartfon va texnik vositalar aynan Hindistondagi zavodlarda yigʻilmoqda.

AppleTeslaTata ElectronicsKiberxavfsizlikXakerlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi kompaniyasi HyperOS tizimida ishlovchi yangi Mijia Pro 508L muzlatkichini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi HyperOS tizimida ishlovchi yangi Mijia Pro 508L muzlatkichini taqdim etdiBugun, 00:59Xitoy oʻzining Tiangong orbital stansiyasini ikki baravar kengaytirmoqdaXitoy oʻzining Tiangong orbital stansiyasini ikki baravar kengaytirmoqdaBugun, 00:29Apple chiplarida tuzatib boʻlmas zaiflik topildi: iPhone qurilmalari xavf ostidaApple chiplarida tuzatib boʻlmas zaiflik topildi: iPhone qurilmalari xavf ostidaBugun, 00:22Google DeepMind va A24 hamkorligi: Gollivudda sunʼiy intellekt davri boshlanmoqdaGoogle DeepMind va A24 hamkorligi: Gollivudda sunʼiy intellekt davri boshlanmoqdaKecha, 23:55Honor oʻta chidamli X80 Pro Max smartfonini taqdim etdi: 11 000 mA/soat akkumulyator va rekordHonor oʻta chidamli X80 Pro Max smartfonini taqdim etdi: 11 000 mA/soat akkumulyator va rekordKecha, 23:52SpaceX tarixiy rekordni yangiladi: Kompaniya butun insoniyatdan koʻproq sunʼiy yoʻldosh uchirdiSpaceX tarixiy rekordni yangiladi: Kompaniya butun insoniyatdan koʻproq sunʼiy yoʻldosh uchirdiKecha, 23:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi