Apple va Tesla yetkazib beruvchisi Tata Electronics kiberhujumga uchradi
Hindistonning eng yirik texnologik gigantlaridan biri boʻlgan Tata Electronics kompaniyasi oʻz tizimlarida maʼlumotlar sizib chiqishi bilan bogʻliq jiddiy kiberhodisa yuz berganini rasman tasdiqladi. Ushbu kompaniya Apple va Tesla kabi dunyo miqyosidagi yetakchi brendlarning asosiy hamkorlaridan biri hisoblanadi. Mazkur xavfsizlik muammosi jahon elektronika bozorida yetkazib berish zanjiri barqarorligiga nisbatan xavotirlarni keltirib chiqardi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Xakerlik forumlarida Tata Electronics kompaniyasiga tegishli ekani aytilayotgan 630 GB hajmdagi maʼlumotlar bazasi sotuvga qoʻyilganidan soʻng, kompaniya vaziyatga oydinlik kiritishga majbur boʻldi. TechCrunch nashri xabariga koʻra, oʻgʻirlangan fayllar soni 204 mingdan oshadi. Dastlabki tahlillar shuni koʻrsatmoqdaki, sizib chiqqan maʼlumotlar orasida Apple mahsulotlari uchun butlovchi qismlar spetsifikatsiyalari va Tesla ishlab chiqarish jarayoniga oid maxfiy hujjatlar mavjud boʻlishi mumkin.
Xavfsizlik tizimidagi yoriq va uning koʻlamiKiberxavfsizlik boʻyicha ekspert Rajshekhar Rajaharia maʼlumotlariga koʻra, xakerlar qoʻliga Outlook elektron pochta yozishmalari, SAP tizimi maʼlumotlari va kompaniyaning yirik mijozlari bilan bogʻliq ichki hujjatlar tushib qolgan. Tata Electronics vakili bir necha hafta oldin tizimlarda nosozlik aniqlanganini va darhol javob choralari koʻrilganini bildirdi. Kompaniya rahbariyati ushbu hodisa ishlab chiqarish jarayonlariga taʼsir qilmaganini taʼkidlamoqda.
Shunga qaramay, kompaniya aynan qanday turdagi maʼlumotlar oʻgʻirlangani va necha kishining shaxsiy maʼlumotlari xavf ostida qolgani haqidagi savollarni ochiqlashdan bosh tortdi. Reuters agentligi xabar berishicha, Tata Electronics oʻzining iPhone yigʻish zavodlaridagi xodimlarni sodir boʻlgan kiberhujum haqida ogohlantirgan. Shuningdek, xakerlar kompaniyadan katta miqdorda tovon puli talab qilayotgani aytilmoqda.
Hindistonning texnologik ambitsiyalariga zarbaTata Electronics 2020-yilda tashkil etilgan boʻlib, Hindistonning elektronika va yarimoʻtkazgichlar ishlab chiqarish boʻyicha global markazga aylanish strategiyasida markaziy oʻrin tutadi. Kompaniya Apple, ASML, Intel va Qualcomm kabi gigantlar bilan hamkorlik qilib, ishlab chiqarish quvvatlarini Xitoydan tashqariga diversifikatsiya qilishda muhim rol oʻynamoqda. 2023-yilda kompaniya Wistron va Pegatron zavodlarini sotib olish orqali iPhone ishlab chiqarish bozoriga jadal kirib kelgan edi.
Mazkur kiberhujum nafaqat Tata Electronics, balki uning global hamkorlari uchun ham jiddiy ogohlantirishdir. Hozirda Apple ushbu hodisa yuzasidan oʻz tekshiruvini boshlagan. Tesla kompaniyasi esa 2024-yilda Tata bilan yarimoʻtkazgichlar yetkazib berish boʻyicha shartnoma imzolagan edi. Hozircha har ikki kompaniya rasmiy izoh berishdan tiyilmoqda.
Kiberxavfsizlik tahlilchilari bunday hodisalar kelajakda yuqori texnologiyali qurilmalar narxiga va yetkazib berish muddatlariga taʼsir qilishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Oʻzbekistonlik isteʼmolchilar uchun ham bu yangilik muhim, chunki bozorimizdagi koʻplab smartfon va texnik vositalar aynan Hindistondagi zavodlarda yigʻilmoqda.
…