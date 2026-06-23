Groq sunʼiy intellekt chip ishlab chiqaruvchisi 650 million dollar sarmoya jalb qildi

·26·Texno
Groq sunʼiy intellekt chip ishlab chiqaruvchisi 650 million dollar sarmoya jalb qildi

Sunʼiy intellekt chiplari bozorida NVIDIA kabi gigantlar bilan raqobatlashayotgan Groq kompaniyasi oʻz faoliyatini kengaytirish va strategik oʻzgarishlarni amalga oshirish uchun 650 million dollar miqdorida yangi investitsiya jalb qilganini rasman tasdiqladi. Bu qadam kompaniya uchun oʻta muhim pallada yuz bermoqda, chunki yaqinda Groq oʻzining asosiy texnologik intellektual mulki va yetakchi mutaxassislarini NVIDIA bilan bogʻliq murakkab kelishuv doirasida qisman boy bergan edi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu sarmoyaviy raund kompaniyaning bozor qiymatini sezilarli darajada oshirishi kutilmoqda, garchi aniq raqamlar hozircha ochiqlanmagan boʻlsa-da. Maʼlumot uchun, oʻtgan yilning sentyabr oyida Groq 6,9 milliard dollarga baholangan edi. Yangi mablagʻlar nafaqat texnologik bazani yangilashga, balki NVIDIA safiga oʻtib ketgan asosiy kadrlar oʻrnini toʻldirishga ham yoʻnaltiriladi.

NVIDIA bilan ziddiyatli kelishuv va kadrlar almashinuvi

Oʻtgan yilning dekabr oyida NVIDIA va Groq oʻrtasida oʻziga xos litsenziyalash shartnomasi imzolangan edi. Ushbu kelishuv natijasida Groq asoschisi va bosh direktori Jonathan Ross, shuningdek, prezident Sunny Madra va bir qator muhim muhandislar NVIDIA safiga qoʻshildi. Bu jarayon texnologiya olamida "not-acqui-hire" (toʻliq sotib olmasdan, isteʼdodlarni jalb qilish) deb atalib, Groq investorlariga katta foyda keltirgan boʻlsa-da, kompaniya rahbariyatida boʻshliq yaratgan edi.

Hozirda Groq boshqaruvini kompaniya asoschilaridan biri Doug Wightman oʻz qoʻliga olgan. Kompaniya oʻzining kadrlar tarkibini kuchaytirish maqsadida xAI va Meta kabi gigantlarda tajriba orttirgan Alan Riceʼni operatsion direktor (COO) lavozimiga tayinladi. Shuningdek, Microsoft va boshqa bulutli texnologiyalar boʻyicha mutaxassislar ham jamoaga kelib qoʻshildi.

Yangi strategiya: Bulutli xizmatlarga eʼtibor

Groq oʻzining Language Processing Unit (LPU) deb nomlangan chiplari bilan mashhur boʻlib, ular sunʼiy intellekt tizimlarida maʼlumotlarni qayta ishlash (inference) tezligini keskin oshirishga xizmat qiladi. Biroq, NVIDIA ushbu texnologiya litsenziyasini qoʻlga kiritgach va oʻzining Nvidia Groq 3 LPX tizimini taqdim etgach, Groq oʻz biznes modelini oʻzgartirishga qaror qildi.

Kompaniya endilikda asosiy eʼtiborni "neocloud" (yangi avlod bulutli xizmatlari) biznesiga qaratmoqda. Hozirgi kunda Groq quyidagi yutuqlarga erishganini maʼlum qildi:

  • Shimoliy Amerika, Yevropa, Yaqin Sharq va Osiyo-Tinch okeani mintaqalarida 13 ta maʼlumotlar markazi tashkil etildi;
  • 5 milliondan ortiq dasturchilar va minglab sunʼiy intellekt kompaniyalariga xizmat koʻrsatilmoqda;
  • Har haftada trillionlab tokenlar (matn birliklari) qayta ishlanmoqda.
Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun Groq kabi kompaniyalarning faollashishi muhim ahamiyatga ega. Chunki sunʼiy intellekt chiplari bozorida raqobatning ortishi, yakuniy foydalanuvchilar uchun bulutli hisoblash xizmatlari narxining arzonlashishiga va texnologiyalar ommalashishiga xizmat qiladi. Groq oʻzining yangi sarmoyasi bilan NVIDIA hukmronligiga qarshi tura olishini isbotlashga urinmoqda.

GroqNVIDIASunʼiy IntellektChipsetTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Microsoft va Chevron AQSHda ulkan gaz elektr stansiyasini barpo etadiMicrosoft va Chevron AQSHda ulkan gaz elektr stansiyasini barpo etadiBugun, 01:57Sunʼiy intellekt olamida yangi davr: “Loop” texnologiyasi dasturlashni qanday oʻzgartiradi?Sunʼiy intellekt olamida yangi davr: “Loop” texnologiyasi dasturlashni qanday oʻzgartiradi?Bugun, 01:54Google DeepMind va A24 kinostudiyasi sunʼiy intellekt boʻyicha hamkorlikni boshladiGoogle DeepMind va A24 kinostudiyasi sunʼiy intellekt boʻyicha hamkorlikni boshladiBugun, 01:52Neyrotexnologiyalar inqilobi: Miya implantlari laboratoriyadan amaliyotga koʻchmoqdaNeyrotexnologiyalar inqilobi: Miya implantlari laboratoriyadan amaliyotga koʻchmoqdaBugun, 01:26NVIDIA sunʼiy intellektning suv sarfi muammosini hal qilganini eʼlon qildiNVIDIA sunʼiy intellektning suv sarfi muammosini hal qilganini eʼlon qildiBugun, 01:26Xiaomi kompaniyasi HyperOS tizimida ishlovchi yangi Mijia Pro 508L muzlatkichini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi HyperOS tizimida ishlovchi yangi Mijia Pro 508L muzlatkichini taqdim etdiBugun, 00:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi