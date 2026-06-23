Groq sunʼiy intellekt chip ishlab chiqaruvchisi 650 million dollar sarmoya jalb qildi
Sunʼiy intellekt chiplari bozorida NVIDIA kabi gigantlar bilan raqobatlashayotgan Groq kompaniyasi oʻz faoliyatini kengaytirish va strategik oʻzgarishlarni amalga oshirish uchun 650 million dollar miqdorida yangi investitsiya jalb qilganini rasman tasdiqladi. Bu qadam kompaniya uchun oʻta muhim pallada yuz bermoqda, chunki yaqinda Groq oʻzining asosiy texnologik intellektual mulki va yetakchi mutaxassislarini NVIDIA bilan bogʻliq murakkab kelishuv doirasida qisman boy bergan edi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu sarmoyaviy raund kompaniyaning bozor qiymatini sezilarli darajada oshirishi kutilmoqda, garchi aniq raqamlar hozircha ochiqlanmagan boʻlsa-da. Maʼlumot uchun, oʻtgan yilning sentyabr oyida Groq 6,9 milliard dollarga baholangan edi. Yangi mablagʻlar nafaqat texnologik bazani yangilashga, balki NVIDIA safiga oʻtib ketgan asosiy kadrlar oʻrnini toʻldirishga ham yoʻnaltiriladi.
NVIDIA bilan ziddiyatli kelishuv va kadrlar almashinuviOʻtgan yilning dekabr oyida NVIDIA va Groq oʻrtasida oʻziga xos litsenziyalash shartnomasi imzolangan edi. Ushbu kelishuv natijasida Groq asoschisi va bosh direktori Jonathan Ross, shuningdek, prezident Sunny Madra va bir qator muhim muhandislar NVIDIA safiga qoʻshildi. Bu jarayon texnologiya olamida "not-acqui-hire" (toʻliq sotib olmasdan, isteʼdodlarni jalb qilish) deb atalib, Groq investorlariga katta foyda keltirgan boʻlsa-da, kompaniya rahbariyatida boʻshliq yaratgan edi.
Hozirda Groq boshqaruvini kompaniya asoschilaridan biri Doug Wightman oʻz qoʻliga olgan. Kompaniya oʻzining kadrlar tarkibini kuchaytirish maqsadida xAI va Meta kabi gigantlarda tajriba orttirgan Alan Riceʼni operatsion direktor (COO) lavozimiga tayinladi. Shuningdek, Microsoft va boshqa bulutli texnologiyalar boʻyicha mutaxassislar ham jamoaga kelib qoʻshildi.
Yangi strategiya: Bulutli xizmatlarga eʼtiborGroq oʻzining Language Processing Unit (LPU) deb nomlangan chiplari bilan mashhur boʻlib, ular sunʼiy intellekt tizimlarida maʼlumotlarni qayta ishlash (inference) tezligini keskin oshirishga xizmat qiladi. Biroq, NVIDIA ushbu texnologiya litsenziyasini qoʻlga kiritgach va oʻzining Nvidia Groq 3 LPX tizimini taqdim etgach, Groq oʻz biznes modelini oʻzgartirishga qaror qildi.
Kompaniya endilikda asosiy eʼtiborni "neocloud" (yangi avlod bulutli xizmatlari) biznesiga qaratmoqda. Hozirgi kunda Groq quyidagi yutuqlarga erishganini maʼlum qildi:
- Shimoliy Amerika, Yevropa, Yaqin Sharq va Osiyo-Tinch okeani mintaqalarida 13 ta maʼlumotlar markazi tashkil etildi;
- 5 milliondan ortiq dasturchilar va minglab sunʼiy intellekt kompaniyalariga xizmat koʻrsatilmoqda;
- Har haftada trillionlab tokenlar (matn birliklari) qayta ishlanmoqda.
…