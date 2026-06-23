Sunʼiy intellekt olamida yangi davr: “Loop” texnologiyasi dasturlashni qanday oʻzgartiradi?

·18·Texno
Sunʼiy intellekt olamida yangi davr: “Loop” texnologiyasi dasturlashni qanday oʻzgartiradi?

Sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalari rivojlanishining navbatdagi bosqichi sifatida qaralayotgan “loop” (tsikl) tushunchasi soha mutaxassislari orasida katta muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Yaqinda Meta kompaniyasi tomonidan oʻtkazilgan @Scale konferensiyasida Claude Code loyihasi asoschisi Boris Cherny ushbu texnologiyaning ahamiyati haqida toʻxtalib oʻtdi. Uning fikricha, agentli AI tizimlaridan doimiy ishlovchi tsikllarga oʻtish, xuddi qoʻlda kod yozishdan avtomatlashtirilgan agentlarga oʻtish kabi inqilobiy qadamdir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Chernyning taʼkidlashicha, hozirda dasturlash jarayoni shunchaki agentlar tomonidan kod yozilishidan, agentlar bir-biriga topshiriq beradigan va natijani nazorat qiladigan murakkab zanjirga aylanmoqda. Bu jarayonda bir necha AI agentlari doimiy ravishda fonda ishlab, kod arxitekturasini yaxshilash, xatolarni tuzatish va takrorlanuvchi elementlarni birlashtirish bilan shugʻullanadi. Bunday “tsikllar” inson aralashuvisiz, xuddi tajribali dasturchilar kabi pull-requestlar yuborib, tizimni toʻxtovsiz takomillashtirib boradi.

Agentli tsikllarning ishlash prinsipi

Anʼanaviy dasturlashda rekursiv tsikllar maʼlum bir shart bajarilguncha takrorlanadi. Biroq, AI olamidagi tsikllar biroz boshqacha ishlaydi. Bu yerda qaror qabul qilish jarayoni deterministik emas, yaʼni sub-agentning oʻzi ishni qachon toʻxtatishni hal qiladi. Masalan, “Ralph Loop” deb nomlanuvchi usulda model oʻzi bajargan barcha ishlarni sarhisob qiladi va qoʻyilgan maqsadga erishilgan-erishilmaganini mustaqil tekshiradi. Bu AI modellarining uzoq vaqt ishlaganda “adashib qolish” muammosini hal qilishga yordam beradi.

Ushbu yondashuv OpenAI tadqiqotchisi Noam Brown tomonidan ilgari surilgan “test-time compute” (test vaqtidagi hisoblash quvvati) konsepsiyasiga mos keladi. Unga koʻra, zamonaviy modellar deyarli har qanday murakkab muammoni hal qila oladi, faqat buning uchun ularga yetarli darajada hisoblash resurslarini taqdim etish lozim. Tsikllar esa muammo toʻliq yechilguncha hisoblash quvvatini sarflashda davom etaveradi.

Iqtisodiy jihat va kelajakdagi xatarlar

Garchi bu texnologiya samarali koʻrinsa-da, uning oʻziga yarasha kamchiliklari mavjud. Eng asosiy muammo — xarajatlar. Oddiy savol-javob chatbotlaridan farqli oʻlaroq, doimiy ishlovchi tsikllar tokenlarni juda tez sarflaydi. Anthropic kabi token sotishdan daromad koʻradigan kompaniyalar uchun bu foydali boʻlishi mumkin, ammo oddiy foydalanuvchilar va biznes vakillari uchun bunday ish uslubi ancha qimmatga tushishi tayin.

Shunga qaramay, mutaxassislar bu yoʻnalishni AI rivojidagi mantiqiy davom deb hisoblashmoqda. Agentlarga koʻproq erkinlik berish va ularga doimiy vazifalarni ishonib topshirish, inson omilini kamaytirib, murakkab loyihalarni boshqarishni osonlashtiradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu texnologiya yaqin yillarda yirik IT-kompaniyalarning asosiy ish quroliga aylanishi kutilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, AI olami “tsikllar” davriga qadam qoʻymoqda. Bu nafaqat dasturlashda, balki maʼlumotlarni tahlil qilish va boshqa raqamli sohalarda ham samaradorlikni yangi bosqichga olib chiqishi mumkin. Biroq, bu jarayonda hisoblash quvvatini boshqarish va xarajatlarni optimallashtirish masalasi dolzarbligicha qoladi.

Sunʼiy IntellektDasturlashClaude CodeMetaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Five Eyes ogohlantiradi: Sunʼiy intellekt davlat va biznesni falaj qilishi mumkinFive Eyes ogohlantiradi: Sunʼiy intellekt davlat va biznesni falaj qilishi mumkinBugun, 02:28Microsoft va Chevron AQSHda ulkan gaz elektr stansiyasini barpo etadiMicrosoft va Chevron AQSHda ulkan gaz elektr stansiyasini barpo etadiBugun, 01:57Google DeepMind va A24 kinostudiyasi sunʼiy intellekt boʻyicha hamkorlikni boshladiGoogle DeepMind va A24 kinostudiyasi sunʼiy intellekt boʻyicha hamkorlikni boshladiBugun, 01:52Neyrotexnologiyalar inqilobi: Miya implantlari laboratoriyadan amaliyotga koʻchmoqdaNeyrotexnologiyalar inqilobi: Miya implantlari laboratoriyadan amaliyotga koʻchmoqdaBugun, 01:26NVIDIA sunʼiy intellektning suv sarfi muammosini hal qilganini eʼlon qildiNVIDIA sunʼiy intellektning suv sarfi muammosini hal qilganini eʼlon qildiBugun, 01:26Groq sunʼiy intellekt chip ishlab chiqaruvchisi 650 million dollar sarmoya jalb qildiGroq sunʼiy intellekt chip ishlab chiqaruvchisi 650 million dollar sarmoya jalb qildiBugun, 01:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi