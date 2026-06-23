Windows 11 yangi Media Player ilovasi: 17 yillik klassik pleyerdan sekinroq ishlamoqda

·0·Texno
Windows 11 yangi Media Player ilovasi: 17 yillik klassik pleyerdan sekinroq ishlamoqda

Microsoft korporatsiyasi Windows 11 operatsion tizimi uchun yangilangan Media Player ilovasining Insider Preview talqinini taqdim etdi. Biroq dastlabki test natijalari va foydalanuvchilarning fikrlari kutilganidan biroz boshqacha chiqdi. Zamonaviy dizaynga ega boʻlgan ushbu pleyer oʻzining 17 yillik salafi — klassik Windows Media Player bilan solishtirilganda ancha ogʻir va sekin ishlayotgani maʼlum boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Windows Latest nashrining xabar berishicha, 11.2605.14.0 versiyasidagi yangilanish hozircha faqat Insider Preview dasturi ishtirokchilari uchun ochiq. Unda subtitrlarni yaxshilash, kodeklar bilan bogʻliq xatoliklar haqida aniqroq maʼlumot berish va media kutubxonani skanerlash tizimini qayta ishlash kabi bir qator funksional oʻzgarishlar kiritilgan. Shuningdek, subtitrlar koʻrinishini tizim sozlamalari bilan sinxronlashtirish imkoniyati ham qoʻshilgan.

Resurslar sarfi va unumdorlik muammosi

Yangi Media Player ilovasining asosiy kamchiligi uning operativ xotirani (RAM) haddan tashqari koʻp isteʼmol qilishidir. Oʻtkazilgan testlarga koʻra, yangi ilova tinch holatda (hech qanday fayl ijro etilmayotganda) taxminan 377 MB operativ xotira band qiladi. Taqqoslash uchun, deyarli ikki oʻn yillikdan beri xizmat qilib kelayotgan klassik Windows Media Player atigi 103 MB xotira bilan cheklanadi. Bu esa yangi dastur tizim resurslariga nisbatan uch barobar koʻproq yuklama berishini anglatadi.

Bundan tashqari, lokal videofayllarni ochish tezligi ham foydalanuvchilarni qoniqtirmayapti. Eski pleyer videoni deyarli bir zumda ishga tushirsa, Windows 11 tarkibidagi yangi ilovada sezilarli kechikishlar kuzatilmoqda. Bu holat Microsoft tomonidan interfeysga koʻproq urgʻu berilib, optimallashtirish masalasi ikkinchi darajaga tushib qolganidan dalolat beradi.

Kodeklar va pullik cheklovlar

Yana bir jiddiy muammo zamonaviy smartfonlarda keng qoʻllaniladigan HEVC (H.265) formati bilan bogʻliq. Windows 11 tizimidagi standart pleyer ushbu formatdagi videolarni ochish uchun koʻpincha Microsoft Store orqali 0,99 dollar evaziga HEVC Video Extensions kengaytmasini sotib olishni talab qiladi. Bu foydalanuvchilar uchun noqulaylik tugʻdirmoqda, chunki oʻz telefoni orqali olingan videoni kompyuterda koʻrish uchun qoʻshimcha toʻlov amalga oshirish mantiqsizdek koʻrinadi.

Shu bilan birga, Windows 11 ning 24H2 versiyasidan boshlab Dolby Digital audiosini ijro etish uchun zarur boʻlgan AC-3 kodekini qoʻllab-quvvatlash ham olib tashlangan. Bu oʻzgarishlar fonida Microsoft foydalanuvchilarga quyidagi muqobil variantlarni tavsiya etishga majbur boʻlmoqda yoki foydalanuvchilarning oʻzlari ularni tanlamoqda:

  • VLC Media Player — deyarli barcha formatlarni bepul va qoʻshimcha kodeksiz qoʻllab-quvvatlaydi;
  • MPV pleyeri — yengil va tezkor ishlashi bilan ajralib turadi;
  • Klassik Windows Media Player — tizimda hali ham mavjud va barqaror ishlaydi.
Xulosa qilib aytganda, yangi Media Player hozircha faqat vizual jihatdan jozibali koʻrinishga ega, xolos. Unumdorlik, resurslarni tejash va formatlarni qoʻllab-quvvatlash boʻyicha u hali ham eski, ammo ishonchli texnologiyalardan ortda qolmoqda. Microsoft ushbu kamchiliklarni yakuniy barqaror talqinda bartaraf etadimi yoki yoʻqmi, buni vaqt koʻrsatadi.

MicrosoftWindows 11Media PlayerTexnologiyaKodeklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Uber aksiyadorlari kompaniya rahbariyatini sudga berdiUber aksiyadorlari kompaniya rahbariyatini sudga berdiBugun, 03:57Baidu robotaksilar poygasida Waymo kompaniyasini ortda qoldirib, yetakchiga aylandiBaidu robotaksilar poygasida Waymo kompaniyasini ortda qoldirib, yetakchiga aylandiBugun, 03:26Neyroxirurgiyasiz davolash: Olimlar miyaning chuqur qatlamlarini stimulyatsiya qilish yoʻlini topdiNeyroxirurgiyasiz davolash: Olimlar miyaning chuqur qatlamlarini stimulyatsiya qilish yoʻlini topdiBugun, 02:58Five Eyes ogohlantiradi: Sunʼiy intellekt davlat va biznesni falaj qilishi mumkinFive Eyes ogohlantiradi: Sunʼiy intellekt davlat va biznesni falaj qilishi mumkinBugun, 02:28Microsoft va Chevron AQSHda ulkan gaz elektr stansiyasini barpo etadiMicrosoft va Chevron AQSHda ulkan gaz elektr stansiyasini barpo etadiBugun, 01:57Sunʼiy intellekt olamida yangi davr: “Loop” texnologiyasi dasturlashni qanday oʻzgartiradi?Sunʼiy intellekt olamida yangi davr: “Loop” texnologiyasi dasturlashni qanday oʻzgartiradi?Bugun, 01:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi