Windows 11 yangi Media Player ilovasi: 17 yillik klassik pleyerdan sekinroq ishlamoqda
Microsoft korporatsiyasi Windows 11 operatsion tizimi uchun yangilangan Media Player ilovasining Insider Preview talqinini taqdim etdi. Biroq dastlabki test natijalari va foydalanuvchilarning fikrlari kutilganidan biroz boshqacha chiqdi. Zamonaviy dizaynga ega boʻlgan ushbu pleyer oʻzining 17 yillik salafi — klassik Windows Media Player bilan solishtirilganda ancha ogʻir va sekin ishlayotgani maʼlum boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Windows Latest nashrining xabar berishicha, 11.2605.14.0 versiyasidagi yangilanish hozircha faqat Insider Preview dasturi ishtirokchilari uchun ochiq. Unda subtitrlarni yaxshilash, kodeklar bilan bogʻliq xatoliklar haqida aniqroq maʼlumot berish va media kutubxonani skanerlash tizimini qayta ishlash kabi bir qator funksional oʻzgarishlar kiritilgan. Shuningdek, subtitrlar koʻrinishini tizim sozlamalari bilan sinxronlashtirish imkoniyati ham qoʻshilgan.
Resurslar sarfi va unumdorlik muammosiYangi Media Player ilovasining asosiy kamchiligi uning operativ xotirani (RAM) haddan tashqari koʻp isteʼmol qilishidir. Oʻtkazilgan testlarga koʻra, yangi ilova tinch holatda (hech qanday fayl ijro etilmayotganda) taxminan 377 MB operativ xotira band qiladi. Taqqoslash uchun, deyarli ikki oʻn yillikdan beri xizmat qilib kelayotgan klassik Windows Media Player atigi 103 MB xotira bilan cheklanadi. Bu esa yangi dastur tizim resurslariga nisbatan uch barobar koʻproq yuklama berishini anglatadi.
Bundan tashqari, lokal videofayllarni ochish tezligi ham foydalanuvchilarni qoniqtirmayapti. Eski pleyer videoni deyarli bir zumda ishga tushirsa, Windows 11 tarkibidagi yangi ilovada sezilarli kechikishlar kuzatilmoqda. Bu holat Microsoft tomonidan interfeysga koʻproq urgʻu berilib, optimallashtirish masalasi ikkinchi darajaga tushib qolganidan dalolat beradi.
Kodeklar va pullik cheklovlarYana bir jiddiy muammo zamonaviy smartfonlarda keng qoʻllaniladigan HEVC (H.265) formati bilan bogʻliq. Windows 11 tizimidagi standart pleyer ushbu formatdagi videolarni ochish uchun koʻpincha Microsoft Store orqali 0,99 dollar evaziga HEVC Video Extensions kengaytmasini sotib olishni talab qiladi. Bu foydalanuvchilar uchun noqulaylik tugʻdirmoqda, chunki oʻz telefoni orqali olingan videoni kompyuterda koʻrish uchun qoʻshimcha toʻlov amalga oshirish mantiqsizdek koʻrinadi.
Shu bilan birga, Windows 11 ning 24H2 versiyasidan boshlab Dolby Digital audiosini ijro etish uchun zarur boʻlgan AC-3 kodekini qoʻllab-quvvatlash ham olib tashlangan. Bu oʻzgarishlar fonida Microsoft foydalanuvchilarga quyidagi muqobil variantlarni tavsiya etishga majbur boʻlmoqda yoki foydalanuvchilarning oʻzlari ularni tanlamoqda:
- VLC Media Player — deyarli barcha formatlarni bepul va qoʻshimcha kodeksiz qoʻllab-quvvatlaydi;
- MPV pleyeri — yengil va tezkor ishlashi bilan ajralib turadi;
- Klassik Windows Media Player — tizimda hali ham mavjud va barqaror ishlaydi.
…