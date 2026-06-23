OpenAI ochiq kodli dasturlarni himoya qilish uchun Patch the Planet tashabbusini boshladi

·0·Texno
OpenAI ochiq kodli dasturlarni himoya qilish uchun Patch the Planet tashabbusini boshladi

Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi kompaniya OpenAI ochiq manbali (open-source) dasturiy taʼminotlar xavfsizligini kuchaytirishga qaratilgan yangi global loyihani eʼlon qildi. Patch the Planet deb nomlangan ushbu tashabbus dasturiy kodlardagi zaifliklarni aniqlash va ularni bartaraf etishda ishlab chiquvchilarga koʻmaklashishni maqsad qilgan. Bu qadam zamonaviy raqamli dunyoning poydevori hisoblangan ochiq kodli loyihalarni kiberhujumlardan himoya qilishda muhim ahamiyatga ega. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Mazkur loyiha doirasida OpenAI kiberxavfsizlik sohasida ixtisoslashgan Trail of Bits kompaniyasi bilan hamkorlik qiladi. OpenAI maʼlumotiga koʻra, Trail of Bits xavfsizlik muhandislari ochiq manbali loyihalar mualliflari bilan bevosita ishlab, potensial xavf tugʻdirishi mumkin boʻlgan kod xatolarini koʻrib chiqadilar. Bu jarayonda OpenAI kompaniyasining Codex Security kabi ilgʻor sunʼiy intellekt vositalaridan samarali foydalaniladi.

Dasturchilarning ogʻirini yengil qilish

Hozirgi vaqtda koʻplab ochiq manbali loyiha boshqaruvchilari cheklangan resurslar va vaqt tanqisligi sharoitida juda koʻp miqdordagi xavfsizlik hisobotlarini tahlil qilishga majbur boʻlmoqda. Patch the Planet tashabbusi aynan shu yukni kamaytirish uchun ishlab chiqilgan. Tizim shunday tuzilganki, xavfsizlik muhandislari topilgan kamchiliklarni dasturchilarga yetib bormasdan oldin saralab, tayyor yechimlar (patchlar) va testlarni ishlab chiqishda yordam berishadi.

Ochiq kodli dasturlar bugungi kunda tijorat dasturiy taʼminot sanoatining asosiy ustuni hisoblanadi. Biroq, ularning markazlashmagan tuzilishi va yetarli darajada nazorat qilinmasligi koʻplab xavfsizlik muammolarini keltirib chiqaradi. Bir necha yil oldin yuz bergan log4j hodisasi bunga yaqqol misoldir: keng qoʻllaniladigan ochiq kodli utilitadagi kichik bir zaiflik butun dunyo boʻylab yirik korporatsiyalarning tizimlarini xavf ostida qoldirgan edi.

Kiberjinoyatchilikka qarshi sunʼiy intellekt

Soʻnggi vaqtlarda kiberjinoyatchilar sunʼiy intellekt yordamida dasturiy kodlardagi zaifliklarni avtomatik tarzda topish va ulardan foydalanish (exploit) usullarini takomillashtirmoqda. OpenAI esa ushbu texnologiyadan aksincha, himoya maqsadida foydalanishni taklif etmoqda. Bu yondashuv kiberjinoyatchilikka qarshi kurashda kuchlar muvozanatini saqlashga xizmat qiladi.

Ekspertlarning fikricha, OpenAI tomonidan amalga oshirilayotgan ushbu harakat nafaqat texnik yordam, balki raqobatdosh Anthropic kompaniyasining Mythos kabi xavfsizlik vositalariga munosib javobdir. Oʻzbekistonlik dasturchilar va mahalliy AKT sektori uchun ham bunday global tashabbuslar muhim, chunki mamlakatimizdagi koʻplab davlat va xususiy axborot tizimlari aynan ochiq manbali yechimlar asosiga qurilgan.

Loyiha uzoq muddatda qanday kengayishi va qancha loyihani qamrab olishi hozircha toʻliq ochiqlanmagan boʻlsa-da, uning boshlanishi ochiq manbali hamjamiyat uchun katta yordam sifatida baholanmoqda. Sunʼiy intellekt yordamida kodlarni tahlil qilish va avtomatik tarzda xatolarni tuzatish kelajakda dasturiy taʼminot xavfsizligini mutlaqo yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.

OpenAIKiberxavfsizlikSunʼiy IntellektDasturlashOpen Source
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Asus va Acer Germaniya bozoriga qaytdi: Nokia bilan patent mojarosi yakunlandiAsus va Acer Germaniya bozoriga qaytdi: Nokia bilan patent mojarosi yakunlandiBugun, 05:25Sunʼiy intellekt bozori dotkomlar inqirozidan ham ogʻirroq zarbaga uchrashi mumkinSunʼiy intellekt bozori dotkomlar inqirozidan ham ogʻirroq zarbaga uchrashi mumkinBugun, 04:51Uran yoʻldoshlaridagi suv tarkibi olimlarni hayratda qoldirdi: Yangi kashfiyotUran yoʻldoshlaridagi suv tarkibi olimlarni hayratda qoldirdi: Yangi kashfiyotBugun, 04:27Tesla Texasdagi fojiali avariya boʻyicha ayblovlarni rad etdi: Autopilot aybdormi?Tesla Texasdagi fojiali avariya boʻyicha ayblovlarni rad etdi: Autopilot aybdormi?Bugun, 04:25Uber aksiyadorlari kompaniya rahbariyatini sudga berdiUber aksiyadorlari kompaniya rahbariyatini sudga berdiBugun, 03:57Windows 11 yangi Media Player ilovasi: 17 yillik klassik pleyerdan sekinroq ishlamoqdaWindows 11 yangi Media Player ilovasi: 17 yillik klassik pleyerdan sekinroq ishlamoqdaBugun, 03:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi