OpenAI ochiq kodli dasturlarni himoya qilish uchun Patch the Planet tashabbusini boshladi
Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi kompaniya OpenAI ochiq manbali (open-source) dasturiy taʼminotlar xavfsizligini kuchaytirishga qaratilgan yangi global loyihani eʼlon qildi. Patch the Planet deb nomlangan ushbu tashabbus dasturiy kodlardagi zaifliklarni aniqlash va ularni bartaraf etishda ishlab chiquvchilarga koʻmaklashishni maqsad qilgan. Bu qadam zamonaviy raqamli dunyoning poydevori hisoblangan ochiq kodli loyihalarni kiberhujumlardan himoya qilishda muhim ahamiyatga ega. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Mazkur loyiha doirasida OpenAI kiberxavfsizlik sohasida ixtisoslashgan Trail of Bits kompaniyasi bilan hamkorlik qiladi. OpenAI maʼlumotiga koʻra, Trail of Bits xavfsizlik muhandislari ochiq manbali loyihalar mualliflari bilan bevosita ishlab, potensial xavf tugʻdirishi mumkin boʻlgan kod xatolarini koʻrib chiqadilar. Bu jarayonda OpenAI kompaniyasining Codex Security kabi ilgʻor sunʼiy intellekt vositalaridan samarali foydalaniladi.
Dasturchilarning ogʻirini yengil qilishHozirgi vaqtda koʻplab ochiq manbali loyiha boshqaruvchilari cheklangan resurslar va vaqt tanqisligi sharoitida juda koʻp miqdordagi xavfsizlik hisobotlarini tahlil qilishga majbur boʻlmoqda. Patch the Planet tashabbusi aynan shu yukni kamaytirish uchun ishlab chiqilgan. Tizim shunday tuzilganki, xavfsizlik muhandislari topilgan kamchiliklarni dasturchilarga yetib bormasdan oldin saralab, tayyor yechimlar (patchlar) va testlarni ishlab chiqishda yordam berishadi.
Ochiq kodli dasturlar bugungi kunda tijorat dasturiy taʼminot sanoatining asosiy ustuni hisoblanadi. Biroq, ularning markazlashmagan tuzilishi va yetarli darajada nazorat qilinmasligi koʻplab xavfsizlik muammolarini keltirib chiqaradi. Bir necha yil oldin yuz bergan log4j hodisasi bunga yaqqol misoldir: keng qoʻllaniladigan ochiq kodli utilitadagi kichik bir zaiflik butun dunyo boʻylab yirik korporatsiyalarning tizimlarini xavf ostida qoldirgan edi.
Kiberjinoyatchilikka qarshi sunʼiy intellektSoʻnggi vaqtlarda kiberjinoyatchilar sunʼiy intellekt yordamida dasturiy kodlardagi zaifliklarni avtomatik tarzda topish va ulardan foydalanish (exploit) usullarini takomillashtirmoqda. OpenAI esa ushbu texnologiyadan aksincha, himoya maqsadida foydalanishni taklif etmoqda. Bu yondashuv kiberjinoyatchilikka qarshi kurashda kuchlar muvozanatini saqlashga xizmat qiladi.
Ekspertlarning fikricha, OpenAI tomonidan amalga oshirilayotgan ushbu harakat nafaqat texnik yordam, balki raqobatdosh Anthropic kompaniyasining Mythos kabi xavfsizlik vositalariga munosib javobdir. Oʻzbekistonlik dasturchilar va mahalliy AKT sektori uchun ham bunday global tashabbuslar muhim, chunki mamlakatimizdagi koʻplab davlat va xususiy axborot tizimlari aynan ochiq manbali yechimlar asosiga qurilgan.
Loyiha uzoq muddatda qanday kengayishi va qancha loyihani qamrab olishi hozircha toʻliq ochiqlanmagan boʻlsa-da, uning boshlanishi ochiq manbali hamjamiyat uchun katta yordam sifatida baholanmoqda. Sunʼiy intellekt yordamida kodlarni tahlil qilish va avtomatik tarzda xatolarni tuzatish kelajakda dasturiy taʼminot xavfsizligini mutlaqo yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.
…