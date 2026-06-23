Microsoft rahbari sunʼiy intellekt bozoridagi gegemonlikni va qoʻrquvni tanqid qildi
Microsoft korporatsiyasi bosh ijrochi direktori Satya Nadella sunʼiy intellekt (AI) sanoatining hozirgi holati va uning atrofidagi salbiy qarashlarni keskin tanqid ostiga oldi. The Wall Street Journal nashriga bergan intervyusida u texnologiya gigantlari tomonidan ilgari surilayotgan “qiyomat ssenariylari” va ish oʻrinlarining yoʻqolishi haqidagi xavotirlar bozor rivojiga toʻsqinlik qilayotganini ta“ta’kidladi. Nadellaning fikricha, sanoat bir necha kompaniya qoʻlida toʻplanib qolmasligi va texnologiya kelajagini faqat sanoqli oʻyinchilar belgilamasligi kerak. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirda Microsoft oʻz strategiyasini sezilarli darajada qayta koʻrib chiqmoqda. Kompaniya nafaqat qimmat va yirik modellarga, balki arzonroq va ochiq kodli muqobillarga ham e’tibor qaratishni rejalashtirmoqda. Xususan, texnogigant oʻz xizmatlariga Xitoyning DeepSeek modelini integratsiya qilish imkoniyatini koʻrib chiqmoqda. Bu qadam Microsoft Copilot ekotizimini yanada hamyonbop va keng ommaga ochiq qilish maqsadida tashlanmoqda.
Ijtimoiy xavotirlar va bozor monopoliyasiNadellaning chiqishiga sabab boʻlgan omillardan biri — jamiyatdagi sun’iy intellektga nisbatan ishonchsizlikdir. Pew Research Center tadqiqotlariga koʻra, AQSh aholisining atigi 16 foizi sun’iy intellekt jamiyatga ijobiy ta’sir koʻrsatishiga ishonadi. Yoshlar orasida esa skeptitsizm darajasi yanada yuqori. Microsoft rahbari texnologiya atrofidagi bunday tushkun kayfiyatni sun’iy ravishda shakllantirilgan deb hisoblaydi.
Shuningdek, u bozorning bir necha yirik oʻyinchilar nazoratida qolayotganini xavfli deb atadi. Uning soʻzlariga koʻra, ushbu kompaniyalar bir vaqtning oʻzida ham texnologiya yoʻnalishini belgilab, ham uning xavflari haqidagi “diskurs”ni boshqarmoqda. Bu esa raqobatning cheklanishiga va innovatsiyalarning sekinlashishiga olib kelishi mumkin.
Strategik oʻzgarishlar va arzonroq modellarMicrosoft allaqachon oʻz tizimlarida qimmat modellardan voz kechishni boshlagan. Masalan, ma’lumotlarni qayta ishlashga qoʻyilgan yangi talablar tufayli Claude modellaridan foydalanish cheklab qoʻyildi. Buning oʻrniga korporatsiya oʻzining Microsoft Copilot platformasi uchun samarali va kamxarj yechimlarni izlamoqda. DeepSeek kabi ochiq kodli loyihalar bu borada asosiy nomzod boʻlib turibdi.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va mahalliy dasturchilar uchun ham Microsoft strategiyasidagi bu oʻzgarishlar muhim ahamiyatga ega. Arzonroq AI modellarining joriy etilishi korporativ xizmatlar narxining pasayishiga va sun’iy intellekt imkoniyatlaridan kengroq foydalanishga yoʻl ochadi. Bu, ayniqsa, resurslari cheklangan kichik va oʻrta biznes vakillari uchun yangi texnologik imkoniyatlarni taqdim etadi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Microsoft rahbariyatining yangi yondashuvi sun’iy intellekt bozorida demokratlashtirish jarayonini boshlab berishi kutilmoqda. Ixbt.com ma’lumotlariga koʻra, kompaniya endilikda faqatgina eng kuchli hisoblash quvvatlariga tayanmasdan, balki optimallashtirilgan va har bir foydalanuvchi hamyoniga mos keladigan texnologiyalarni rivojlantirishga urgʻu beradi.
…