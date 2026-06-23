Microsoft rahbari sunʼiy intellekt bozoridagi gegemonlikni va qoʻrquvni tanqid qildi

·20·Texno
Microsoft rahbari sunʼiy intellekt bozoridagi gegemonlikni va qoʻrquvni tanqid qildi

Microsoft korporatsiyasi bosh ijrochi direktori Satya Nadella sunʼiy intellekt (AI) sanoatining hozirgi holati va uning atrofidagi salbiy qarashlarni keskin tanqid ostiga oldi. The Wall Street Journal nashriga bergan intervyusida u texnologiya gigantlari tomonidan ilgari surilayotgan “qiyomat ssenariylari” va ish oʻrinlarining yoʻqolishi haqidagi xavotirlar bozor rivojiga toʻsqinlik qilayotganini ta“ta’kidladi. Nadellaning fikricha, sanoat bir necha kompaniya qoʻlida toʻplanib qolmasligi va texnologiya kelajagini faqat sanoqli oʻyinchilar belgilamasligi kerak. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirda Microsoft oʻz strategiyasini sezilarli darajada qayta koʻrib chiqmoqda. Kompaniya nafaqat qimmat va yirik modellarga, balki arzonroq va ochiq kodli muqobillarga ham e’tibor qaratishni rejalashtirmoqda. Xususan, texnogigant oʻz xizmatlariga Xitoyning DeepSeek modelini integratsiya qilish imkoniyatini koʻrib chiqmoqda. Bu qadam Microsoft Copilot ekotizimini yanada hamyonbop va keng ommaga ochiq qilish maqsadida tashlanmoqda.

Ijtimoiy xavotirlar va bozor monopoliyasi

Nadellaning chiqishiga sabab boʻlgan omillardan biri — jamiyatdagi sun’iy intellektga nisbatan ishonchsizlikdir. Pew Research Center tadqiqotlariga koʻra, AQSh aholisining atigi 16 foizi sun’iy intellekt jamiyatga ijobiy ta’sir koʻrsatishiga ishonadi. Yoshlar orasida esa skeptitsizm darajasi yanada yuqori. Microsoft rahbari texnologiya atrofidagi bunday tushkun kayfiyatni sun’iy ravishda shakllantirilgan deb hisoblaydi.

Shuningdek, u bozorning bir necha yirik oʻyinchilar nazoratida qolayotganini xavfli deb atadi. Uning soʻzlariga koʻra, ushbu kompaniyalar bir vaqtning oʻzida ham texnologiya yoʻnalishini belgilab, ham uning xavflari haqidagi “diskurs”ni boshqarmoqda. Bu esa raqobatning cheklanishiga va innovatsiyalarning sekinlashishiga olib kelishi mumkin.

Strategik oʻzgarishlar va arzonroq modellar

Microsoft allaqachon oʻz tizimlarida qimmat modellardan voz kechishni boshlagan. Masalan, ma’lumotlarni qayta ishlashga qoʻyilgan yangi talablar tufayli Claude modellaridan foydalanish cheklab qoʻyildi. Buning oʻrniga korporatsiya oʻzining Microsoft Copilot platformasi uchun samarali va kamxarj yechimlarni izlamoqda. DeepSeek kabi ochiq kodli loyihalar bu borada asosiy nomzod boʻlib turibdi.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va mahalliy dasturchilar uchun ham Microsoft strategiyasidagi bu oʻzgarishlar muhim ahamiyatga ega. Arzonroq AI modellarining joriy etilishi korporativ xizmatlar narxining pasayishiga va sun’iy intellekt imkoniyatlaridan kengroq foydalanishga yoʻl ochadi. Bu, ayniqsa, resurslari cheklangan kichik va oʻrta biznes vakillari uchun yangi texnologik imkoniyatlarni taqdim etadi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Microsoft rahbariyatining yangi yondashuvi sun’iy intellekt bozorida demokratlashtirish jarayonini boshlab berishi kutilmoqda. Ixbt.com ma’lumotlariga koʻra, kompaniya endilikda faqatgina eng kuchli hisoblash quvvatlariga tayanmasdan, balki optimallashtirilgan va har bir foydalanuvchi hamyoniga mos keladigan texnologiyalarni rivojlantirishga urgʻu beradi.

MicrosoftSatya NadellaSunʼiy IntellektDeepSeekCopilot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

James Webb koinotdagi sirli «kichik qizil nuqtalar» tabiatini aniqladiJames Webb koinotdagi sirli «kichik qizil nuqtalar» tabiatini aniqladiBugun, 06:26Sunʼiy intellekt inqilobi va ommaviy qisqartirishlar: Texnogigantlar nima uchun xodimlardan voz kechmoqda?Sunʼiy intellekt inqilobi va ommaviy qisqartirishlar: Texnogigantlar nima uchun xodimlardan voz kechmoqda?Bugun, 06:25OpenAI ochiq kodli dasturlarni himoya qilish uchun Patch the Planet tashabbusini boshladiOpenAI ochiq kodli dasturlarni himoya qilish uchun Patch the Planet tashabbusini boshladiBugun, 05:29Asus va Acer Germaniya bozoriga qaytdi: Nokia bilan patent mojarosi yakunlandiAsus va Acer Germaniya bozoriga qaytdi: Nokia bilan patent mojarosi yakunlandiBugun, 05:25Sunʼiy intellekt bozori dotkomlar inqirozidan ham ogʻirroq zarbaga uchrashi mumkinSunʼiy intellekt bozori dotkomlar inqirozidan ham ogʻirroq zarbaga uchrashi mumkinBugun, 04:51Uran yoʻldoshlaridagi suv tarkibi olimlarni hayratda qoldirdi: Yangi kashfiyotUran yoʻldoshlaridagi suv tarkibi olimlarni hayratda qoldirdi: Yangi kashfiyotBugun, 04:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi