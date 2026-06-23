James Webb fazo teleskopi Orion tumanligida yulduzlar tugʻilishining toʻliq siklini suratga oldi

·41·Texno
James Webb fazo teleskopi Orion tumanligida yulduzlar tugʻilishining toʻliq siklini suratga oldi

Koinot sirlarini oʻrganishda davom etayotgan James Webb kosmik teleskopi Yer yuzidan taxminan 1280 yorugʻlik yili uzoqlikda joylashgan Orion A majmuasining shimoliy qismidan hayratlanarli tasvirlarni uzatdi. Ushbu hudud fan olamida OMC-2 molekulyar buluti nomi bilan tanilgan boʻlib, u yulduzlarning paydo boʻlish jarayonini eng mayda detallarigacha oʻrganish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi olingan surat qariyb 150 yorugʻlik yili masofasiga teng boʻlgan ulkan hududni qamrab olgan. Unda yulduzlar evolyutsiyasining barcha bosqichlari — ilk gaz va chang toʻplamlaridan tortib, allaqachon shakllanib ulgurgan va oʻzidan mustaqil energiya taratayotgan yosh yulduzlargacha aks etgan. Bu astronomlar uchun koinotdagi "tugʻruqxona" jarayonlarini kuzatishda noyob imkoniyatdir.

Yulduzlararo chang ortidagi sirlar

Surat markazida akkretsiya disklari orqali faol ravishda modda yigʻayotgan protoyulduzlar (yulduz kurtaklari) joylashgan. Shuningdek, atrofdagi zich gaz qatlamlarini tarqatib yuborgan nisbatan yetuk obyektlarni ham koʻrish mumkin. Tasvirdagi turli ranglar gaz va chang bulutlarining harorati hamda tarkibi turlicha ekanligidan dalolat beradi.

James Webb teleskopining Near Infrared Camera (NIRCam) infraqizil kamerasi yordamida olingan bu maʼlumotlar oddiy optik teleskoplar koʻra olmaydigan qatlamlarni ochib berdi. Infraqizil nurlar zich chang pardasini yorib oʻtib, uning ortida yashiringan jarayonlarni qayd etishga qodir. ixbt.com nashrining yozishicha, tasvirdagi koʻk va yashil tuslar gaz qatlamlarini, qizgʻish sohalar esa kuchli zarba toʻlqinlarini anglatadi.

Kosmik jetlar va zarba toʻlqinlari

Tasvirdagi eng diqqatga sazovor jihatlardan biri — yosh yulduzlarning qutblaridan otilib chiqayotgan ulkan gaz oqimlari yoki jetlardir. Ushbu oqimlar atrofdagi bulutlar bilan yuqori tezlikda toʻqnashib, moddaning qizgʻish rangda porlashiga sabab boʻladigan zarba toʻlqinlarini hosil qiladi.

Aynan mana shu jetlar astronomlarga eng yosh va chuqur yashiringan obyektlarning joylashgan oʻrnini aniqlashga yordam beradi. Chunki bu obyektlarni boshqa hech qanday usul bilan koʻrib boʻlmaydi. Olimlarning taʼkidlashicha, OMC-2 hududi yosh yulduzlar chiqindilarining atrofdagi muhitga taʼsirini oʻrganish uchun oʻziga xos laboratoriya vazifasini oʻtaydi.

Tadqiqotchilar ushbu maʼlumotlar orqali protoplanetar disklarning kimyoviy tarkibi qanday shakllanishini va oʻsib borayotgan yulduzlar ona-bulutdan qanday qilib oziqlanishini tahlil qilishmoqda. Orion tumanligining astronomik oʻlchovlarga koʻra yaqin joylashgani, galaktikamizning boshqa chekkalarida chang ortiga berkingan jarayonlarni batafsil tadqiq etishga zamin yaratadi.

James WebbKoinotAstronomiyaOrion TumanligiNASA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

James Webb koinotdagi sirli «kichik qizil nuqtalar» tabiatini aniqladiJames Webb koinotdagi sirli «kichik qizil nuqtalar» tabiatini aniqladiBugun, 06:26Sunʼiy intellekt inqilobi va ommaviy qisqartirishlar: Texnogigantlar nima uchun xodimlardan voz kechmoqda?Sunʼiy intellekt inqilobi va ommaviy qisqartirishlar: Texnogigantlar nima uchun xodimlardan voz kechmoqda?Bugun, 06:25Microsoft rahbari sunʼiy intellekt bozoridagi gegemonlikni va qoʻrquvni tanqid qildiMicrosoft rahbari sunʼiy intellekt bozoridagi gegemonlikni va qoʻrquvni tanqid qildiBugun, 05:59OpenAI ochiq kodli dasturlarni himoya qilish uchun Patch the Planet tashabbusini boshladiOpenAI ochiq kodli dasturlarni himoya qilish uchun Patch the Planet tashabbusini boshladiBugun, 05:29Asus va Acer Germaniya bozoriga qaytdi: Nokia bilan patent mojarosi yakunlandiAsus va Acer Germaniya bozoriga qaytdi: Nokia bilan patent mojarosi yakunlandiBugun, 05:25Sunʼiy intellekt bozori dotkomlar inqirozidan ham ogʻirroq zarbaga uchrashi mumkinSunʼiy intellekt bozori dotkomlar inqirozidan ham ogʻirroq zarbaga uchrashi mumkinBugun, 04:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi