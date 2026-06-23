Ilon Maskning Grok Build vositasi avtonom rejimga oʻtdi: Endi u inson aralashuvisiz kod yozadi
Ilon Maskning sunʼiy intellekt sohasidagi loyihalari jadal rivojlanishda davom etmoqda. X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmogʻidagi Grok Build platformasi yangi bosqichga koʻtarilib, endilikda foydalanuvchining minimal ishtiroki bilan murakkab muhandislik vazifalarini bajarish imkoniyatiga ega boʻldi. Bu yangilanish sunʼiy intellektni shunchaki suhbatdoshdan toʻlaqonli avtonom dasturchiga aylantirmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Grok Build tizimida yangi /goal buyrugʻi joriy etildi. Agar ilgari kod yozuvchi yordamchilar oddiy chat-bot kabi ishlasa, yaʼni foydalanuvchi har bir qadamni nazorat qilib, yoʻnalish berib turishi kerak boʻlsa, yangi rejimda urgʻu vazifaning mustaqil bajarilishiga qaratilgan. Bu esa dasturlash jarayonini sezilarli darajada tezlashtiradi va inson omiliga boʻlgan ehtiyojni kamaytiradi.
Avtonom muhandislikning yangi imkoniyatlariGrok Build endi ish rejasini mustaqil tuzish, katta vazifani kichik qismlarga boʻlish va maxsus nazorat roʻyxatlari (chek-listlar) orqali jarayonni kuzatib borish qobiliyatiga ega. Tizim nafaqat kod yozadi, balki uni tahlil qiladi, xatolarni tuzatadi, veb-sahifalarni tekshiradi va skriptlarni ishga tushirib, natijaning toʻgʻriligini tasdiqlaydi. Eng muhimi, xatolik yuz berganda tizim oʻzini oʻzi tiklab, foydalanuvchi aralashuvisiz ishni davom ettira oladi.
Jarayonni boshqarish uchun bir nechta maxsus buyruqlar toʻplami taqdim etilgan:
- /goal status — joriy ish holatini koʻrish;
- /goal pause — jarayonni vaqtincha toʻxtatish;
- /goal resume — ishni davom ettirish;
- /goal clear — vazifani bekor qilish.
Oʻyin yaratish va kelajak istiqbollariYaqinda ijtimoiy tarmoqlarda Grok Build yordamida yaratilgan kiberpank uslubidagi poyga oʻyini katta qiziqish uygʻotgan edi. Foydalanuvchi shunchaki oʻyin gʻoyasini yozgan, sunʼiy intellekt esa mustaqil ravishda kod yozib, Grok Imagine orqali mashinalar dizayni, trassalar va menyu interfeyslarini yaratib bergan. Bu texnologiya hatto dasturlashdan xabari yoʻq insonlarga ham murakkab raqamli mahsulotlar yaratish imkonini bermoqda.
Ilon Maskning taʼkidlashicha, Grok Build jamoasi haftada 7 kun dam olmasdan ishlamoqda va vosita har kuni takomillashib bormoqda. SpaceXAI tomonidan ishga tushirilgan ushbu beta-versiya yaqin kelajakda dasturiy taʼminot ishlab chiqish sohasida inqilob yasashi kutilmoqda. Oʻzbekistonlik dasturchilar va startapchilar uchun ham bu kabi vositalar mahsulotning minimal ishchi versiyasini (MVP) tezkor tayyorlashda juda foydali boʻlishi shubhasiz.
…