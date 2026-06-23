Ilon Maskning Grok Build vositasi avtonom rejimga oʻtdi: Endi u inson aralashuvisiz kod yozadi

·0·Texno
Ilon Maskning Grok Build vositasi avtonom rejimga oʻtdi: Endi u inson aralashuvisiz kod yozadi

Ilon Maskning sunʼiy intellekt sohasidagi loyihalari jadal rivojlanishda davom etmoqda. X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmogʻidagi Grok Build platformasi yangi bosqichga koʻtarilib, endilikda foydalanuvchining minimal ishtiroki bilan murakkab muhandislik vazifalarini bajarish imkoniyatiga ega boʻldi. Bu yangilanish sunʼiy intellektni shunchaki suhbatdoshdan toʻlaqonli avtonom dasturchiga aylantirmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Grok Build tizimida yangi /goal buyrugʻi joriy etildi. Agar ilgari kod yozuvchi yordamchilar oddiy chat-bot kabi ishlasa, yaʼni foydalanuvchi har bir qadamni nazorat qilib, yoʻnalish berib turishi kerak boʻlsa, yangi rejimda urgʻu vazifaning mustaqil bajarilishiga qaratilgan. Bu esa dasturlash jarayonini sezilarli darajada tezlashtiradi va inson omiliga boʻlgan ehtiyojni kamaytiradi.

Avtonom muhandislikning yangi imkoniyatlari

Grok Build endi ish rejasini mustaqil tuzish, katta vazifani kichik qismlarga boʻlish va maxsus nazorat roʻyxatlari (chek-listlar) orqali jarayonni kuzatib borish qobiliyatiga ega. Tizim nafaqat kod yozadi, balki uni tahlil qiladi, xatolarni tuzatadi, veb-sahifalarni tekshiradi va skriptlarni ishga tushirib, natijaning toʻgʻriligini tasdiqlaydi. Eng muhimi, xatolik yuz berganda tizim oʻzini oʻzi tiklab, foydalanuvchi aralashuvisiz ishni davom ettira oladi.

Jarayonni boshqarish uchun bir nechta maxsus buyruqlar toʻplami taqdim etilgan:

  • /goal status — joriy ish holatini koʻrish;
  • /goal pause — jarayonni vaqtincha toʻxtatish;
  • /goal resume — ishni davom ettirish;
  • /goal clear — vazifani bekor qilish.
Ushbu vositalar foydalanuvchiga jarayonning mantiqiy qismiga aralashmagan holda, umumiy nazoratni saqlab qolish imkonini beradi. Bu yangilanish Grok Build platformasini oddiy muloqot rejimidan avtonom ijro formatiga oʻtkazdi.

Oʻyin yaratish va kelajak istiqbollari

Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda Grok Build yordamida yaratilgan kiberpank uslubidagi poyga oʻyini katta qiziqish uygʻotgan edi. Foydalanuvchi shunchaki oʻyin gʻoyasini yozgan, sunʼiy intellekt esa mustaqil ravishda kod yozib, Grok Imagine orqali mashinalar dizayni, trassalar va menyu interfeyslarini yaratib bergan. Bu texnologiya hatto dasturlashdan xabari yoʻq insonlarga ham murakkab raqamli mahsulotlar yaratish imkonini bermoqda.

Ilon Maskning taʼkidlashicha, Grok Build jamoasi haftada 7 kun dam olmasdan ishlamoqda va vosita har kuni takomillashib bormoqda. SpaceXAI tomonidan ishga tushirilgan ushbu beta-versiya yaqin kelajakda dasturiy taʼminot ishlab chiqish sohasida inqilob yasashi kutilmoqda. Oʻzbekistonlik dasturchilar va startapchilar uchun ham bu kabi vositalar mahsulotning minimal ishchi versiyasini (MVP) tezkor tayyorlashda juda foydali boʻlishi shubhasiz.

Grok BuildIlon MaskSunʼiy IntellektDasturlashTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy S24 foydalanuvchilari uchun Android 16 asosidagi One UI 8.5 tarqatila boshlandiSamsung Galaxy S24 foydalanuvchilari uchun Android 16 asosidagi One UI 8.5 tarqatila boshlandiBugun, 12:22Realme rekord darajadagi 8000 mAs akkumulyatorli yangi smartfonini taqdim etdiRealme rekord darajadagi 8000 mAs akkumulyatorli yangi smartfonini taqdim etdiBugun, 11:55SpaceX koinotni zabt etishga tayyorlanmoqda: Gigabay zavodi Megabay balandligidan oʻtdiSpaceX koinotni zabt etishga tayyorlanmoqda: Gigabay zavodi Megabay balandligidan oʻtdiBugun, 11:27Gollivudda yangi davr: Google va A24 kinostudiyasi sunʼiy intellekt boʻyicha hamkorlik qiladiGollivudda yangi davr: Google va A24 kinostudiyasi sunʼiy intellekt boʻyicha hamkorlik qiladiBugun, 10:57Ai+ kompaniyasi iPhone 17 uslubidagi Nova 2 seriyasini taqdim etdiAi+ kompaniyasi iPhone 17 uslubidagi Nova 2 seriyasini taqdim etdiBugun, 09:52James Webb fazo teleskopi Orion tumanligida yulduzlar tugʻilishining toʻliq siklini suratga oldiJames Webb fazo teleskopi Orion tumanligida yulduzlar tugʻilishining toʻliq siklini suratga oldiBugun, 07:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi