Smartfon va kompyuterlar narxi oshishi mumkin: LPDDR5X xotira chiplari keskin qimmatlashdi

·29·Texno
Smartfon va kompyuterlar narxi oshishi mumkin: LPDDR5X xotira chiplari keskin qimmatlashdi

Jahon elektronika bozorida operativ xotira (DRAM) narxlarining misli koʻrilmagan darajada koʻtarilishi kuzatilmoqda. Joriy yilning ikkinchi choragida talab va taklif oʻrtasidagi muvozanatning buzilishi natijasida isteʼmol qurilmalari uchun moʻljallangan xotira chiplari narxi qariyb ikki baravarga oshdi. Bu holat yaqin oylarda smartfonlar, noutbuklar va shaxsiy kompyuterlar narxiga bevosita taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

SigmaIntell tadqiqot kompaniyasi maʼlumotlariga koʻra, LPDDR4X 4 GB xotira modullari narxi oʻtgan chorakka nisbatan 75 foizga oʻsgan boʻlsa, zamonaviy flagman smartfonlarda qoʻllaniladigan LPDDR5X 12 GB chiplari narxi rekord darajadagi 89 foizga qimmatlashgan. Bunday sakrash nafaqat korporativ segmentda, balki oddiy foydalanuvchilar uchun moʻljallangan texnikalarda ham yaqqol sezilmoqda.

Sunʼiy intellekt va ishlab chiqarishdagi oʻzgarishlar

Xotira chiplari narxining bunday keskin oshishiga asosiy sabab sifatida ishlab chiqaruvchilarning ustuvor yoʻnalishlarni oʻzgartirgani koʻrsatilmoqda. Hozirda Samsung, SK Hynix va Micron kabi gigantlar bor eʼtiborini yuqori foyda keltiruvchi HBM (High Bandwidth Memory) xotiralariga qaratgan. Ushbu chiplar NVIDIA va boshqa kompaniyalarning sunʼiy intellekt tizimlari uchun zarur boʻlib, ularga boʻlgan talab haddan tashqari yuqori.

Natijada, oddiy smartfon va kompyuterlar uchun moʻljallangan DRAM chiplarini ishlab chiqarish hajmi kamayib ketdi. Ishlab chiqaruvchilar serverlar uchun moʻljallangan DRAM va eSSD xotiralariga koʻproq urgʻu berayotgani sababli, isteʼmol bozorida sunʼiy taqchillik yuzaga keldi. Bu esa oʻz navbatida narxlarning nazoratsiz oʻsishiga yoʻl ochdi.

Bozordagi vaziyat va kelajakdagi prognozlar

Narxlarning oshishi sababli koʻplab smartfon va kompyuter ishlab chiqaruvchi brendlar oʻz strategiyalarini qayta koʻrib chiqmoqda. Baʼzi kompaniyalar xotira chiplari uchun buyurtmalarni qisqartirib, mahsulot tannarxini ushlab qolishga urinayotgan boʻlsa, boshqalari yangi modellarning narxini oshirishga majbur boʻlishi mumkin. Ixbt.com xabariga koʻra, yilning ikkinchi yarmida narxlarning oʻsish surʼati biroz sekinlashishi mumkin, biroq pasayish haqida gap ham boʻlishi mumkin emas.

Jefferies tahlilchilarining yangi hisobotida qayd etilishicha, jahon bozorida xotira narxlari 2024-yil yakuniga qadar yuqori darajada saqlanib qoladi. Mutaxassislarning fikricha, narxlarning sezilarli darajada pasayishi faqat 2028-yilga boribgina amalga oshishi mumkin. Hozircha bulutli texnologiyalar bilan shugʻullanuvchi yirik kompaniyalar oʻz omborlarida xotira zaxiralarini koʻpaytirishda davom etmoqda, bu esa bozordagi umumiy taqchillikni yanada kuchaytirmoqda.

Oʻzbekiston bozorida ham ushbu tendensiya yaqin vaqt ichida oʻz aksini topishi muqarrar. Import qilinadigan gadjetlarning tannarxi oshishi, ayniqsa, oʻrta va yuqori segmentdagi smartfonlar narxiga sezilarli taʼsir oʻtkazadi. Shu sababli, yangi qurilma sotib olishni rejalashtirgan foydalanuvchilarga xaridni kechiktirmaslik tavsiya etilmoqda.

TexnologiyaSmartfonDRAMLPDDR5XBozor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiya kosmik infratuzilmani kengaytirmoqda: Saxalinda yangi oʻlchov punkti qurilmoqdaRossiya kosmik infratuzilmani kengaytirmoqda: Saxalinda yangi oʻlchov punkti qurilmoqdaBugun, 14:21Elon Musk sunʼiy intellekt 5 yildan soʻng butun insoniyatdan aqlliroq boʻlishini bashorat qildiElon Musk sunʼiy intellekt 5 yildan soʻng butun insoniyatdan aqlliroq boʻlishini bashorat qildiBugun, 13:58Ilon Maskning Grok Build vositasi avtonom rejimga oʻtdi: Endi u inson aralashuvisiz kod yozadiIlon Maskning Grok Build vositasi avtonom rejimga oʻtdi: Endi u inson aralashuvisiz kod yozadiBugun, 12:51Samsung Galaxy S24 foydalanuvchilari uchun Android 16 asosidagi One UI 8.5 tarqatila boshlandiSamsung Galaxy S24 foydalanuvchilari uchun Android 16 asosidagi One UI 8.5 tarqatila boshlandiBugun, 12:22Realme rekord darajadagi 8000 mAs akkumulyatorli yangi smartfonini taqdim etdiRealme rekord darajadagi 8000 mAs akkumulyatorli yangi smartfonini taqdim etdiBugun, 11:55SpaceX koinotni zabt etishga tayyorlanmoqda: Gigabay zavodi Megabay balandligidan oʻtdiSpaceX koinotni zabt etishga tayyorlanmoqda: Gigabay zavodi Megabay balandligidan oʻtdiBugun, 11:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi