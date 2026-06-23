Smartfon va kompyuterlar narxi oshishi mumkin: LPDDR5X xotira chiplari keskin qimmatlashdi
Jahon elektronika bozorida operativ xotira (DRAM) narxlarining misli koʻrilmagan darajada koʻtarilishi kuzatilmoqda. Joriy yilning ikkinchi choragida talab va taklif oʻrtasidagi muvozanatning buzilishi natijasida isteʼmol qurilmalari uchun moʻljallangan xotira chiplari narxi qariyb ikki baravarga oshdi. Bu holat yaqin oylarda smartfonlar, noutbuklar va shaxsiy kompyuterlar narxiga bevosita taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
SigmaIntell tadqiqot kompaniyasi maʼlumotlariga koʻra, LPDDR4X 4 GB xotira modullari narxi oʻtgan chorakka nisbatan 75 foizga oʻsgan boʻlsa, zamonaviy flagman smartfonlarda qoʻllaniladigan LPDDR5X 12 GB chiplari narxi rekord darajadagi 89 foizga qimmatlashgan. Bunday sakrash nafaqat korporativ segmentda, balki oddiy foydalanuvchilar uchun moʻljallangan texnikalarda ham yaqqol sezilmoqda.
Sunʼiy intellekt va ishlab chiqarishdagi oʻzgarishlarXotira chiplari narxining bunday keskin oshishiga asosiy sabab sifatida ishlab chiqaruvchilarning ustuvor yoʻnalishlarni oʻzgartirgani koʻrsatilmoqda. Hozirda Samsung, SK Hynix va Micron kabi gigantlar bor eʼtiborini yuqori foyda keltiruvchi HBM (High Bandwidth Memory) xotiralariga qaratgan. Ushbu chiplar NVIDIA va boshqa kompaniyalarning sunʼiy intellekt tizimlari uchun zarur boʻlib, ularga boʻlgan talab haddan tashqari yuqori.
Natijada, oddiy smartfon va kompyuterlar uchun moʻljallangan DRAM chiplarini ishlab chiqarish hajmi kamayib ketdi. Ishlab chiqaruvchilar serverlar uchun moʻljallangan DRAM va eSSD xotiralariga koʻproq urgʻu berayotgani sababli, isteʼmol bozorida sunʼiy taqchillik yuzaga keldi. Bu esa oʻz navbatida narxlarning nazoratsiz oʻsishiga yoʻl ochdi.
Bozordagi vaziyat va kelajakdagi prognozlarNarxlarning oshishi sababli koʻplab smartfon va kompyuter ishlab chiqaruvchi brendlar oʻz strategiyalarini qayta koʻrib chiqmoqda. Baʼzi kompaniyalar xotira chiplari uchun buyurtmalarni qisqartirib, mahsulot tannarxini ushlab qolishga urinayotgan boʻlsa, boshqalari yangi modellarning narxini oshirishga majbur boʻlishi mumkin. Ixbt.com xabariga koʻra, yilning ikkinchi yarmida narxlarning oʻsish surʼati biroz sekinlashishi mumkin, biroq pasayish haqida gap ham boʻlishi mumkin emas.
Jefferies tahlilchilarining yangi hisobotida qayd etilishicha, jahon bozorida xotira narxlari 2024-yil yakuniga qadar yuqori darajada saqlanib qoladi. Mutaxassislarning fikricha, narxlarning sezilarli darajada pasayishi faqat 2028-yilga boribgina amalga oshishi mumkin. Hozircha bulutli texnologiyalar bilan shugʻullanuvchi yirik kompaniyalar oʻz omborlarida xotira zaxiralarini koʻpaytirishda davom etmoqda, bu esa bozordagi umumiy taqchillikni yanada kuchaytirmoqda.
Oʻzbekiston bozorida ham ushbu tendensiya yaqin vaqt ichida oʻz aksini topishi muqarrar. Import qilinadigan gadjetlarning tannarxi oshishi, ayniqsa, oʻrta va yuqori segmentdagi smartfonlar narxiga sezilarli taʼsir oʻtkazadi. Shu sababli, yangi qurilma sotib olishni rejalashtirgan foydalanuvchilarga xaridni kechiktirmaslik tavsiya etilmoqda.
…