Elon Musk sunʼiy intellekt 5 yildan soʻng butun insoniyatdan aqlliroq boʻlishini bashorat qildi

·28·Texno
Elon Musk sunʼiy intellekt 5 yildan soʻng butun insoniyatdan aqlliroq boʻlishini bashorat qildi

Dunyoning eng boy insonlaridan biri, Tesla va xAI asoschisi Elon Musk sunʼiy intellekt (SI) rivojlanishi borasida navbatdagi shov-shuvli bayonot bilan chiqdi. Milliarderning fikricha, yaqin 4-5 yil ichida texnologiya darajasi shunday nuqtaga yetadiki, u nafaqat alohida shaxslarni, balki butun insoniyatning umumiy intellektual salohiyatini ham ortda qoldiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu prognoz taniqli tadbirkor Peter Diamandisning insoniyatni Yer sayyorasi chegarasidan tashqariga kengaytirish haqidagi fikrlariga javob tariqasida yangradi. Diamandis resurslar cheklanganligini yengib oʻtish va innovatsiyalarni tezlashtirish uchun koinotni oʻzlashtirish zarurligini taʼkidlagan edi. Elon Musk esa bu jarayonda inson omilidan koʻra sunʼiy ongning roli keskin ortib ketishiga ishora qilmoqda.

Insoniyat geniyi va texnologik chegara

Muskning tushuntirishicha, insoniyat geniyining imkoniyatlari shu paytgacha aholi soni va resurslardan foydalanish darajasi bilan cheklanib kelgan. Biroq sunʼiy intellektning jadal taraqqiyoti bu toʻsiqlarni olib tashlashi mumkin. Uning fikricha, hisoblash quvvatlari va energiyaning koʻpayishi shunchaki texnik oʻsish emas, balki kashfiyotlar qilish va murakkab muammolarni yechishda insoniyatga tengsiz yordamchi yaratilishidir.

Milliarder avvalroq oʻzining xAI kompaniyasi 2026-yilga borib umumiy sunʼiy intellekt (AGI) darajasiga yetishi mumkinligini aytgan edi. AGI — bu inson bajara oladigan har qanday aqliy vazifani oʻzlashtirishga qodir boʻlgan tizimdir. Agar Muskning yangi prognozi amalga oshsa, 2029-yilga borib SI butun dunyo aholisining kollektiv aqlidan ustun keladi.

Xavfsizlik va "Terminator" ssenariysi

Shu bilan birga, Elon Musk texnologik gigantlarni ehtiyotkorlikka chaqirishdan charchamayapti. Uning soʻzlariga koʻra, SI ustidan nazoratni yoʻqotish fojiaviy oqibatlarga, xususan, mashhur "Terminator" filmi ssenariysining haqiqatga aylanishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli, ishlab chiquvchilar xavfsizlik masalalariga birinchi darajali eʼtibor qaratishlari shart.

Shuningdek, tadbirkor kelajakda robotlar soni odamlardan koʻp boʻlishini va ular insoniyatning barcha ehtiyojlarini qondirishini taʼkidlamoqda. Musk bu davrni "ajoyib toʻkin-sochinlik davri" deb atab, jamiyatni iqtisodiy va ijtimoiy oʻzgarishlarga tayyor turishga undadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu kabi oʻzgarishlar mehnat bozori va kundalik turmush tarzini butunlay oʻzgartirib yuborishi kutilmoqda.

Oʻzbekistonlik mutaxassislar ham global texnologik poygani diqqat bilan kuzatmoqdalar. Garchi Muskning prognozlari koʻpincha optimistik yoki haddan tashqari radikal tuyulsa-da, ChatGPT va boshqa neyrotarmoqlarning bugungi muvaffaqiyati bu jarayon allaqachon qaytmas tus olganini koʻrsatmoqda.

Elon MuskSunʼiy IntellektTexnologiyaxAIKelajak
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiya kosmik infratuzilmani kengaytirmoqda: Saxalinda yangi oʻlchov punkti qurilmoqdaRossiya kosmik infratuzilmani kengaytirmoqda: Saxalinda yangi oʻlchov punkti qurilmoqdaBugun, 14:21Smartfon va kompyuterlar narxi oshishi mumkin: LPDDR5X xotira chiplari keskin qimmatlashdiSmartfon va kompyuterlar narxi oshishi mumkin: LPDDR5X xotira chiplari keskin qimmatlashdiBugun, 13:20Ilon Maskning Grok Build vositasi avtonom rejimga oʻtdi: Endi u inson aralashuvisiz kod yozadiIlon Maskning Grok Build vositasi avtonom rejimga oʻtdi: Endi u inson aralashuvisiz kod yozadiBugun, 12:51Samsung Galaxy S24 foydalanuvchilari uchun Android 16 asosidagi One UI 8.5 tarqatila boshlandiSamsung Galaxy S24 foydalanuvchilari uchun Android 16 asosidagi One UI 8.5 tarqatila boshlandiBugun, 12:22Realme rekord darajadagi 8000 mAs akkumulyatorli yangi smartfonini taqdim etdiRealme rekord darajadagi 8000 mAs akkumulyatorli yangi smartfonini taqdim etdiBugun, 11:55SpaceX koinotni zabt etishga tayyorlanmoqda: Gigabay zavodi Megabay balandligidan oʻtdiSpaceX koinotni zabt etishga tayyorlanmoqda: Gigabay zavodi Megabay balandligidan oʻtdiBugun, 11:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi