Elon Musk sunʼiy intellekt 5 yildan soʻng butun insoniyatdan aqlliroq boʻlishini bashorat qildi
Dunyoning eng boy insonlaridan biri, Tesla va xAI asoschisi Elon Musk sunʼiy intellekt (SI) rivojlanishi borasida navbatdagi shov-shuvli bayonot bilan chiqdi. Milliarderning fikricha, yaqin 4-5 yil ichida texnologiya darajasi shunday nuqtaga yetadiki, u nafaqat alohida shaxslarni, balki butun insoniyatning umumiy intellektual salohiyatini ham ortda qoldiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu prognoz taniqli tadbirkor Peter Diamandisning insoniyatni Yer sayyorasi chegarasidan tashqariga kengaytirish haqidagi fikrlariga javob tariqasida yangradi. Diamandis resurslar cheklanganligini yengib oʻtish va innovatsiyalarni tezlashtirish uchun koinotni oʻzlashtirish zarurligini taʼkidlagan edi. Elon Musk esa bu jarayonda inson omilidan koʻra sunʼiy ongning roli keskin ortib ketishiga ishora qilmoqda.
Insoniyat geniyi va texnologik chegaraMuskning tushuntirishicha, insoniyat geniyining imkoniyatlari shu paytgacha aholi soni va resurslardan foydalanish darajasi bilan cheklanib kelgan. Biroq sunʼiy intellektning jadal taraqqiyoti bu toʻsiqlarni olib tashlashi mumkin. Uning fikricha, hisoblash quvvatlari va energiyaning koʻpayishi shunchaki texnik oʻsish emas, balki kashfiyotlar qilish va murakkab muammolarni yechishda insoniyatga tengsiz yordamchi yaratilishidir.
Milliarder avvalroq oʻzining xAI kompaniyasi 2026-yilga borib umumiy sunʼiy intellekt (AGI) darajasiga yetishi mumkinligini aytgan edi. AGI — bu inson bajara oladigan har qanday aqliy vazifani oʻzlashtirishga qodir boʻlgan tizimdir. Agar Muskning yangi prognozi amalga oshsa, 2029-yilga borib SI butun dunyo aholisining kollektiv aqlidan ustun keladi.
Xavfsizlik va "Terminator" ssenariysiShu bilan birga, Elon Musk texnologik gigantlarni ehtiyotkorlikka chaqirishdan charchamayapti. Uning soʻzlariga koʻra, SI ustidan nazoratni yoʻqotish fojiaviy oqibatlarga, xususan, mashhur "Terminator" filmi ssenariysining haqiqatga aylanishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli, ishlab chiquvchilar xavfsizlik masalalariga birinchi darajali eʼtibor qaratishlari shart.
Shuningdek, tadbirkor kelajakda robotlar soni odamlardan koʻp boʻlishini va ular insoniyatning barcha ehtiyojlarini qondirishini taʼkidlamoqda. Musk bu davrni "ajoyib toʻkin-sochinlik davri" deb atab, jamiyatni iqtisodiy va ijtimoiy oʻzgarishlarga tayyor turishga undadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu kabi oʻzgarishlar mehnat bozori va kundalik turmush tarzini butunlay oʻzgartirib yuborishi kutilmoqda.
Oʻzbekistonlik mutaxassislar ham global texnologik poygani diqqat bilan kuzatmoqdalar. Garchi Muskning prognozlari koʻpincha optimistik yoki haddan tashqari radikal tuyulsa-da, ChatGPT va boshqa neyrotarmoqlarning bugungi muvaffaqiyati bu jarayon allaqachon qaytmas tus olganini koʻrsatmoqda.
…