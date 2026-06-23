SpaceX koinotga yangi Starfall apparatini uchiradi: Loyihaning oʻziga xos jihatlari

·0·Texno
SpaceX koinotga yangi Starfall apparatini uchiradi: Loyihaning oʻziga xos jihatlari

Ilon Mask asos solgan SpaceX kompaniyasi bugun, 23-iyun kuni oʻzining eng yangi va sirli ishlanmalaridan biri — Starfall kosmik apparatini ilk bor koinotga uchirishni rejalashtirmoqda. Ushbu missiya nafaqat texnologik murakkabligi, balki kosmik yuk tashish sohasida yangi davrni boshlab berishi bilan ham soha mutaxassislari eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

AQSH Federal aviatsiya boshqarmasi (FAA) maʼlumotlariga koʻra, Starfall apparati ikki qismdan iborat boʻlib, uning konstruksiyasi oʻta chidamli materiallardan ishlangan. Apparatning yuqori qismi ogʻirligi taxminan 1400 kilogramm boʻlgan alyuminiy konstruksiyadan iborat boʻlib, u maxsus issiqlikdan himoya qiluvchi qatlam bilan qoplangan. Bu qism parvozning eng yuqori bosqichlarida asosiy yukni oʻz ichiga oladi.

Qurilmaning pastki qismi esa issiqlik qalqoni vazifasini bajaradi. U uglerod tolasidan tayyorlangan boʻlib, umumiy vazni 700 kilogramm atrofida. Ushbu qismga yuqori bosimli ballonlar (COPV) oʻrnatilgan boʻlib, ular apparatning atmosferaga qayta kirish jarayonida yoʻnalishni boshqarish uchun inert gaz (ehtimol, azot) bilan taʼminlaydi.

Texnik imkoniyatlar va xavfsiz qoʻnish

Starfall apparatining asosiy xususiyati uning atmosferaga qayta kirish vaqtida ikki qismga ajralishidir. Plazma bosqichidan oʻtgandan soʻng, apparat tezligini pasaytirish uchun tormozlovchi va asosiy parashyutlar tizimi ishga tushadi. Bu esa qurilmaning okeanga xavfsiz tarzda qoʻnishini (splashdown) taʼminlaydi. SpaceX ushbu texnologiya orqali yuklarni qayta foydalanish imkoniyati bilan yetkazib berishni maqsad qilgan.

Kompaniya kelajakda Starfall apparatlarini seriyali ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻyishni rejalashtirmoqda. Ushbu qurilmalardan turli sohalarda, jumladan, gumanitar va tijorat maqsadlarida foydalanish koʻzda tutilgan. Biroq eng muhim yoʻnalishlardan biri harbiy maqsadlar boʻlishi mumkin.

Xususan, Starfall yordamida yuklarni dunyoning bir nuqtasidan ikkinchi nuqtasiga oʻta qisqa vaqt ichida yetkazib berish imkoniyati harbiylar uchun juda qoʻl keladi. Bu nizo hududlariga yoki favqulodda yordamga muhtoj rayonlarga oʻta muhim yuklarni tezkor yetkazishda inqilobiy yechim boʻlishi kutilmoqda.

ixbt.com nashrining yozishicha, ushbu parvoz Falcon 9 raketa-tashuvchisining birinchi bosqichi uchun rekord darajadagi 29-missiya boʻladi. Avvalroq ushbu raketa Crew-6, SES O3b mPOWER-B va 23 ta Starlink missiyalari kabi muhim loyihalarda muvaffaqiyatli qoʻllanilgan. Bugungi start SpaceX uchun qayta foydalaniladigan texnologiyalar borasidagi navbatdagi muhim imtihon hisoblanadi.

SpaceXStarfallIlon MaskFalcon 9Koinot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung yangi avlod Galaxy M47 5G smartfonini taqdim etishga tayyorlanmoqdaSamsung yangi avlod Galaxy M47 5G smartfonini taqdim etishga tayyorlanmoqdaBugun, 15:24Smartfonlar bozorida inqilob: 9000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorga ega qurilma kutilmoqdaSmartfonlar bozorida inqilob: 9000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorga ega qurilma kutilmoqdaBugun, 14:54Rossiya kosmik infratuzilmani kengaytirmoqda: Saxalinda yangi oʻlchov punkti qurilmoqdaRossiya kosmik infratuzilmani kengaytirmoqda: Saxalinda yangi oʻlchov punkti qurilmoqdaBugun, 14:21Elon Musk sunʼiy intellekt 5 yildan soʻng butun insoniyatdan aqlliroq boʻlishini bashorat qildiElon Musk sunʼiy intellekt 5 yildan soʻng butun insoniyatdan aqlliroq boʻlishini bashorat qildiBugun, 13:58Smartfon va kompyuterlar narxi oshishi mumkin: LPDDR5X xotira chiplari keskin qimmatlashdiSmartfon va kompyuterlar narxi oshishi mumkin: LPDDR5X xotira chiplari keskin qimmatlashdiBugun, 13:20Ilon Maskning Grok Build vositasi avtonom rejimga oʻtdi: Endi u inson aralashuvisiz kod yozadiIlon Maskning Grok Build vositasi avtonom rejimga oʻtdi: Endi u inson aralashuvisiz kod yozadiBugun, 12:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi