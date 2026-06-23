SpaceX koinotga yangi Starfall apparatini uchiradi: Loyihaning oʻziga xos jihatlari
Ilon Mask asos solgan SpaceX kompaniyasi bugun, 23-iyun kuni oʻzining eng yangi va sirli ishlanmalaridan biri — Starfall kosmik apparatini ilk bor koinotga uchirishni rejalashtirmoqda. Ushbu missiya nafaqat texnologik murakkabligi, balki kosmik yuk tashish sohasida yangi davrni boshlab berishi bilan ham soha mutaxassislari eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
AQSH Federal aviatsiya boshqarmasi (FAA) maʼlumotlariga koʻra, Starfall apparati ikki qismdan iborat boʻlib, uning konstruksiyasi oʻta chidamli materiallardan ishlangan. Apparatning yuqori qismi ogʻirligi taxminan 1400 kilogramm boʻlgan alyuminiy konstruksiyadan iborat boʻlib, u maxsus issiqlikdan himoya qiluvchi qatlam bilan qoplangan. Bu qism parvozning eng yuqori bosqichlarida asosiy yukni oʻz ichiga oladi.
Qurilmaning pastki qismi esa issiqlik qalqoni vazifasini bajaradi. U uglerod tolasidan tayyorlangan boʻlib, umumiy vazni 700 kilogramm atrofida. Ushbu qismga yuqori bosimli ballonlar (COPV) oʻrnatilgan boʻlib, ular apparatning atmosferaga qayta kirish jarayonida yoʻnalishni boshqarish uchun inert gaz (ehtimol, azot) bilan taʼminlaydi.
Texnik imkoniyatlar va xavfsiz qoʻnishStarfall apparatining asosiy xususiyati uning atmosferaga qayta kirish vaqtida ikki qismga ajralishidir. Plazma bosqichidan oʻtgandan soʻng, apparat tezligini pasaytirish uchun tormozlovchi va asosiy parashyutlar tizimi ishga tushadi. Bu esa qurilmaning okeanga xavfsiz tarzda qoʻnishini (splashdown) taʼminlaydi. SpaceX ushbu texnologiya orqali yuklarni qayta foydalanish imkoniyati bilan yetkazib berishni maqsad qilgan.
Kompaniya kelajakda Starfall apparatlarini seriyali ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻyishni rejalashtirmoqda. Ushbu qurilmalardan turli sohalarda, jumladan, gumanitar va tijorat maqsadlarida foydalanish koʻzda tutilgan. Biroq eng muhim yoʻnalishlardan biri harbiy maqsadlar boʻlishi mumkin.
Xususan, Starfall yordamida yuklarni dunyoning bir nuqtasidan ikkinchi nuqtasiga oʻta qisqa vaqt ichida yetkazib berish imkoniyati harbiylar uchun juda qoʻl keladi. Bu nizo hududlariga yoki favqulodda yordamga muhtoj rayonlarga oʻta muhim yuklarni tezkor yetkazishda inqilobiy yechim boʻlishi kutilmoqda.
ixbt.com nashrining yozishicha, ushbu parvoz Falcon 9 raketa-tashuvchisining birinchi bosqichi uchun rekord darajadagi 29-missiya boʻladi. Avvalroq ushbu raketa Crew-6, SES O3b mPOWER-B va 23 ta Starlink missiyalari kabi muhim loyihalarda muvaffaqiyatli qoʻllanilgan. Bugungi start SpaceX uchun qayta foydalaniladigan texnologiyalar borasidagi navbatdagi muhim imtihon hisoblanadi.
…