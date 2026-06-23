Akumulyatorlar olamida inqilob: Natriy-ionli batareyalar -40 darajagacha chidamlilik koʻrsatdi

·0·Texno
Akumulyatorlar olamida inqilob: Natriy-ionli batareyalar -40 darajagacha chidamlilik koʻrsatdi

Elektr transport vositalari sanoatida uzoq kutilgan texnologik yutuq yuz berdi. FAW Jiefang kompaniyasi HiNa Battery bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan yangi avlod natriy-ionli akkumulyatorlarining keng koʻlamli sinovlari muvaffaqiyatli yakunlanganini eʼlon qildi. Ushbu texnologiya sohaning eng ogʻriqli nuqtalaridan biri — batareyalarning sovuq iqlimda quvvatini yoʻqotishi va uzoq vaqt quvvatlanishi muammosiga yechim boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Sinov jarayonida FAW Jiefang J6P rusumli ogʻir yuk tashuvchi elektr traktori qoʻllanildi. Ushbu yuk mashinasiga sigʻimi 339 kW/soat boʻlgan ulkan natriy-ionli batareya oʻrnatilgan. Yetti oy davom etgan sinovlar davomida avtomobil 15 000 kilometrdan ortiq masofani bosib oʻtib, turli murakkab ekspluatatsiya ssenariylarida oʻzining ishonchliligini isbotladi.

Ekstremal sovuq va tezkor quvvatlanish

Yangi akkumulyatorning eng hayratlanarli jihati uning past haroratga chidamliligidir. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, havo harorati -40 °C darajagacha pasaygan sharoitda ham batareya oʻzining foydali sigʻimining 90 foizidan koʻprogʻini saqlab qolgan. Bu koʻrsatkich anʼanaviy litiy-ionli batareyalardan bir necha barobar ustun boʻlib, shimoliy hududlarda ham elektr yuk mashinalaridan samarali foydalanish imkonini beradi.

Logistika sohasida vaqt — eng qimmatli resurs hisoblanadi. Yangi natriy-ionli texnologiya ushbu talabga toʻliq javob beradi: 339 kW/soatli ulkan sigʻimga qaramay, batareyani toʻliq quvvatlash uchun bor-yoʻgʻi 20-25 daqiqa vaqt sarflanadi. Bu haydovchining qisqa tanaffusi vaqtida yuk mashinasini yana uzoq yoʻlga tayyorlash imkonini beradi.

Uzoq muddatli chidamlilik va resurs

Batareyaning xizmat qilish muddati ham soha mutaxassislarini hayratda qoldirdi. Laboratoriya sharoitida oʻtkazilgan tadqiqotlar shuni koʻrsatdiki, akkumulyator 8000 dan ortiq quvvatlanish sikliga bardosh bera oladi. Bu hozirgi sanoat standartlaridan sezilarli darajada yuqori koʻrsatkichdir. Bunday chidamlilik yuk tashish kompaniyalari uchun ekspluatatsiya xarajatlarini kamaytirishda muhim omil boʻladi.

Oʻzbekiston sharoitida ham ushbu texnologiya katta istiqbolga ega. Mamlakatimizning ayrim hududlarida qish oylarida harorat keskin pasayishi, yozda esa yuqori issiqlik kuzatilishini inobatga olsak, tashqi taʼsirlarga chidamli natriy-ionli batareyalar elektr transporti rivojiga turtki berishi mumkin. Arzonroq xomashyo bazasi hisobiga bunday batareyalar kelajakda elektromobillar narxini pasaytirishga ham xizmat qiladi.

Hozirda FAW Jiefang ushbu texnologiyani seriyali ishlab chiqarishga joriy etish va tijorat transporti bozorida keng qoʻllash ustida ishlamoqda. Agar natriy-ionli batareyalar ommalashsa, bu nafaqat yuk mashinalari, balki yengil elektromobillar segmentida ham litiyga boʻlgan qaramlikni kamaytiradi.

TexnologiyaElektromobilBatareyaFAW JiefangInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX koinotga yangi Starfall apparatini uchiradi: Loyihaning oʻziga xos jihatlariSpaceX koinotga yangi Starfall apparatini uchiradi: Loyihaning oʻziga xos jihatlariBugun, 15:57Samsung yangi avlod Galaxy M47 5G smartfonini taqdim etishga tayyorlanmoqdaSamsung yangi avlod Galaxy M47 5G smartfonini taqdim etishga tayyorlanmoqdaBugun, 15:24Smartfonlar bozorida inqilob: 9000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorga ega qurilma kutilmoqdaSmartfonlar bozorida inqilob: 9000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorga ega qurilma kutilmoqdaBugun, 14:54Rossiya kosmik infratuzilmani kengaytirmoqda: Saxalinda yangi oʻlchov punkti qurilmoqdaRossiya kosmik infratuzilmani kengaytirmoqda: Saxalinda yangi oʻlchov punkti qurilmoqdaBugun, 14:21Elon Musk sunʼiy intellekt 5 yildan soʻng butun insoniyatdan aqlliroq boʻlishini bashorat qildiElon Musk sunʼiy intellekt 5 yildan soʻng butun insoniyatdan aqlliroq boʻlishini bashorat qildiBugun, 13:58Smartfon va kompyuterlar narxi oshishi mumkin: LPDDR5X xotira chiplari keskin qimmatlashdiSmartfon va kompyuterlar narxi oshishi mumkin: LPDDR5X xotira chiplari keskin qimmatlashdiBugun, 13:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi