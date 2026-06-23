Akumulyatorlar olamida inqilob: Natriy-ionli batareyalar -40 darajagacha chidamlilik koʻrsatdi
Elektr transport vositalari sanoatida uzoq kutilgan texnologik yutuq yuz berdi. FAW Jiefang kompaniyasi HiNa Battery bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan yangi avlod natriy-ionli akkumulyatorlarining keng koʻlamli sinovlari muvaffaqiyatli yakunlanganini eʼlon qildi. Ushbu texnologiya sohaning eng ogʻriqli nuqtalaridan biri — batareyalarning sovuq iqlimda quvvatini yoʻqotishi va uzoq vaqt quvvatlanishi muammosiga yechim boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Sinov jarayonida FAW Jiefang J6P rusumli ogʻir yuk tashuvchi elektr traktori qoʻllanildi. Ushbu yuk mashinasiga sigʻimi 339 kW/soat boʻlgan ulkan natriy-ionli batareya oʻrnatilgan. Yetti oy davom etgan sinovlar davomida avtomobil 15 000 kilometrdan ortiq masofani bosib oʻtib, turli murakkab ekspluatatsiya ssenariylarida oʻzining ishonchliligini isbotladi.
Ekstremal sovuq va tezkor quvvatlanishYangi akkumulyatorning eng hayratlanarli jihati uning past haroratga chidamliligidir. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, havo harorati -40 °C darajagacha pasaygan sharoitda ham batareya oʻzining foydali sigʻimining 90 foizidan koʻprogʻini saqlab qolgan. Bu koʻrsatkich anʼanaviy litiy-ionli batareyalardan bir necha barobar ustun boʻlib, shimoliy hududlarda ham elektr yuk mashinalaridan samarali foydalanish imkonini beradi.
Logistika sohasida vaqt — eng qimmatli resurs hisoblanadi. Yangi natriy-ionli texnologiya ushbu talabga toʻliq javob beradi: 339 kW/soatli ulkan sigʻimga qaramay, batareyani toʻliq quvvatlash uchun bor-yoʻgʻi 20-25 daqiqa vaqt sarflanadi. Bu haydovchining qisqa tanaffusi vaqtida yuk mashinasini yana uzoq yoʻlga tayyorlash imkonini beradi.
Uzoq muddatli chidamlilik va resursBatareyaning xizmat qilish muddati ham soha mutaxassislarini hayratda qoldirdi. Laboratoriya sharoitida oʻtkazilgan tadqiqotlar shuni koʻrsatdiki, akkumulyator 8000 dan ortiq quvvatlanish sikliga bardosh bera oladi. Bu hozirgi sanoat standartlaridan sezilarli darajada yuqori koʻrsatkichdir. Bunday chidamlilik yuk tashish kompaniyalari uchun ekspluatatsiya xarajatlarini kamaytirishda muhim omil boʻladi.
Oʻzbekiston sharoitida ham ushbu texnologiya katta istiqbolga ega. Mamlakatimizning ayrim hududlarida qish oylarida harorat keskin pasayishi, yozda esa yuqori issiqlik kuzatilishini inobatga olsak, tashqi taʼsirlarga chidamli natriy-ionli batareyalar elektr transporti rivojiga turtki berishi mumkin. Arzonroq xomashyo bazasi hisobiga bunday batareyalar kelajakda elektromobillar narxini pasaytirishga ham xizmat qiladi.
Hozirda FAW Jiefang ushbu texnologiyani seriyali ishlab chiqarishga joriy etish va tijorat transporti bozorida keng qoʻllash ustida ishlamoqda. Agar natriy-ionli batareyalar ommalashsa, bu nafaqat yuk mashinalari, balki yengil elektromobillar segmentida ham litiyga boʻlgan qaramlikni kamaytiradi.
…