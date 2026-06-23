SpaceX kosmosdan yuk qaytaruvchi yangi Starfall kapsulasini muvaffaqiyatli uchirdi

·37·Texno
SpaceX kosmosdan yuk qaytaruvchi yangi Starfall kapsulasini muvaffaqiyatli uchirdi

Ilon Mask boshqaruvidagi SpaceX kompaniyasi koinotni oʻzlashtirish yoʻlida yana bir muhim qadamni tashladi. Starlink va Starship loyihalaridan soʻng, kompaniya orbitadan yuklarni Yerga xavfsiz qaytarishga ixtisoslashgan yangi Starfall kapsulasining ilk namoyish parvozini muvaffaqiyatli amalga oshirdi. Ushbu texnologiya koinotdagi sanoat ishlab chiqarishi va ilmiy tadqiqotlar natijalarini tezkorlik bilan yetkazib berishda yangi davrni ochishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Missiya 23-iyun kuni Florida shtatidagi Kanaveral burnida joylashgan SLC-40 maydonchasidan boshlandi. Falcon 9 raketasi kapsulani belgilangan orbitaga muvaffaqiyatli olib chiqdi. Eʼtiborli jihati shundaki, ushbu parvozda foydalanilgan B1078 raqamli birinchi bosqich raketa tashuvchisi oʻzining 29-missiyasini bajardi va vazifasini oʻtab boʻlgach, Atlantika okeanidagi "A Shortfall of Gravitas" platformasiga aniq qoʻndi.

Starfall kapsulasining texnik imkoniyatlari

Starfall — bu maxsus koinot laboratoriyalarida olingan farmatsevtika materiallari, kristallik moddalar va boshqa yuqori texnologik mahsulotlarni Yerga qaytarish uchun moʻljallangan apparatdir. Kapsulaning diametri 3,1 metrni, balandligi esa qariyb 75 santimetrni tashkil etadi. Umumiy ogʻirligi 2,1 tonna boʻlgan ushbu qurilma bir tonnagacha foydali yukni sigʻdira oladi, bu esa bozordagi mavjud tijoriy muqobillardan ancha katta koʻrsatkichdir.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, parvoz rejasi oʻta aniqlik bilan ishlab chiqilgan. Falcon 9 raketasining ikkinchi bosqichi Starfall kapsulasini orbitaga chiqargach, Yer atrofida bir yarim marta aylanish amalga oshirildi. Shundan soʻng, tormozlash manevri bajarilib, kapsula asosiy blokdan ajraldi va atmosferaga kirishni boshladi. Qurilmaning Tinch okeaniga, Kaliforniya qirgʻoqlaridan taxminan 965 kilometr uzoqlikka qoʻnish jarayoni parashyutlar yordamida amalga oshirilishi koʻzda tutilgan.

Koinot iqtisodiyotidagi yangi yoʻnalish

Starfall konstruksiyasi ikki asosiy qismdan iborat: yuk boʻlmasi va uglerod tolasidan ishlangan issiqlik himoyasi ekrani. Koinotning ogʻirlik kuchi boʻlmagan sharoitida ishlab chiqarilgan dori-darmonlar va materiallar Yer atmosferasiga kirishda yuqori haroratdan aynan shu ekran yordamida himoyalanadi. Qurilmani fazoda yoʻnaltirish uchun siqilgan azot tizimidan foydalaniladi.

Kelajakda SpaceX ushbu kapsulalardan nafaqat qisqa muddatli suborbital parvozlarda, balki past Yer orbitasidagi uzoq davom etuvchi missiyalarda ham foydalanishni rejalashtirmoqda. Shuningdek, Starfall loyihasi boshidanoq ulkan Starship kemalari bilan integratsiya qilinadigan qilib loyihalashtirilgan. Bu esa kelajakda Mars yoki Oydan qaytadigan yuklarni tashishda ham ushbu texnologiya qoʻllanilishidan dalolat beradi.

Ushbu muvaffaqiyatli sinov SpaceX uchun koinot iqtisodiyotining eng istiqbolli segmentlaridan biri — orbital ishlab chiqarish logistikasida yetakchilikni taʼminlaydi. Oʻzbekistonlik texnologiya ishqibozlari uchun ham bu yangilik muhim, chunki koinotga yuk chiqarish narxi arzonlashgani sari, kelajakda mahalliy ilmiy tadqiqot institutlarining tajribalarini ham orbitaga yoʻllash imkoniyatlari kengayib boradi.

SpaceXStarfallFalcon 9Ilon MaskTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei aqlli eshik qulflari uchun yirik yangilanish: HarmonyOS 6.1 tizimi taqdim etildiHuawei aqlli eshik qulflari uchun yirik yangilanish: HarmonyOS 6.1 tizimi taqdim etildiBugun, 17:20Akumulyatorlar olamida inqilob: Natriy-ionli batareyalar -40 darajagacha chidamlilik koʻrsatdiAkumulyatorlar olamida inqilob: Natriy-ionli batareyalar -40 darajagacha chidamlilik koʻrsatdiBugun, 16:29SpaceX koinotga yangi Starfall apparatini uchiradi: Loyihaning oʻziga xos jihatlariSpaceX koinotga yangi Starfall apparatini uchiradi: Loyihaning oʻziga xos jihatlariBugun, 15:57Samsung yangi avlod Galaxy M47 5G smartfonini taqdim etishga tayyorlanmoqdaSamsung yangi avlod Galaxy M47 5G smartfonini taqdim etishga tayyorlanmoqdaBugun, 15:24Smartfonlar bozorida inqilob: 9000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorga ega qurilma kutilmoqdaSmartfonlar bozorida inqilob: 9000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorga ega qurilma kutilmoqdaBugun, 14:54Rossiya kosmik infratuzilmani kengaytirmoqda: Saxalinda yangi oʻlchov punkti qurilmoqdaRossiya kosmik infratuzilmani kengaytirmoqda: Saxalinda yangi oʻlchov punkti qurilmoqdaBugun, 14:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi