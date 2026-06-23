LastPass foydalanuvchilari yana xavf ostida: Klue tizimidagi buzilish maʼlumotlar oʻgʻirlanishiga sabab boʻldi

·21·Texno
LastPass foydalanuvchilari yana xavf ostida: Klue tizimidagi buzilish maʼlumotlar oʻgʻirlanishiga sabab boʻldi

Dunyoning eng ommabop parollar menejerlaridan biri boʻlgan LastPass kompaniyasi navbatdagi kiberhujum haqida maʼlum qildi. Bu safar xakerlar kompaniyaning texnologik hamkori — Klue bozor tadqiqotlari firmasi tizimlariga kirishga muvaffaq boʻlishgan. Natijada LastPass foydalanuvchilarining shaxsiy maʼlumotlari va mijozlarni qoʻllab-quvvatlash xizmati bilan bogʻliq yozishmalar jinoyatchilar qoʻliga oʻtgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashri xabariga koʻra, LastPass oʻz foydalanuvchilarini ushbu hodisa haqida elektron pochta orqali ogohlantira boshlagan. Kompaniya bayonotida taʼkidlanishicha, buzib kirish bevosita LastPass infratuzilmasida sodir boʻlmagan, biroq xakerlar hamkor kompaniya tizimidagi zaiflikdan foydalanib, katta hajmdagi mijozlar maʼlumotlarini qoʻlga kiritgan. Klue kompaniyasi oʻtgan haftada oʻz tizimlariga hujum uyushtirilganini tan olgan edi.

Maʼlum boʻlishicha, oʻgʻirlangan maʼlumotlar toʻplami foydalanuvchilarning ism-shariflari, telefon raqamlari, elektron pochta manzillari va jismoniy manzillarini oʻz ichiga oladi. Shuningdek, savdo operatsiyalari va mijozlarni qoʻllab-quvvatlash xizmatiga yoʻllangan murojaatlar ham xakerlar qoʻliga tushgan. Bu kabi murojaatlarda koʻpincha billing muammolari yoki hisobga kirishda yordam soʻrash kabi nozik maʼlumotlar boʻlishi mumkin.

Xavfsizlik choralari va xavotirlar

LastPass vakillari foydalanuvchilarni tinchlantirishga urinib, kompaniyaning asosiy infratuzilmasi va eng muhimi — mijozlarning parollar ombori (vaults) daxlsiz qolganini bildirishmoqda. Shunga qaramay, qoʻllab-quvvatlash xizmati bilan yozishmalarda baʼzan shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar yoki maxfiy maʼlumotlar parchalari boʻlishi xavotirlarni kuchaytirmoqda. Hozircha aynan qancha foydalanuvchi ushbu hodisadan jabr koʻrgani haqida aniq raqamlar keltirilmagan.

Taʼkidlash joizki, Klue tizimidagi bu buzilish faqat LastPass bilan cheklanib qolmagan. HackerOne, Recorded Future va Tanium kabi yirik kiberxavfsizlik kompaniyalari ham ushbu hodisa tufayli maʼlumotlar sizib chiqqanini maʼlum qilishgan. Bu zamonaviy IT-ekotizimida hamkor kompaniyalar xavfsizligi qanchalik muhim ekanini yana bir bor isbotlamoqda.

LastPass uchun bu birinchi muvaffaqiyatsizlik emas. 2022-yilda kompaniya tarixidagi eng yirik maʼlumotlar oʻgʻirlanishi sodir boʻlgan edi. Oʻshanda xakerlar mijozlarning barcha parollar omborini koʻchirib olishga muvaffaq boʻlishgan. Garchi bu omborlar shifrlangan boʻlsa-da, kuchsiz master-parollarga ega foydalanuvchilarning maʼlumotlari keyinchalik buzib kirilgan va bu holat bir qancha yirik kriptovalyuta oʻgʻriliklariga sabab boʻlgan edi.

Hozirgi kunda LastPass platformasidan dunyo boʻylab 33 milliondan ortiq foydalanuvchi va 1,6 millionga yaqin pullik mijozlar foydalanadi. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar orasida ham ushbu servis ommabop ekanini hisobga olsak, mutaxassislar barcha foydalanuvchilarga oʻz hisoblarida ikki bosqichli autentifikatsiyani (2FA) yoqishni va shubhali elektron xatlardan ehtiyot boʻlishni tavsiya qilmoqdalar.

LastPassKiberxavfsizlikXakerlarTexnologiyaMaʼlumotlar Oʻgʻirlanishi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gonkongoʻda 2G tarmoqlari davri rasman yakunlandiGonkongoʻda 2G tarmoqlari davri rasman yakunlandiBugun, 20:51HaloBraid: Robototexnika yordamida soch oʻrish vaqti 12 soatdan bir necha daqiqaga tushadiHaloBraid: Robototexnika yordamida soch oʻrish vaqti 12 soatdan bir necha daqiqaga tushadiBugun, 20:25Samsung Galaxy A35 uchun One UI 9 sinovlari boshlandi: Oʻrta segmentdagi yangilanishSamsung Galaxy A35 uchun One UI 9 sinovlari boshlandi: Oʻrta segmentdagi yangilanishBugun, 20:24Mikromobillikda yangi davr: Skuter ijarasi uchun yoshni tasdiqlash tizimi joriy etilmoqdaMikromobillikda yangi davr: Skuter ijarasi uchun yoshni tasdiqlash tizimi joriy etilmoqdaBugun, 19:52Meta kompaniyasi hamyonbop va zamonaviy Meta Glasses aqlli koʻzoynaklarini taqdim etdiMeta kompaniyasi hamyonbop va zamonaviy Meta Glasses aqlli koʻzoynaklarini taqdim etdiBugun, 19:28Beysbol ishqibozlari uchun yangilik: Ribbie o‘yinlarni 8-bitli retro formatga o‘tkazadiBeysbol ishqibozlari uchun yangilik: Ribbie o‘yinlarni 8-bitli retro formatga o‘tkazadiBugun, 18:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi