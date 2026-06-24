AQSHda sunʼiy intellekt benzin narxini sunʼiy ravishda oshirishda ayblanmoqda

·0·Texno
AQSHda sunʼiy intellekt benzin narxini sunʼiy ravishda oshirishda ayblanmoqda

AQSHning Kaliforniya shtatida yirik yoqilgʻi quyish shoxobchalari operatorlari va dasturiy taʼminot ishlab chiquvchi Kalibrate Fuel Systems kompaniyasiga qarshi jamoaviy daʼvo qoʻzgʻatildi. Daʼvoda keltirilishicha, kompaniyalar sunʼiy intellektga asoslangan narx belgilash tizimidan foydalanib, yoqilgʻi narxlarini oʻzaro muvofiqlashtirgan va bu haydovchilarning millionlab dollar zarar koʻrishiga sabab boʻlgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Sakramento federal sudiga taqdim etilgan hujjatlarga koʻra, Walmart, Marathon Petroleum, BP va 7-Eleven kabi gigantlar ushbu ishda javobgar sifatida ishtirok etmoqda. Daʼvogarlar Kalibrate kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan algoritm bozordagi raqobatni boʻgʻish va narxlarni yuqori darajada ushlab turish uchun vosita boʻlib xizmat qilganini taʼkidlamoqda.

Algoritmlar ortidagi yashirin kelishuv

ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, Kaliforniyadagi 1700 dan ortiq yoqilgʻi quyish shoxobchasi Kalibrate platformasidan foydalangan. Ushbu tizim boshqa ishtirokchilarning maxfiy bozor maʼlumotlariga tayanib, yoqilgʻi narxini avtomatik ravishda hisoblab chiqqan. Mutaxassislarning fikricha, bunday mexanizm amalda erkin raqobatni cheklab, narxlarning sunʼiy ravishda yuqorilab ketishiga olib kelgan.

Sud materiallarida keltirilishicha, ushbu algoritm tufayli benzin narxi har bir gallon uchun 22 sentga, dizel yoqilgʻisi esa 33 sentga qimmatlashgan boʻlishi mumkin. Bir qarashda kichik tuyulgan bir sentlik farq ham Kaliforniya haydovchilari uchun yiliga qariyb 134 million dollar qoʻshimcha xarajat deganidir.

Qonunchilik va texnologik nazorat

Ushbu sud jarayoni sunʼiy intellektni narx shakllantirishda qoʻllash bilan bogʻliq dunyodagi ilk yirik huquqiy toʻqnashuvlardan biri boʻlishi kutilmoqda. Ish markazida Kaliforniyada 2025-yilda kuchga kirgan AB 325 qonuni turibdi. Mazkur qonun bozor ishtirokchilari oʻrtasida raqobatga zid xatti-harakatlarni keltirib chiqarishi mumkin boʻlgan umumiy algoritmlardan foydalanishni taqiqlaydi.

Hozircha ayblanayotgan kompaniyalar oʻz ayblarini tan olgani yoʻq. Kalibrate vakillari har bir mijoz uchun sunʼiy intellektning alohida nusxasi taqdim etilishini va maʼlumotlar raqobatchilar oʻrtasida almashilmasligini iddao qilmoqda. Walmart esa daʼvoni oʻrganib chiqayotganini va oʻz pozitsiyasini sudda himoya qilishini maʼlum qildi.

Ushbu holat jahon miqyosida sunʼiy intellektni tartibga solish masalasini yana bir bor kun tartibiga chiqardi. Agar ayblovlar tasdiqlansa, bu nafaqat AQSH, balki butun dunyoda raqamli iqtisodiyot va narx belgilash algoritmlariga nisbatan nazoratning keskin kuchayishiga turtki boʻlishi mumkin.

Sunʼiy IntellektBenzin NarxiAQSHKalibrateWalmart
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt tabiat xizmatida: Kiwibit aqlli qush uyasi bilan tanishingSunʼiy intellekt tabiat xizmatida: Kiwibit aqlli qush uyasi bilan tanishingBugun, 01:24Fujifilm yangi Instax Wide 400 kamerasini taqdim etdi: Analog suratlar endi kengroq formatdaFujifilm yangi Instax Wide 400 kamerasini taqdim etdi: Analog suratlar endi kengroq formatdaBugun, 01:23Klue kompaniyasidagi yirik kiberhujum: Xakerlar 2022-yildagi ma’lumotlar orqali tizimga kirdiKlue kompaniyasidagi yirik kiberhujum: Xakerlar 2022-yildagi ma’lumotlar orqali tizimga kirdiBugun, 00:53Honor smartfonlari Samsung Galaxy S26 Ultra’ning maxfiy funksiyasiga ega boʻladiHonor smartfonlari Samsung Galaxy S26 Ultra’ning maxfiy funksiyasiga ega boʻladiBugun, 00:53Anthropic tufayli zafar quchgan Menlo Ventures rekord darajadagi 3 milliard dollar toʻpladiAnthropic tufayli zafar quchgan Menlo Ventures rekord darajadagi 3 milliard dollar toʻpladiBugun, 00:52Mark Zuckerberg bashoratlar bozoriga kirmoqda: Meta yangi Arena loyihasini tayyorlamoqdaMark Zuckerberg bashoratlar bozoriga kirmoqda: Meta yangi Arena loyihasini tayyorlamoqdaBugun, 00:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi