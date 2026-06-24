Rosatom yangi avlod atom energetikasi uchun yirik zavod qurishni rejalashtirmoqda
Rossiyaning “Rosatom” davlat korporatsiyasi yangi avlod atom energetikasini rivojlantirish yoʻliida ulkan qadam tashlamoqda. Korporatsiya ishlatilgan yadro yoqilgʻisini qayta ishlashga ixtisoslashgan, mamlakatdagi eng yirik yuqori quvvatli zavod loyihasini ishlab chiqmoqda. Ushbu loyiha IV avlod atom energetikasi loyihalarini xomashyo bilan taʻminlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda “Rosatom” mutaxassislari investitsiyalarni asoslash boʻyicha ishlarni olib bormoqda. Mazkur jarayon doirasida yangi sanoat majmuasi quriladigan maydon aniqlanadi. Qurilish joyi boʻyicha yakuniy qaror joriy yilning oxiriga qadar qabul qilinishi rejalashtirilgan. Bu haqda Rossiya ommaviy axborot vositalari korporatsiya maʻmotlariga tayanib xabar bermoqda.
Modulli tuzilma va ulkan quvvatYangi zavodning dizayni modulli tizim asosida ishlab chiqiladi. Bu esa kelajakda ishlab chiqarish quvvatlarini bosqichma-bosqich oshirib borish imkonini beradi. Rejaga koʻra, birinchi modul yiliga 400 tonna yoqilgʻini qayta ishlash quvvatiga ega boʻladi. Majmuaning toʻliq loyiha quvvatiga chiqishi kelgusi oʻn yillikda amalga oshirilishi koʻzda tutilgan.
Mazkur korxona ham issiqlik, ham “tezkor” reaktorlar yoqilgʻisini qayta ishlash imkoniyatiga ega boʻlishi bilan ajralib turadi. Bu Rossiya atom sanoatida yopiq yadro yoqilgʻisi sikliga oʻtishda muhim boʻgʻin vazifasini oʻtaydi. Foydalanishga topshirilgandan soʻng, zavod infratuzilmasi regeneratsiya qilingan yadro materiallarini yoqilgʻi sikliga qayta-qayta jalb etish imkonini beradi.
IV avlod texnologiyalari sariIV avlod atom energetikasi yoqilgʻidan yanada samarali foydalanish, xavfsizlik darajasini oshirish va radioaktiv chiqindilar miqdorini sezilarli darajada kamaytirishni nazarda tutadi. Rossiya ushbu yoʻnalishda dunyodagi yetakchi davlatlardan biri sanaladi. Xususan, Beloyarsk AESda BN-1200M energoblogini qurish boʻyicha loyihaoldi ishlari boshlab yuborilgan.
Shuningdek, Tomsk viloyatida dunyo amaliyotida ilk bor bitta maydonning oʻzida BREST-OD-300 reaktori va stansiya qoshidagi yopiq yadro yoqilgʻi sikli majmuasi barpo etilmoqda. Yangi quriladigan zavod aynan mana shunday innovatsion loyihalarni barqaror yoqilgʻi bilan taʻminlashga xizmat qiladi.
Oʻzbekiston ham oʻz energetika balansini diversifikatsiya qilish maqsadida atom energetikasini rivojlantirishni rejalashtirayotgan bir paytda, mintaqaviy hamkor hisoblangan “Rosatom”ning bunday texnologik yutuqlari soha mutaxassislari tomonidan diqqat bilan kuzatib borilmoqda. Yopiq sikl texnologiyalari kelajakda yadro energetikasining ekologik tozaligini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.
…