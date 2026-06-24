Rosatom yangi avlod atom energetikasi uchun yirik zavod qurishni rejalashtirmoqda

·25·Texno
Rosatom yangi avlod atom energetikasi uchun yirik zavod qurishni rejalashtirmoqda

Rossiyaning “Rosatom” davlat korporatsiyasi yangi avlod atom energetikasini rivojlantirish yoʻliida ulkan qadam tashlamoqda. Korporatsiya ishlatilgan yadro yoqilgʻisini qayta ishlashga ixtisoslashgan, mamlakatdagi eng yirik yuqori quvvatli zavod loyihasini ishlab chiqmoqda. Ushbu loyiha IV avlod atom energetikasi loyihalarini xomashyo bilan taʻminlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda “Rosatom” mutaxassislari investitsiyalarni asoslash boʻyicha ishlarni olib bormoqda. Mazkur jarayon doirasida yangi sanoat majmuasi quriladigan maydon aniqlanadi. Qurilish joyi boʻyicha yakuniy qaror joriy yilning oxiriga qadar qabul qilinishi rejalashtirilgan. Bu haqda Rossiya ommaviy axborot vositalari korporatsiya maʻmotlariga tayanib xabar bermoqda.

Modulli tuzilma va ulkan quvvat

Yangi zavodning dizayni modulli tizim asosida ishlab chiqiladi. Bu esa kelajakda ishlab chiqarish quvvatlarini bosqichma-bosqich oshirib borish imkonini beradi. Rejaga koʻra, birinchi modul yiliga 400 tonna yoqilgʻini qayta ishlash quvvatiga ega boʻladi. Majmuaning toʻliq loyiha quvvatiga chiqishi kelgusi oʻn yillikda amalga oshirilishi koʻzda tutilgan.

Mazkur korxona ham issiqlik, ham “tezkor” reaktorlar yoqilgʻisini qayta ishlash imkoniyatiga ega boʻlishi bilan ajralib turadi. Bu Rossiya atom sanoatida yopiq yadro yoqilgʻisi sikliga oʻtishda muhim boʻgʻin vazifasini oʻtaydi. Foydalanishga topshirilgandan soʻng, zavod infratuzilmasi regeneratsiya qilingan yadro materiallarini yoqilgʻi sikliga qayta-qayta jalb etish imkonini beradi.

IV avlod texnologiyalari sari

IV avlod atom energetikasi yoqilgʻidan yanada samarali foydalanish, xavfsizlik darajasini oshirish va radioaktiv chiqindilar miqdorini sezilarli darajada kamaytirishni nazarda tutadi. Rossiya ushbu yoʻnalishda dunyodagi yetakchi davlatlardan biri sanaladi. Xususan, Beloyarsk AESda BN-1200M energoblogini qurish boʻyicha loyihaoldi ishlari boshlab yuborilgan.

Shuningdek, Tomsk viloyatida dunyo amaliyotida ilk bor bitta maydonning oʻzida BREST-OD-300 reaktori va stansiya qoshidagi yopiq yadro yoqilgʻi sikli majmuasi barpo etilmoqda. Yangi quriladigan zavod aynan mana shunday innovatsion loyihalarni barqaror yoqilgʻi bilan taʻminlashga xizmat qiladi.

Oʻzbekiston ham oʻz energetika balansini diversifikatsiya qilish maqsadida atom energetikasini rivojlantirishni rejalashtirayotgan bir paytda, mintaqaviy hamkor hisoblangan “Rosatom”ning bunday texnologik yutuqlari soha mutaxassislari tomonidan diqqat bilan kuzatib borilmoqda. Yopiq sikl texnologiyalari kelajakda yadro energetikasining ekologik tozaligini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.

RosatomAtom EnergetikasiTexnologiyaRossiyaYadro Yoqilgʻi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NVIDIA GeForce RTX 5090 muammosi: Yangi videokartalar erib ketishda davom etmoqdaNVIDIA GeForce RTX 5090 muammosi: Yangi videokartalar erib ketishda davom etmoqdaBugun, 02:51Superhuman sunʼiy intellekt matnlarini aniqlashga ixtisoslashgan GPTZero startapini sotib oldiSuperhuman sunʼiy intellekt matnlarini aniqlashga ixtisoslashgan GPTZero startapini sotib oldiBugun, 02:50EcoFlow aqlli energiya tejash tizimini taqdim etdi: Stream 5000 va OASIS 3.0 platformasiEcoFlow aqlli energiya tejash tizimini taqdim etdi: Stream 5000 va OASIS 3.0 platformasiBugun, 02:23AQSHda sunʼiy intellekt benzin narxini sunʼiy ravishda oshirishda ayblanmoqdaAQSHda sunʼiy intellekt benzin narxini sunʼiy ravishda oshirishda ayblanmoqdaBugun, 01:29Sunʼiy intellekt tabiat xizmatida: Kiwibit aqlli qush uyasi bilan tanishingSunʼiy intellekt tabiat xizmatida: Kiwibit aqlli qush uyasi bilan tanishingBugun, 01:24Fujifilm yangi Instax Wide 400 kamerasini taqdim etdi: Analog suratlar endi kengroq formatdaFujifilm yangi Instax Wide 400 kamerasini taqdim etdi: Analog suratlar endi kengroq formatdaBugun, 01:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi