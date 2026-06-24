NVIDIA GeForce RTX 5090 muammosi: Yangi videokartalar erib ketishda davom etmoqda

·1·Texno
NVIDIA GeForce RTX 5090 muammosi: Yangi videokartalar erib ketishda davom etmoqda

NVIDIA kompaniyasining eng soʻnggi va eng kuchli grafik protsessori hisoblangan GeForce RTX 5090 atrofidagi shov-shuvlar endi uning unumdorligi bilan emas, balki jiddiy texnik nuqsonlari bilan bogʻliq boʻlib qolmoqda. Bozorga chiqqaniga koʻp vaqt boʻlmagan ushbu videokartalarda 16-kontaktli 12V-2x6 quvvat ulagichining erib ketishi bilan bogʻliq holatlar koʻpaymoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Navbatdagi jiddiy nosozlik oddiy foydalanuvchida emas, balki nufuzli Club386 nashri tahririyatida yuz berdi. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, sinov jarayonida GeForce RTX 5090 Founders Edition videokartasining quvvat ulagichi qizib ketishi oqibatida butunlay ishdan chiqqan. Eng achinarlisi, bu safar nafaqat videokarta va kabel, balki quvvat manbai (blok pitaniya)ning oʻzi ham zarar koʻrgan.

Tahririyatdagi hodisa va texnik tafsilotlar

Club386 jurnalistlarining taʼkidlashicha, ular tizimni yigʻishda hech qanday xatoga yoʻl qoʻyishmagan. Videokarta 1000 vatt quvvatga ega Be Quiet Dark Power 13 blokiga standart 12V-2x6 kabeli orqali toʻgʻridan-toʻgʻri ulangan edi. Hech qanday qoʻshimcha oʻtkazgich yoki adapterlardan foydalanilmagan boʻlsa-da, yuqori yuklama ostida ulagich erib ketgan va quvvat manbaidagi tegishli portni ham yaroqsiz holga keltirgan.

Ushbu holatdan soʻng NVIDIA kompaniyasi kafolat doirasida videokartani almashtirib bergan. Biroq nashr vakillari bunday darajadagi qimmatbaho va yuqori texnologik qurilmada bunday fundamental muammo mavjud boʻlishi qabul qilib boʻlmas holat ekanini bildirishgan. Ularning fikricha, 16-kontaktli yangi standartning konstruksiyasi hali ham xavfsizlik talablariga toʻliq javob bermaydi.

Muammo tizimli xarakterga egami?

Bu GeForce RTX 5090 bilan bogʻliq birinchi holat emas. Avvalroq taniqli texnobloger Daniel Owen ham xuddi shunday muammoga duch kelganini maʼlum qilgan edi. Uning holatida toʻrtta 8-pinli ulagichni bitta 12V-2x6 ga aylantiruvchi maxsus adapterdan foydalanilgan. Club386 va boshqa ekspertlar NVIDIA kompaniyasini ushbu ulagichdagi kamchiliklarni ochiq tan olishga va xavfsizroq yechim ustida ishlashga chaqirmoqda.

Oʻzbekiston bozorida ham yuqori unumdorlikka ega kompyuter komponentlariga talab ortib borayotgan bir paytda, bunday xabarlar mahalliy geymerlar va professional montajchilar uchun ogohlantirish boʻlishi lozim. GeForce RTX 5090 kabi juda katta quvvat talab qiladigan qurilmalarni oʻrnatishda kabelning oxirigacha mahkam oʻrnashganiga va uning keskin egilib qolmaganiga alohida eʼtibor berish tavsiya etiladi.

Hozircha NVIDIA ushbu muammolar yuzasidan rasmiy bayonot bergani yoʻq, biroq foydalanuvchilar orasida 12V-2x6 standartiga boʻlgan ishonch pasayishda davom etmoqda. Agar kompaniya yaqin orada muammoning ildizini topib, uni bartaraf etmasa, bu flagman videokartalarning sotuviga va brend obroʻsiga jiddiy putur yetkazishi mumkin.

NVIDIAGeForce RTX 5090TexnologiyaVideokartaMuammo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Superhuman sunʼiy intellekt matnlarini aniqlashga ixtisoslashgan GPTZero startapini sotib oldiSuperhuman sunʼiy intellekt matnlarini aniqlashga ixtisoslashgan GPTZero startapini sotib oldiBugun, 02:50EcoFlow aqlli energiya tejash tizimini taqdim etdi: Stream 5000 va OASIS 3.0 platformasiEcoFlow aqlli energiya tejash tizimini taqdim etdi: Stream 5000 va OASIS 3.0 platformasiBugun, 02:23Rosatom yangi avlod atom energetikasi uchun yirik zavod qurishni rejalashtirmoqdaRosatom yangi avlod atom energetikasi uchun yirik zavod qurishni rejalashtirmoqdaBugun, 01:56AQSHda sunʼiy intellekt benzin narxini sunʼiy ravishda oshirishda ayblanmoqdaAQSHda sunʼiy intellekt benzin narxini sunʼiy ravishda oshirishda ayblanmoqdaBugun, 01:29Sunʼiy intellekt tabiat xizmatida: Kiwibit aqlli qush uyasi bilan tanishingSunʼiy intellekt tabiat xizmatida: Kiwibit aqlli qush uyasi bilan tanishingBugun, 01:24Fujifilm yangi Instax Wide 400 kamerasini taqdim etdi: Analog suratlar endi kengroq formatdaFujifilm yangi Instax Wide 400 kamerasini taqdim etdi: Analog suratlar endi kengroq formatdaBugun, 01:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi