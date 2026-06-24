NVIDIA GeForce RTX 5090 muammosi: Yangi videokartalar erib ketishda davom etmoqda
NVIDIA kompaniyasining eng soʻnggi va eng kuchli grafik protsessori hisoblangan GeForce RTX 5090 atrofidagi shov-shuvlar endi uning unumdorligi bilan emas, balki jiddiy texnik nuqsonlari bilan bogʻliq boʻlib qolmoqda. Bozorga chiqqaniga koʻp vaqt boʻlmagan ushbu videokartalarda 16-kontaktli 12V-2x6 quvvat ulagichining erib ketishi bilan bogʻliq holatlar koʻpaymoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Navbatdagi jiddiy nosozlik oddiy foydalanuvchida emas, balki nufuzli Club386 nashri tahririyatida yuz berdi. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, sinov jarayonida GeForce RTX 5090 Founders Edition videokartasining quvvat ulagichi qizib ketishi oqibatida butunlay ishdan chiqqan. Eng achinarlisi, bu safar nafaqat videokarta va kabel, balki quvvat manbai (blok pitaniya)ning oʻzi ham zarar koʻrgan.
Tahririyatdagi hodisa va texnik tafsilotlarClub386 jurnalistlarining taʼkidlashicha, ular tizimni yigʻishda hech qanday xatoga yoʻl qoʻyishmagan. Videokarta 1000 vatt quvvatga ega Be Quiet Dark Power 13 blokiga standart 12V-2x6 kabeli orqali toʻgʻridan-toʻgʻri ulangan edi. Hech qanday qoʻshimcha oʻtkazgich yoki adapterlardan foydalanilmagan boʻlsa-da, yuqori yuklama ostida ulagich erib ketgan va quvvat manbaidagi tegishli portni ham yaroqsiz holga keltirgan.
Ushbu holatdan soʻng NVIDIA kompaniyasi kafolat doirasida videokartani almashtirib bergan. Biroq nashr vakillari bunday darajadagi qimmatbaho va yuqori texnologik qurilmada bunday fundamental muammo mavjud boʻlishi qabul qilib boʻlmas holat ekanini bildirishgan. Ularning fikricha, 16-kontaktli yangi standartning konstruksiyasi hali ham xavfsizlik talablariga toʻliq javob bermaydi.
Muammo tizimli xarakterga egami?Bu GeForce RTX 5090 bilan bogʻliq birinchi holat emas. Avvalroq taniqli texnobloger Daniel Owen ham xuddi shunday muammoga duch kelganini maʼlum qilgan edi. Uning holatida toʻrtta 8-pinli ulagichni bitta 12V-2x6 ga aylantiruvchi maxsus adapterdan foydalanilgan. Club386 va boshqa ekspertlar NVIDIA kompaniyasini ushbu ulagichdagi kamchiliklarni ochiq tan olishga va xavfsizroq yechim ustida ishlashga chaqirmoqda.
Oʻzbekiston bozorida ham yuqori unumdorlikka ega kompyuter komponentlariga talab ortib borayotgan bir paytda, bunday xabarlar mahalliy geymerlar va professional montajchilar uchun ogohlantirish boʻlishi lozim. GeForce RTX 5090 kabi juda katta quvvat talab qiladigan qurilmalarni oʻrnatishda kabelning oxirigacha mahkam oʻrnashganiga va uning keskin egilib qolmaganiga alohida eʼtibor berish tavsiya etiladi.
Hozircha NVIDIA ushbu muammolar yuzasidan rasmiy bayonot bergani yoʻq, biroq foydalanuvchilar orasida 12V-2x6 standartiga boʻlgan ishonch pasayishda davom etmoqda. Agar kompaniya yaqin orada muammoning ildizini topib, uni bartaraf etmasa, bu flagman videokartalarning sotuviga va brend obroʻsiga jiddiy putur yetkazishi mumkin.
…