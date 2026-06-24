NVIDIA sunʼiy intellekt serverlarini 55 darajali issiq suv bilan sovutishni taklif qildi
Sunʼiy intellekt texnologiyalari rivojlangani sari maʼlumotlarni qayta ishlash markazlarining energiya isteʼmoli va atrof-muhitga taʼsiri global muammoga aylanib bormoqda. NVIDIA kompaniyasi ushbu masalaga kutilmagan yechim taklif qilib, yangi avlod Rubin chiplari uchun moʻljallangan, issiq suv yordamida ishlaydigan suyuqlik sovutish tizimini taqdim etdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi texnologiyaning oʻziga xosligi shundaki, u anʼanaviy muzdek suv oʻrniga ancha yuqori haroratli suyuqlikdan foydalanadi. Tizim tarkibi 75 foiz suv va 25 foiz propilenglikoldan iborat boʻlgan aralashmani qoʻllaydi. Suyuqlik konturga taxminan 45°C haroratda kirib, serverlardan issiqlikni olgach, 55°C darajagacha qizigan holda chiqib ketadi.
Chillerlarsiz kelajak: Energiya tejamkorligiOdatda maʼlumotlar markazlarida suvni sovutish uchun ulkan va juda koʻp elektr energiyasi sarflaydigan chiller qurilmalaridan foydalaniladi. Ayrim holatlarda bunday sovutish tizimlari markazning umumiy energiya isteʼmolining 40 foizigacha qismini tashkil qilishi mumkin. NVIDIA taklif qilayotgan usul esa bu kabi murakkab va qimmat qurilmalardan voz kechish imkonini beradi.
Kompaniya mutaxassislarining taʼkidlashicha, 55 darajali issiq suv bilan ishlash tizimi tashqi havoni oddiy haydash orqali issiqlikni samarali chiqarib yuborishga qodir. Faqatgina havo harorati muntazam ravishda 45°C dan yuqori boʻladigan ekstremal issiq hududlardagina qoʻshimcha sovutish moslamalari talab etilishi mumkin. Bu esa Oʻzbekiston kabi iqlimi issiq hududlarda ham yilning katta qismida energiyani sezilarli darajada tejash imkonini beradi.
Sanoat tahlilchilarining hisob-kitoblariga koʻra, sovutish tizimining ishchi haroratini atigi 1°C ga koʻtarish energiya xarajatlarini oʻrtacha 4 foizga kamaytiradi. NVIDIA yondashuvi esa bu koʻrsatkichni bir necha barobar yaxshilashni vaʼda qilmoqda. Tizimning afzalliklari quyidagilardan iborat:
- Elektr energiyasi sarfini keskin kamaytirish;
- Suv resurslarini tejash;
- Maʼlumotlar markazlarini qurish va saqlash xarajatlarini pasaytirish;
- Atrof-muhitga chiqariladigan karbonat angidrid miqdorini kamaytirish.
…