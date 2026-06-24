NVIDIA sunʼiy intellekt serverlarini 55 darajali issiq suv bilan sovutishni taklif qildi

·24·Texno
NVIDIA sunʼiy intellekt serverlarini 55 darajali issiq suv bilan sovutishni taklif qildi

Sunʼiy intellekt texnologiyalari rivojlangani sari maʼlumotlarni qayta ishlash markazlarining energiya isteʼmoli va atrof-muhitga taʼsiri global muammoga aylanib bormoqda. NVIDIA kompaniyasi ushbu masalaga kutilmagan yechim taklif qilib, yangi avlod Rubin chiplari uchun moʻljallangan, issiq suv yordamida ishlaydigan suyuqlik sovutish tizimini taqdim etdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi texnologiyaning oʻziga xosligi shundaki, u anʼanaviy muzdek suv oʻrniga ancha yuqori haroratli suyuqlikdan foydalanadi. Tizim tarkibi 75 foiz suv va 25 foiz propilenglikoldan iborat boʻlgan aralashmani qoʻllaydi. Suyuqlik konturga taxminan 45°C haroratda kirib, serverlardan issiqlikni olgach, 55°C darajagacha qizigan holda chiqib ketadi.

Chillerlarsiz kelajak: Energiya tejamkorligi

Odatda maʼlumotlar markazlarida suvni sovutish uchun ulkan va juda koʻp elektr energiyasi sarflaydigan chiller qurilmalaridan foydalaniladi. Ayrim holatlarda bunday sovutish tizimlari markazning umumiy energiya isteʼmolining 40 foizigacha qismini tashkil qilishi mumkin. NVIDIA taklif qilayotgan usul esa bu kabi murakkab va qimmat qurilmalardan voz kechish imkonini beradi.

Kompaniya mutaxassislarining taʼkidlashicha, 55 darajali issiq suv bilan ishlash tizimi tashqi havoni oddiy haydash orqali issiqlikni samarali chiqarib yuborishga qodir. Faqatgina havo harorati muntazam ravishda 45°C dan yuqori boʻladigan ekstremal issiq hududlardagina qoʻshimcha sovutish moslamalari talab etilishi mumkin. Bu esa Oʻzbekiston kabi iqlimi issiq hududlarda ham yilning katta qismida energiyani sezilarli darajada tejash imkonini beradi.

Sanoat tahlilchilarining hisob-kitoblariga koʻra, sovutish tizimining ishchi haroratini atigi 1°C ga koʻtarish energiya xarajatlarini oʻrtacha 4 foizga kamaytiradi. NVIDIA yondashuvi esa bu koʻrsatkichni bir necha barobar yaxshilashni vaʼda qilmoqda. Tizimning afzalliklari quyidagilardan iborat:

  • Elektr energiyasi sarfini keskin kamaytirish;
  • Suv resurslarini tejash;
  • Maʼlumotlar markazlarini qurish va saqlash xarajatlarini pasaytirish;
  • Atrof-muhitga chiqariladigan karbonat angidrid miqdorini kamaytirish.
Sunʼiy intellekt serverlari oʻta yuqori quvvatda ishlashi sababli ulardan chiqadigan issiqlikni boshqarish bugungi kunda texnologik gigantlar oldidagi eng katta toʻsiqlardan biri boʻlib qolmoqda. NVIDIA kompaniyasining ushbu innovatsiyasi nafaqat texnik samaradorlikni oshiradi, balki ekologik yuklamani kamaytirishga ham xizmat qiladi. Bu kabi yechimlar kelajakda Rubin va undan keyingi avlod superkompyuterlarining barqaror ishlashini taʼminlovchi asosiy standartga aylanishi kutilmoqda.

NVIDIASunʼiy IntellektServerTexnologiyaEnergiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindistonda tezkor yetkazib berish urushi: Flipkart va Amazon raqobati yangi bosqichdaHindistonda tezkor yetkazib berish urushi: Flipkart va Amazon raqobati yangi bosqichdaBugun, 05:51MoEngage marketing kelajagini millionlab AI agentlarida koʻrmoqdaMoEngage marketing kelajagini millionlab AI agentlarida koʻrmoqdaBugun, 04:56Olimlar serverlar va elektromobillarning ortiqcha issiqligini tokka aylantirish yoʻlini topdiOlimlar serverlar va elektromobillarning ortiqcha issiqligini tokka aylantirish yoʻlini topdiBugun, 03:21NVIDIA GeForce RTX 5090 muammosi: Yangi videokartalar erib ketishda davom etmoqdaNVIDIA GeForce RTX 5090 muammosi: Yangi videokartalar erib ketishda davom etmoqdaBugun, 02:51Superhuman sunʼiy intellekt matnlarini aniqlashga ixtisoslashgan GPTZero startapini sotib oldiSuperhuman sunʼiy intellekt matnlarini aniqlashga ixtisoslashgan GPTZero startapini sotib oldiBugun, 02:50EcoFlow aqlli energiya tejash tizimini taqdim etdi: Stream 5000 va OASIS 3.0 platformasiEcoFlow aqlli energiya tejash tizimini taqdim etdi: Stream 5000 va OASIS 3.0 platformasiBugun, 02:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi