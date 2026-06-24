NASA va Boeing muammolar girdobida: Starliner kemasining parvozi yana ortga surildi

·0·Texno
NASA va Boeing muammolar girdobida: Starliner kemasining parvozi yana ortga surildi

AQSHning koinotni tadqiq qilish agentligi NASA hamda Boeing korporatsiyasi CST-100 Starliner koinot kemasidagi jiddiy texnik nosozliklarni bartaraf etish ustida ishlamoqda. Biroq, soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, ushbu kemaning navbatdagi parvozi yana nomaʼlum muddatga qoldirildi. Bu koinot sanoatida Boeing kompaniyasining SpaceX bilan raqobatbardoshligiga jiddiy zarba sifatida koʻrilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

SpaceNews nashrining NASA Xavfsizlik boʻyicha maslahat kengashiga tayanib xabar berishicha, yangi missiya kamida bir yildan keyin amalga oshirilishi mumkin. Mutaxassislar avvalgi parvoz paytida aniqlangan koʻplab kamchiliklarni bartaraf etishga muvaffaq boʻlishgan boʻlsa-da, bir nechta fundamental muammolar hamon oʻz yechimini kutmoqda. Bu esa kemaning xavfsizligiga oid xavotirlarni kuchaytirmoqda.

Dvigatellardagi nosozlik va qizib ketish muammosi

Hozirgi vaqtda muhandislarni eng koʻp tashvishga solayotgan masala — kemaning orientatsiya tizimidagi dvigatellarning ishonchsizligidir. Maʼlum boʻlishicha, ushbu dvigatellar oʻrnatilgan boʻlinmalarda haddan tashqari qizib ketish holatlari kuzatilmoqda. Aynan shu texnik toʻsiq Starliner-1 missiyasiga tayyorgarlik koʻrishni toʻxtatib qoʻygan asosiy omil boʻlib turibdi.

Dastlab NASA 2026-yilning bahorida uchuvchisiz parvozni amalga oshirishni rejalashtirgan edi. Biroq, texnik tahlillar shuni koʻrsatdiki, belgilangan grafikni qayta koʻrib chiqishga toʻgʻri keladi. Hozircha rasmiy start sanasi eʼlon qilinmagan boʻlsa-da, maslahat kengashi vakillari parvoz ehtimolini "kelasi yil davomida yoki undan biroz kechroq" deya ehtiyotkorlik bilan baholamoqda.

Starliner loyihasining muvaffaqiyati AQSH uchun strategik ahamiyatga ega. Hozirda Xalqaro koinot stansiyasiga (XKS) astronavtlarni yetkazib berishda faqatgina Elon Musk egalik qiladigan SpaceX kompaniyasining Crew Dragon kemasidan foydalanilmoqda. Boeing kemasi ishga tushsa, u Amerikaning ikkinchi mustaqil transport vositasiga aylanishi va koinot parvozlarida muvozanatni taʼminlashi kerak edi.

Loyiha atrofidagi bu kabi kechikishlar Boeing obroʻsiga putur yetkazish bilan birga, NASAning koinot dasturlari xarajatlarini ham oshirib yubormoqda. Mutaxassislar har bir kechikish kema tizimlarini qayta sinovdan oʻtkazish va yangi texnik yechimlarni joriy etishni talab qilishini taʼkidlamoqda. Starliner loyihasi koinotga chiqish yoʻlidagi eng murakkab va muammoli loyihalardan biri boʻlib qolmoqda.

NASABoeingStarlinerKoinotSpaceX
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

MKSga navbatdagi ekspeditsiya: Soyuz MS-29 ekipaji parvozga tayyor deb topildiMKSga navbatdagi ekspeditsiya: Soyuz MS-29 ekipaji parvozga tayyor deb topildiBugun, 08:22Hindistonda tezkor yetkazib berish urushi: Flipkart va Amazon raqobati yangi bosqichdaHindistonda tezkor yetkazib berish urushi: Flipkart va Amazon raqobati yangi bosqichdaBugun, 05:51NVIDIA sunʼiy intellekt serverlarini 55 darajali issiq suv bilan sovutishni taklif qildiNVIDIA sunʼiy intellekt serverlarini 55 darajali issiq suv bilan sovutishni taklif qildiBugun, 05:30MoEngage marketing kelajagini millionlab AI agentlarida koʻrmoqdaMoEngage marketing kelajagini millionlab AI agentlarida koʻrmoqdaBugun, 04:56Olimlar serverlar va elektromobillarning ortiqcha issiqligini tokka aylantirish yoʻlini topdiOlimlar serverlar va elektromobillarning ortiqcha issiqligini tokka aylantirish yoʻlini topdiBugun, 03:21NVIDIA GeForce RTX 5090 muammosi: Yangi videokartalar erib ketishda davom etmoqdaNVIDIA GeForce RTX 5090 muammosi: Yangi videokartalar erib ketishda davom etmoqdaBugun, 02:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi