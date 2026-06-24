“Soyuz MS-29” fazo kemasi sinovdan oʻtkazildi: Quyosh panellari parvozga tayyor
Boyqoʻngʻir kosmodromida navbatdagi koinot missiyasiga tayyorgarlik koʻrish jarayoni qizgʻin pallaga kirdi. Rossiyaning “Soyuz MS-29” transport boshqariladigan fazo kemasi barcha zaruriy texnik koʻrik va sinovlardan muvaffaqiyatli oʻtmoqda. Bu haqda “Roskosmos” davlat korporatsiyasi matbuot xizmati maʼlumot tarqatdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda koinot kemasining bort energiya taʼminoti tizimi, xususan, quyosh panellarini tekshirish ishlari yakunlandi. Mutaxassislar Boyqoʻngʻirning 254-maydonchasidagi montaj-sinov korpusida “nazorat yoritishi” deb nomlangan muhim operatsiyani amalga oshirdilar. Bu jarayon koinotdagi murakkab sharoitlarda kemaning quvvat manbai uzluksiz ishlashini kafolatlash uchun oʻta muhim hisoblanadi.
Texnik sinovlar va quyosh energiyasi samaradorligiYer ustidagi tekshiruvlar davomida “Soyuz MS-29” quyosh panellarining fotoelementlari shtat rejimida yoyib chiqildi. Shundan soʻng, ularga yuqori quvvatli maxsus yoritgichlar yordamida nur yoʻnaltirildi. Ushbu sinov yorugʻlik energiyasining elektr energiyasiga aylanish samaradorligini aniq oʻlchash imkonini berdi. Bunday amaliyot kema orbitaga chiqqanidan soʻng kutilmagan nosozliklar yuzaga kelmasligini taʼminlaydi.
Muhandislar, shuningdek, fotoelementlarning har bir seksiyasi belgilangan standartlarga javob berishini tasdiqlashdi. Maʼlumki, ochiq koinotda quyosh nuri yagona ishonchli energiya manbai boʻlib, kema tizimlarining hayotiy faoliyatini ushlab turish bevosita ushbu panellarning sifatiga bogʻliq.
Keyingi bosqich va parvoz muddatiYaqin kunlar ichida mutaxassislar kemaning tushish apparati va maishiy boʻlmasiga maxsus jihozlar hamda anjomlarni oʻrnatish ishlarini yakunlaydilar. Bu jarayon ekipajning koinotdagi kundalik ehtiyojlari va ilmiy tadqiqotlar uchun zarur boʻlgan asbob-uskunalarni joylashtirishni oʻz ichiga oladi.
“Soyuz MS-29” kemasini orbitaga olib chiquvchi “Soyuz-2.1a” raketa-tashuvchisining starti 2026-yil 14-iyulga rejalashtirilgan. Mazkur missiya Xalqaro koinot stansiyasiga (XKS) 75-asosiy ekspeditsiya aʼzolarini yetkazib berishi koʻzda tutilgan. Avvalroq davlat komissiyasi ushbu missiya uchun tanlangan asosiy va dublyor ekipaj aʼzolarining tayyorgarlik darajasini yuqori baholagan edi.
Ushbu parvoz Oʻzbekiston joylashgan mintaqadagi eng yirik kosmodromdan amalga oshirilishi sababli, mahalliy va xalqaro ekspertlar eʼtiborida boʻlib qolmoqda. Boyqoʻngʻirdagi tayyorgarlik ishlari qatʼiy grafik asosida davom etmoqda.
…