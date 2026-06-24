“Soyuz MS-29” fazo kemasi sinovdan oʻtkazildi: Quyosh panellari parvozga tayyor

·36·Texno
“Soyuz MS-29” fazo kemasi sinovdan oʻtkazildi: Quyosh panellari parvozga tayyor

Boyqoʻngʻir kosmodromida navbatdagi koinot missiyasiga tayyorgarlik koʻrish jarayoni qizgʻin pallaga kirdi. Rossiyaning “Soyuz MS-29” transport boshqariladigan fazo kemasi barcha zaruriy texnik koʻrik va sinovlardan muvaffaqiyatli oʻtmoqda. Bu haqda “Roskosmos” davlat korporatsiyasi matbuot xizmati maʼlumot tarqatdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda koinot kemasining bort energiya taʼminoti tizimi, xususan, quyosh panellarini tekshirish ishlari yakunlandi. Mutaxassislar Boyqoʻngʻirning 254-maydonchasidagi montaj-sinov korpusida “nazorat yoritishi” deb nomlangan muhim operatsiyani amalga oshirdilar. Bu jarayon koinotdagi murakkab sharoitlarda kemaning quvvat manbai uzluksiz ishlashini kafolatlash uchun oʻta muhim hisoblanadi.

Texnik sinovlar va quyosh energiyasi samaradorligi

Yer ustidagi tekshiruvlar davomida “Soyuz MS-29” quyosh panellarining fotoelementlari shtat rejimida yoyib chiqildi. Shundan soʻng, ularga yuqori quvvatli maxsus yoritgichlar yordamida nur yoʻnaltirildi. Ushbu sinov yorugʻlik energiyasining elektr energiyasiga aylanish samaradorligini aniq oʻlchash imkonini berdi. Bunday amaliyot kema orbitaga chiqqanidan soʻng kutilmagan nosozliklar yuzaga kelmasligini taʼminlaydi.

Muhandislar, shuningdek, fotoelementlarning har bir seksiyasi belgilangan standartlarga javob berishini tasdiqlashdi. Maʼlumki, ochiq koinotda quyosh nuri yagona ishonchli energiya manbai boʻlib, kema tizimlarining hayotiy faoliyatini ushlab turish bevosita ushbu panellarning sifatiga bogʻliq.

Keyingi bosqich va parvoz muddati

Yaqin kunlar ichida mutaxassislar kemaning tushish apparati va maishiy boʻlmasiga maxsus jihozlar hamda anjomlarni oʻrnatish ishlarini yakunlaydilar. Bu jarayon ekipajning koinotdagi kundalik ehtiyojlari va ilmiy tadqiqotlar uchun zarur boʻlgan asbob-uskunalarni joylashtirishni oʻz ichiga oladi.

“Soyuz MS-29” kemasini orbitaga olib chiquvchi “Soyuz-2.1a” raketa-tashuvchisining starti 2026-yil 14-iyulga rejalashtirilgan. Mazkur missiya Xalqaro koinot stansiyasiga (XKS) 75-asosiy ekspeditsiya aʼzolarini yetkazib berishi koʻzda tutilgan. Avvalroq davlat komissiyasi ushbu missiya uchun tanlangan asosiy va dublyor ekipaj aʼzolarining tayyorgarlik darajasini yuqori baholagan edi.

Ushbu parvoz Oʻzbekiston joylashgan mintaqadagi eng yirik kosmodromdan amalga oshirilishi sababli, mahalliy va xalqaro ekspertlar eʼtiborida boʻlib qolmoqda. Boyqoʻngʻirdagi tayyorgarlik ishlari qatʼiy grafik asosida davom etmoqda.

KoinotBoyqoʻngʻirSoyuz MS-29RoskosmosTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi oʻzining ilk NAS maʼlumotlar omborini taqdim etdi: Narxlar va imkoniyatlarXiaomi oʻzining ilk NAS maʼlumotlar omborini taqdim etdi: Narxlar va imkoniyatlarBugun, 12:22Redmi K90 Ultra namoyish etildi: 8500 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiRedmi K90 Ultra namoyish etildi: 8500 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiBugun, 11:52Sunʼiy intellekt bozoridagi pufak va mislsiz oʻsish: Investorlar yangi davr xatarlaridan ogohlantirmoqdaSunʼiy intellekt bozoridagi pufak va mislsiz oʻsish: Investorlar yangi davr xatarlaridan ogohlantirmoqdaBugun, 11:24SpaceXAI sunʼiy intellekt loyihalari uchun dunyodagi eng yirik suv tozalash inshootini quradiSpaceXAI sunʼiy intellekt loyihalari uchun dunyodagi eng yirik suv tozalash inshootini quradiBugun, 10:54NASA va Boeing muammolar girdobida: Starliner kemasining parvozi yana ortga surildiNASA va Boeing muammolar girdobida: Starliner kemasining parvozi yana ortga surildiBugun, 09:22MKSga navbatdagi ekspeditsiya: Soyuz MS-29 ekipaji parvozga tayyor deb topildiMKSga navbatdagi ekspeditsiya: Soyuz MS-29 ekipaji parvozga tayyor deb topildiBugun, 08:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi