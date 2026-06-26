SpaceX yangi Starship dvigatelini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdi
Ilon Mask asos solgan SpaceX kompaniyasi koinotni zabt etish yoʻlidagi navbatdagi muhim qadamni tashladi. Starbase poligonidagi Massey's Test Site majmuasida Starship kemasining yangi prototipi — Ship 40 ustida statik olovli sinovlar muvaffaqiyatli yakunlandi. Ushbu sinov qurilmaning parvozga tayyorligini tekshirish va kelajakdagi missiyalar xavfsizligini taʼminlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Sinov jarayonida kemaning yuqori pogʻonasiga oʻrnatilgan dvigatellardan biri qisqa muddatga ishga tushirildi. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, dvigatel taxminan 10 soniya davomida ishlagan. Bu vaqt ichida mutaxassislar yonilgʻi tizimi va dvigatelning ekstremal sharoitlardagi barqarorligini tahlil qilishdi. Sinovdan soʻng hosil boʻlgan ulkan gaz buluti tezda tarqalib ketgan, bu esa jarayon reja asosida oʻtganidan dalolat beradi.
Flight 13 missiyasiga tayyorgarlikMazkur statik sinov Flight 13 deb nomlangan navbatdagi sinov parvoziga tayyorgarlikning bir qismidir. Ship 40 prototipi Booster 20 tezlatgichi bilan birgalikda koinotga koʻtarilishi rejalashtirilgan. Mutaxassislarning fikricha, dvigatelning parvozdan oldin yerda yoqilishi orbitada qayta oʻt oldirish jarayonini simulyatsiya qilishi mumkin.
SpaceX prezidenti va operatsion direktori Gvinne Shotwell (Gwynne Shotwell) xonimning taʼkidlashicha, boʻlajak 13-parvoz ssenariysi koʻp jihatdan Flight 12 missiyasini takrorlaydi. Bu esa kompaniya oʻz texnologiyalarini bosqichma-bosqich takomillashtirib, xatolarni nolga tushirishga intilayotganini koʻrsatadi.
Kompaniyaning uzoq muddatli rejalari yanada ulkanroq. Maʼlum qilinishicha, Flight 14 missiyasi Starship tarixidagi ilk toʻliq orbital parvoz boʻlishi kutilmoqda. Hozirda Florida shtatidagi Kanaveral burnida joylashgan kosmodromda ushbu gigant raketalarni tutib olish va uchirishga moʻljallangan Mechazilla minorasini oʻrnatish ishlari jadal davom etmoqda.
Starship loyihasi nafaqat SpaceX, balki butun insoniyat uchun muhimdir, chunki aynan shu kema kelajakda Oyni oʻzlashtirish va Marsga ilk ekspeditsiyalarni amalga oshirish uchun asosiy transport vositasi boʻlishi koʻzda tutilgan. Muvaffaqiyatli olovli sinovlar Ilon Maskning koʻp marta ishlatiladigan raketa tizimlari haqidagi orzusi haqiqatga aylanayotganini yana bir bor tasdiqladi.
…