SpaceX yangi Starship dvigatelini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdi

·28·Texno
SpaceX yangi Starship dvigatelini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdi

Ilon Mask asos solgan SpaceX kompaniyasi koinotni zabt etish yoʻlidagi navbatdagi muhim qadamni tashladi. Starbase poligonidagi Massey's Test Site majmuasida Starship kemasining yangi prototipi — Ship 40 ustida statik olovli sinovlar muvaffaqiyatli yakunlandi. Ushbu sinov qurilmaning parvozga tayyorligini tekshirish va kelajakdagi missiyalar xavfsizligini taʼminlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Sinov jarayonida kemaning yuqori pogʻonasiga oʻrnatilgan dvigatellardan biri qisqa muddatga ishga tushirildi. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, dvigatel taxminan 10 soniya davomida ishlagan. Bu vaqt ichida mutaxassislar yonilgʻi tizimi va dvigatelning ekstremal sharoitlardagi barqarorligini tahlil qilishdi. Sinovdan soʻng hosil boʻlgan ulkan gaz buluti tezda tarqalib ketgan, bu esa jarayon reja asosida oʻtganidan dalolat beradi.

Flight 13 missiyasiga tayyorgarlik

Mazkur statik sinov Flight 13 deb nomlangan navbatdagi sinov parvoziga tayyorgarlikning bir qismidir. Ship 40 prototipi Booster 20 tezlatgichi bilan birgalikda koinotga koʻtarilishi rejalashtirilgan. Mutaxassislarning fikricha, dvigatelning parvozdan oldin yerda yoqilishi orbitada qayta oʻt oldirish jarayonini simulyatsiya qilishi mumkin.

SpaceX prezidenti va operatsion direktori Gvinne Shotwell (Gwynne Shotwell) xonimning taʼkidlashicha, boʻlajak 13-parvoz ssenariysi koʻp jihatdan Flight 12 missiyasini takrorlaydi. Bu esa kompaniya oʻz texnologiyalarini bosqichma-bosqich takomillashtirib, xatolarni nolga tushirishga intilayotganini koʻrsatadi.

Kompaniyaning uzoq muddatli rejalari yanada ulkanroq. Maʼlum qilinishicha, Flight 14 missiyasi Starship tarixidagi ilk toʻliq orbital parvoz boʻlishi kutilmoqda. Hozirda Florida shtatidagi Kanaveral burnida joylashgan kosmodromda ushbu gigant raketalarni tutib olish va uchirishga moʻljallangan Mechazilla minorasini oʻrnatish ishlari jadal davom etmoqda.

Starship loyihasi nafaqat SpaceX, balki butun insoniyat uchun muhimdir, chunki aynan shu kema kelajakda Oyni oʻzlashtirish va Marsga ilk ekspeditsiyalarni amalga oshirish uchun asosiy transport vositasi boʻlishi koʻzda tutilgan. Muvaffaqiyatli olovli sinovlar Ilon Maskning koʻp marta ishlatiladigan raketa tizimlari haqidagi orzusi haqiqatga aylanayotganini yana bir bor tasdiqladi.

SpaceXStarshipIlon MaskKoinotTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Quyoshda eng yuqori X sinfidagi chaqnashlar kutilmoqda: Yerda kuchli magnit boʻronlari boʻlishi mumkinQuyoshda eng yuqori X sinfidagi chaqnashlar kutilmoqda: Yerda kuchli magnit boʻronlari boʻlishi mumkinBugun, 09:00Nubia Air Pro: Yevropa bozoriga dunyodagi eng yupqa smartfonlardan biri chiqmoqdaNubia Air Pro: Yevropa bozoriga dunyodagi eng yupqa smartfonlardan biri chiqmoqdaBugun, 07:25Oq uy OpenAI kompaniyasidan yangi sunʼiy intellekt modelini chiqarishni sekinlashtirishni soʻradiOq uy OpenAI kompaniyasidan yangi sunʼiy intellekt modelini chiqarishni sekinlashtirishni soʻradiBugun, 04:53Ixcham smartfonlar ishqibozlari uchun yangilik: Enough Phone 5,2 dyuymli modelni taqdim etadiIxcham smartfonlar ishqibozlari uchun yangilik: Enough Phone 5,2 dyuymli modelni taqdim etadiBugun, 03:54YouTube Shorts yangilandi: Videolarni tezlashtirish imkoniyati va yangi interfeysYouTube Shorts yangilandi: Videolarni tezlashtirish imkoniyati va yangi interfeysBugun, 03:28AMD Ryzen 7 5800X3D yubiley protsessori AQSHda bir necha daqiqa ichida sotilib ketdiAMD Ryzen 7 5800X3D yubiley protsessori AQSHda bir necha daqiqa ichida sotilib ketdiBugun, 03:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi