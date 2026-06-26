Moskva viloyati magistrallarida eng tezkor va barqaror aloqa operatorlari aniqlandi

·22·Texno
Moskva viloyati magistrallarida eng tezkor va barqaror aloqa operatorlari aniqlandi

Rossiya poytaxti atrofidagi asosiy avtomobil yoʻllari va dala hovli hududlarida mobil internet hamda ovozli aloqa sifati boʻyicha yangi tadqiqot natijalari eʼlon qilindi. TelecomDaily mustaqil agentligi tomonidan oʻtkazilgan tahlillar hududdagi aloqa operatorlarining real imkoniyatlarini koʻrsatib berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

TelecomDaily maʼlumotiga koʻra, 2026-yilning iyun oyida oʻtkazilgan test sinovlari davomida ekspertlar Moskva viloyatining sakkizta asosiy magistrali boʻylab qariyb 800 kilometr masofani bosib oʻtishgan. Tadqiqot natijalari shuni koʻrsatdiki, maʼlumot uzatish tezligi boʻyicha MegaFon yetakchilikni qoʻlga kiritgan. Ushbu operator tarmogʻida oʻrtacha yuklab olish tezligi soniyasiga 68,9 Mbitni tashkil etgan boʻlib, bu koʻrsatkich eng yaqin raqobatchining natijasidan 27 foizga yuqoridir.

Chiquvchi trafik, yaʼni maʼlumotlarni tarmoqqa yuklash tezligi boʻyicha ham MegaFon yuqori natija qayd etdi — 22,9 Mbit/s. Bu koʻrsatkich ijtimoiy tarmoqlarga video yuklash yoki videokoʻngiroqlar amalga oshirishda muhim ahamiyatga ega. Biroq, aloqaning barqarorligi va ishonchliligi masalasida boshqa operatorlar oldinga chiqib oldi.

Aloqa ishonchliligi va signal kechikishi

Bogʻlanishning uzluksizligi va sifatini belgilovchi koʻrsatkichlar boʻyicha Bilayn yetakchi deb topildi. Mazkur operatorning etalon sahifani yuklash (Kepler testi) boʻyicha ishonchlilik darajasi 98,8 foizni tashkil etgan. Ikkinchi oʻrinni 97,6 foiz koʻrsatkich bilan T2 (sobiq Tele2) egallagan boʻlsa, MegaFon 97,4 foiz bilan uchinchi pogʻonadan joy oldi. MTS tarmogʻida esa bu koʻrsatkich 80,4 foizni tashkil etgan.

Signal uzatishdagi kechikish (ping) darajasi boʻyicha ham Bilayn va T2 eng yaxshi natijalarni koʻrsatgan. Bu koʻrsatkich onlayn oʻyinlar va real vaqt rejimida ishlovchi ilovalar uchun oʻta muhim hisoblanadi. MTS va MegaFon ushbu yoʻnalishda biroz pastroq natijalarni qayd etishgan.

Ovozli aloqa sifati

Anʼanaviy ovozli qoʻngiroqlar boʻyicha vaziyat quyidagicha shakllangan:

  • T2 operatori aloqa tarmogʻining eng yuqori darajadagi mavjudligini taʼminlagan;
  • Bilayn qoʻngiroqning uzluksizligi, ulanish tezligi va nutq uzatish sifati boʻyicha eng yaxshi natijalarni koʻrsatgan.
Tadqiqot shuni koʻrsatadiki, yirik magistrallarda va shahar tashqarisidagi hududlarda aloqa sifati operatorlarning infratuzilmaga kiritayotgan investitsiyalariga bevosita bogʻliq. Moskva viloyati kabi yuqori yuklamali hududlarda tezlik va barqarorlik oʻrtasidagi muvozanatni saqlash asosiy vazifa boʻlib qolmoqda.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu maʼlumotlar qiziqarli boʻlishi mumkin, chunki mamlakatimizda ham magistral yoʻllar boʻylab 4G va 5G tarmoqlarini kengaytirish, aloqa sifatini yaxshilash boʻyicha faol ishlar olib borilmoqda. Rossiya bozoridagi ushbu raqobat muhiti va texnologik yechimlar mintaqaviy aloqa rivojiga oʻziga xos andoza boʻlib xizmat qiladi.

TexnologiyaMobil AloqaMegaFonBilaynInternet Tezligi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vivo kompaniyasi 7200 mAs sigʻimli va IP69 himoyasiga ega yangi Y6a smartfonini taqdim etdiVivo kompaniyasi 7200 mAs sigʻimli va IP69 himoyasiga ega yangi Y6a smartfonini taqdim etdiBugun, 16:51Mars geologiyasi haqidagi tasavvurlar oʻzgardi: Qizil sayyorada ulkan magma tizimi topildiMars geologiyasi haqidagi tasavvurlar oʻzgardi: Qizil sayyorada ulkan magma tizimi topildiBugun, 15:27SpaceX kosmik poygada mutlaq ustunlikka erishdi: 76 ta parvoz va nol xatolikSpaceX kosmik poygada mutlaq ustunlikka erishdi: 76 ta parvoz va nol xatolikBugun, 14:56Nothing Phone 4b smartfoni taqdimotdan avval fosh boʻldi: texnik jihatlar va xususiyatlarNothing Phone 4b smartfoni taqdimotdan avval fosh boʻldi: texnik jihatlar va xususiyatlarBugun, 14:22Plandofonlar qaytmoqda: Nubia 7,5 dyuymli ulkan Neo 5 Max smartfonini taqdim etdiPlandofonlar qaytmoqda: Nubia 7,5 dyuymli ulkan Neo 5 Max smartfonini taqdim etdiBugun, 13:53Honor Magic 8 seriyasi bozorlarni zabt etmoqda: Sotuvlar sezilarli darajada oʻsdiHonor Magic 8 seriyasi bozorlarni zabt etmoqda: Sotuvlar sezilarli darajada oʻsdiBugun, 13:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi