Moskva viloyati magistrallarida eng tezkor va barqaror aloqa operatorlari aniqlandi
Rossiya poytaxti atrofidagi asosiy avtomobil yoʻllari va dala hovli hududlarida mobil internet hamda ovozli aloqa sifati boʻyicha yangi tadqiqot natijalari eʼlon qilindi. TelecomDaily mustaqil agentligi tomonidan oʻtkazilgan tahlillar hududdagi aloqa operatorlarining real imkoniyatlarini koʻrsatib berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
TelecomDaily maʼlumotiga koʻra, 2026-yilning iyun oyida oʻtkazilgan test sinovlari davomida ekspertlar Moskva viloyatining sakkizta asosiy magistrali boʻylab qariyb 800 kilometr masofani bosib oʻtishgan. Tadqiqot natijalari shuni koʻrsatdiki, maʼlumot uzatish tezligi boʻyicha MegaFon yetakchilikni qoʻlga kiritgan. Ushbu operator tarmogʻida oʻrtacha yuklab olish tezligi soniyasiga 68,9 Mbitni tashkil etgan boʻlib, bu koʻrsatkich eng yaqin raqobatchining natijasidan 27 foizga yuqoridir.
Chiquvchi trafik, yaʼni maʼlumotlarni tarmoqqa yuklash tezligi boʻyicha ham MegaFon yuqori natija qayd etdi — 22,9 Mbit/s. Bu koʻrsatkich ijtimoiy tarmoqlarga video yuklash yoki videokoʻngiroqlar amalga oshirishda muhim ahamiyatga ega. Biroq, aloqaning barqarorligi va ishonchliligi masalasida boshqa operatorlar oldinga chiqib oldi.
Aloqa ishonchliligi va signal kechikishiBogʻlanishning uzluksizligi va sifatini belgilovchi koʻrsatkichlar boʻyicha Bilayn yetakchi deb topildi. Mazkur operatorning etalon sahifani yuklash (Kepler testi) boʻyicha ishonchlilik darajasi 98,8 foizni tashkil etgan. Ikkinchi oʻrinni 97,6 foiz koʻrsatkich bilan T2 (sobiq Tele2) egallagan boʻlsa, MegaFon 97,4 foiz bilan uchinchi pogʻonadan joy oldi. MTS tarmogʻida esa bu koʻrsatkich 80,4 foizni tashkil etgan.
Signal uzatishdagi kechikish (ping) darajasi boʻyicha ham Bilayn va T2 eng yaxshi natijalarni koʻrsatgan. Bu koʻrsatkich onlayn oʻyinlar va real vaqt rejimida ishlovchi ilovalar uchun oʻta muhim hisoblanadi. MTS va MegaFon ushbu yoʻnalishda biroz pastroq natijalarni qayd etishgan.
Ovozli aloqa sifatiAnʼanaviy ovozli qoʻngiroqlar boʻyicha vaziyat quyidagicha shakllangan:
- T2 operatori aloqa tarmogʻining eng yuqori darajadagi mavjudligini taʼminlagan;
- Bilayn qoʻngiroqning uzluksizligi, ulanish tezligi va nutq uzatish sifati boʻyicha eng yaxshi natijalarni koʻrsatgan.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu maʼlumotlar qiziqarli boʻlishi mumkin, chunki mamlakatimizda ham magistral yoʻllar boʻylab 4G va 5G tarmoqlarini kengaytirish, aloqa sifatini yaxshilash boʻyicha faol ishlar olib borilmoqda. Rossiya bozoridagi ushbu raqobat muhiti va texnologik yechimlar mintaqaviy aloqa rivojiga oʻziga xos andoza boʻlib xizmat qiladi.
…