NASA xarajatlar oshib ketgani sababli Artemis dasturining toʻrtta loyihasidan voz kechdi

·29·Texno
NASA xarajatlar oshib ketgani sababli Artemis dasturining toʻrtta loyihasidan voz kechdi

AQSH Milliy aeronavtika va koinot boshqarmasi (NASA) oʻzining ulkan Artemis oy dasturi doirasidagi toʻrtta asosiy loyihani toʻxtatishga qaror qildi. Bunga mazkur loyihalarning umumiy qiymati kutilmaganda keskin oshib ketgani va muddatlarning bir necha yilga surilgani sabab boʻlgan. NASA Bosh inspektori boshqarmasi tomonidan eʼlon qilingan hisobotda ushbu qaror agentlikning moliyaviy barqarorligini saqlab qolish uchun zarur chora ekani taʼkidlanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, bekor qilingan toʻrtta loyihaning dastlabki baholangan qiymati 2,8 milliard dollarni tashkil etgan edi. Biroq ishlab chiqish jarayonida bu koʻrsatkich deyarli ikki baravarga oshib, 5,9 milliard dollarga yetgan. Shu bilan birga, ushbu qurilmalarni yetkazib berish muddatlari rejadagidan 7 yilga kechikkan. Auditorlarning xulosasiga koʻra, agar loyihalar toʻxtatilmaganida, xarajatlar va vaqt sarfi yanada ortib borishi muqarrar edi.

Strategik ustuvorliklarning oʻzgarishi

NASA maʼmuriyati mart oyida eʼlon qilingan Ignition deb nomlangan yangi strategiya doirasida ushbu loyihalardan voz kechishini bildirgan edi. Agentlik rahbariyati endilikda asosiy eʼtiborni oy atrofidagi orbitada infratuzilma yaratishdan koʻra, bevosita Oy sirtida doimiy bazani barpo etishga qaratmoqda. Bu esa Artemis dasturining umumiy arxitekturasini soddalashtirishni talab etadi.

Bekor qilingan loyihalar orasida Space Launch System (SLS) oʻta ogʻir raketasi uchun yangi yuqori bosqich va Universal Stage Adapter kabi muhim qismlar bor edi. Garchi ayrim pudratchilar va koinot hamjamiyati vakillari tayyorlik darajasi yuqori boʻlgan loyihalarning toʻxtatilishini tanqid qilgan boʻlsa-da, NASA bu qurilmalar odamlarning Oyga ilk qoʻnishi uchun hayotiy zarur emasligini maʼlum qildi.

Xarajatlar nega bunchalik oshib ketdi?

Universal Stage Adapter loyihasi xarajatlar nazoratdan chiqib ketganiga yaqqol misol boʻla oladi. Dynetics kompaniyasi bilan 2017-yilda tuzilgan shartnoma qiymati 131 million dollarni tashkil qilgan edi. Loyiha yopilgan vaqtda esa uning narxi 353 million dollarga yetgan. Auditorlar taxminiga koʻra, ishlar davom ettirilganda, oddiy kompozit materialdan yasalgan ushbu adapter 500 million dollarga tushishi va faqat 2030-yilga kelib tayyor boʻlishi mumkin edi.

  • Loyihalar qiymatining 2,8 milliarddan 5,9 milliard dollargacha oʻsishi;
  • Yetkazib berish muddatlarining 7 yilga kechikishi;
  • Pudratchilar tomonidan shartnoma shartlarining bajarilmasligi;
  • Oy atrofidagi Lunar Gateway stansiyasi rejalarining qayta koʻrib chiqilishi.
Shuningdek, Lunar Gateway oy orbitasi stansiyasining kelajagi ham soʻroq ostida qolmoqda. Northrop Grumman kompaniyasiga Habitation and Logistics Outpost modulidagi ishlarni toʻxtatish boʻyicha koʻrsatma berilgani agentlikning eski konsepsiyadan butunlay voz kechayotganini tasdiqlaydi. ixbt.com nashrining yozishicha, bunday qarorlar NASA uchun mablagʻlarni tejash va insoniyatning Oyda barqaror boʻlishini taʼminlaydigan muhimroq texnologiyalarga yoʻnaltirish imkonini beradi.

NASAArtemisKoinotOyTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google sunʼiy intellekt sohasida yetakchi mutaxassislarini yoʻqotishda davom etmoqdaGoogle sunʼiy intellekt sohasida yetakchi mutaxassislarini yoʻqotishda davom etmoqdaBugun, 18:23Mini LED va RGB LED televizorlari bozorni egallamoqda: Omdia yangi prognozni eʼlon qildiMini LED va RGB LED televizorlari bozorni egallamoqda: Omdia yangi prognozni eʼlon qildiBugun, 17:59Robotaksilar uchun maxsus "pit-stop": Aseon Labs haydovchisiz transport muammosini hal etadiRobotaksilar uchun maxsus "pit-stop": Aseon Labs haydovchisiz transport muammosini hal etadiBugun, 17:51Vivo kompaniyasi 7200 mAs sigʻimli va IP69 himoyasiga ega yangi Y6a smartfonini taqdim etdiVivo kompaniyasi 7200 mAs sigʻimli va IP69 himoyasiga ega yangi Y6a smartfonini taqdim etdiBugun, 16:51Moskva viloyati magistrallarida eng tezkor va barqaror aloqa operatorlari aniqlandiMoskva viloyati magistrallarida eng tezkor va barqaror aloqa operatorlari aniqlandiBugun, 16:27Mars geologiyasi haqidagi tasavvurlar oʻzgardi: Qizil sayyorada ulkan magma tizimi topildiMars geologiyasi haqidagi tasavvurlar oʻzgardi: Qizil sayyorada ulkan magma tizimi topildiBugun, 15:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi