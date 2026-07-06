Wildberries sunʼiy intellekt yordamida oʻzgartirilgan sharhlarni belgilashni boshladi

·19·Texno
Wildberries sunʼiy intellekt yordamida oʻzgartirilgan sharhlarni belgilashni boshladi

Rossiyaning eng yirik marketpleyslaridan biri boʻlgan Wildberries platformasi foydalanuvchilar tomonidan qoldirilayotgan sharhlardagi suratlarni sunʼiy intellekt (AI) yordamida tekshirish tizimini sinovdan oʻtkazishga kirishdi. Ushbu yangilik xaridorlarga mahsulot haqida yanada aniqroq va xolis maʼlumot olish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Wildberries & Russ (RWB) matbuot xizmati xabar berishicha, maxsus algoritmlar sharhlarga ilova qilingan fotosuratlarni tahlil qilib, ularda generativ ishlov berish yoki jiddiy tahrirlash alomatlarini qidiradi. Agar tizim tasvirning sunʼiy ravishda oʻzgartirilganini aniqlasa, surat yonida maxsus belgi paydo boʻladi.

Yangi tizim doirasida shubhali deb topilgan tasvirlar “Sunʼiy intellektga oʻxshaydi” (Похоже на ИИ) yozuvi bilan belgilanadi. Bu chora xaridorlarga mahsulotning haqiqiy koʻrinishi va tahrirlangan variantini farqlashga yordam beradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bunday belgi sharhning mutlaqo yolgʻon ekanligini anglatmaydi, balki faqat vizual maʼlumotga oʻzgartirish kiritilganidan ogohlantiradi.

Shaffoflikni oshirish yoʻlidagi qadam

Tekshiruv jarayoni toʻliq avtomatlashtirilgan boʻlib, tizim mediafayllarni tahlil qilish jarayonida sunʼiy intellektga xos boʻlgan texnik izlarni va ishlov berish belgilarini qidiradi. Muhimi shundaki, bunday belgiga ega boʻlgan sharhlar platformadan oʻchirib tashlanmaydi va boshqa foydalanuvchilar uchun ochiqligicha qoladi.

Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, ushbu tashabbusdan koʻzlangan asosiy maqsad — foydalanuvchilar tomonidan qoldiriladigan fikr-mulohazalarning shaffofligini oshirishdir. Bu, ayniqsa, kiyim-kechak, kosmetika va uy-roʻzgʻor buyumlari kabi tashqi koʻrinish muhim rol oʻynaydigan toifalar uchun dolzarb hisoblanadi.

Oʻzbekistondagi koʻplab xaridorlar ham Wildberries xizmatlaridan faol foydalanishini hisobga olsak, ushbu funksiya mahalliy isteʼmolchilar uchun ham foydali boʻlishi kutilmoqda. Mahsulot sifatini masofadan turib baholashda haqiqiy suratlarning oʻrni beqiyosdir.

Hozirda yangi tizim cheklangan doirada sinovdan oʻtkazilmoqda. Test jarayonlari muvaffaqiyatli yakunlangach, sunʼiy intellektni aniqlash funksiyasi barcha bozor ishtirokchilari va foydalanuvchilar uchun toʻliq ishga tushirilishi rejalashtirilgan. Bu esa onlayn savdo sohasida kontent sifatini nazorat qilishning yangi bosqichi boʻladi.

WildberriesSunʼiy IntellektMarketpleysTexnologiyaSharhlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SSJ-100 samolyotlarining dvigatellari yangilanadi: Rossiya aviatsiyasida katta oʻzgarishlarSSJ-100 samolyotlarining dvigatellari yangilanadi: Rossiya aviatsiyasida katta oʻzgarishlarBugun, 15:20Smart koʻzoynaklar bozorida yangi yetakchi: Even Realities qiymati 1 milliard dollarga yetdiSmart koʻzoynaklar bozorida yangi yetakchi: Even Realities qiymati 1 milliard dollarga yetdiBugun, 14:28Rossiyaning yangi Baykal samolyotini sertifikatlash muddati 2027-yilga koʻchirildiRossiyaning yangi Baykal samolyotini sertifikatlash muddati 2027-yilga koʻchirildiBugun, 14:26Astronomlar Yerga yaqin masofadagi GJ 3378b super-Yer sayyorasini qayta oʻrganishdiAstronomlar Yerga yaqin masofadagi GJ 3378b super-Yer sayyorasini qayta oʻrganishdiBugun, 13:57The Lancet: mRNK vaksinalarining xavfsizligi va samaradorligi toʻliq isbotlandiThe Lancet: mRNK vaksinalarining xavfsizligi va samaradorligi toʻliq isbotlandiBugun, 12:57Xitoy koinotda Starlink bilan raqobatni kuchaytirmoqda: Qianfan loyihasining yangi bosqichiXitoy koinotda Starlink bilan raqobatni kuchaytirmoqda: Qianfan loyihasining yangi bosqichiBugun, 11:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi