Wildberries sunʼiy intellekt yordamida oʻzgartirilgan sharhlarni belgilashni boshladi
Rossiyaning eng yirik marketpleyslaridan biri boʻlgan Wildberries platformasi foydalanuvchilar tomonidan qoldirilayotgan sharhlardagi suratlarni sunʼiy intellekt (AI) yordamida tekshirish tizimini sinovdan oʻtkazishga kirishdi. Ushbu yangilik xaridorlarga mahsulot haqida yanada aniqroq va xolis maʼlumot olish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Wildberries & Russ (RWB) matbuot xizmati xabar berishicha, maxsus algoritmlar sharhlarga ilova qilingan fotosuratlarni tahlil qilib, ularda generativ ishlov berish yoki jiddiy tahrirlash alomatlarini qidiradi. Agar tizim tasvirning sunʼiy ravishda oʻzgartirilganini aniqlasa, surat yonida maxsus belgi paydo boʻladi.
Yangi tizim doirasida shubhali deb topilgan tasvirlar “Sunʼiy intellektga oʻxshaydi” (Похоже на ИИ) yozuvi bilan belgilanadi. Bu chora xaridorlarga mahsulotning haqiqiy koʻrinishi va tahrirlangan variantini farqlashga yordam beradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bunday belgi sharhning mutlaqo yolgʻon ekanligini anglatmaydi, balki faqat vizual maʼlumotga oʻzgartirish kiritilganidan ogohlantiradi.
Shaffoflikni oshirish yoʻlidagi qadamTekshiruv jarayoni toʻliq avtomatlashtirilgan boʻlib, tizim mediafayllarni tahlil qilish jarayonida sunʼiy intellektga xos boʻlgan texnik izlarni va ishlov berish belgilarini qidiradi. Muhimi shundaki, bunday belgiga ega boʻlgan sharhlar platformadan oʻchirib tashlanmaydi va boshqa foydalanuvchilar uchun ochiqligicha qoladi.
Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, ushbu tashabbusdan koʻzlangan asosiy maqsad — foydalanuvchilar tomonidan qoldiriladigan fikr-mulohazalarning shaffofligini oshirishdir. Bu, ayniqsa, kiyim-kechak, kosmetika va uy-roʻzgʻor buyumlari kabi tashqi koʻrinish muhim rol oʻynaydigan toifalar uchun dolzarb hisoblanadi.
Oʻzbekistondagi koʻplab xaridorlar ham Wildberries xizmatlaridan faol foydalanishini hisobga olsak, ushbu funksiya mahalliy isteʼmolchilar uchun ham foydali boʻlishi kutilmoqda. Mahsulot sifatini masofadan turib baholashda haqiqiy suratlarning oʻrni beqiyosdir.
Hozirda yangi tizim cheklangan doirada sinovdan oʻtkazilmoqda. Test jarayonlari muvaffaqiyatli yakunlangach, sunʼiy intellektni aniqlash funksiyasi barcha bozor ishtirokchilari va foydalanuvchilar uchun toʻliq ishga tushirilishi rejalashtirilgan. Bu esa onlayn savdo sohasida kontent sifatini nazorat qilishning yangi bosqichi boʻladi.
…