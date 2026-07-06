O‘zbekistonda ish qidirayotganlar soni bir yilda 31,5 foizga oshdi

·1·Jamiyat
O‘zbekistonda ish qidirayotganlar soni bir yilda 31,5 foizga oshdi

2026 yilning birinchi choragida O‘zbekistonda faol rezyumelar soni 31,5 foizga ko‘payib, 636 mingtaga yetdi. Markaziy bank tahliliga ko‘ra, ish qidirayotganlar sonining tez o‘sishi mehnat bozorida raqobatni kuchaytirmoqda.

Hisobotda so‘nggi choraklarda iqtisodiyotda bandlik barqaror kengayib borayotgani qayd etilgan. Yangi ish o‘rinlarining asosiy qismi xizmat ko‘rsatish sohasi hissasiga to‘g‘ri kelgan.

Ayniqsa, moliya va sug‘urta, professional va texnik xizmatlar, shuningdek, ma’muriy va yordamchi xizmatlar yo‘nalishlarida bandlik sezilarli oshgan. Markaziy bank bu holatni bozor infratuzilmasi rivojlanayotgani va iqtisodiyotda yangi faoliyat turlariga talab ko‘payishi bilan izohlagan.

Qishloq xo‘jaligida esa bandlik qisqargan. Tahlilda bu mehnat resurslarining boshqa tarmoqlarga o‘tayotgani bilan bog‘langan.

Sanoat va savdo sohalarida ham ish bilan ta’minlanganlar soni barqaror o‘sgan. Bu jarayonda asosiy ulush xususiy sektorga tegishli bo‘lgan. Davlat korxonalarining hissasi ijobiy saqlangan bo‘lsa-da, uning ta’siri nisbatan cheklangan.

2026 yilning yanvar oyida e’lon qilingan bo‘sh ish o‘rinlari soni yillik hisobda 4,5 foizga, fevralda esa 6,5 foizga kamaygan. Mart oyida mehnat bozorida faollik qayta tiklanib, 15,4 mingta vakansiya joylashtirilgan. Bu 2025 yilning shu davriga nisbatan 9,8 foiz ko‘p.

Ishchi kuchiga eng yuqori talab xizmat ko‘rsatish va chakana savdo sohalarida saqlanib qolgan. Qurilishda talab mavsumiy omillarga bog‘liq bo‘lsa ham, birinchi chorakda bu yo‘nalishda ham ishchilarga ehtiyoj ortgan.

Umumiy ovqatlanish va ishlab chiqarish sohalarida ham mehnat bozori faollashgan. Shunga qaramay, Markaziy bank ishchi kuchi taklifi talabdan ancha tez o‘sib borayotganini qayd etgan.

2025 yil yakunida O‘zbekistonda ishsizlik darajasi 4,8 foizni tashkil qilgan. 2026 yilning birinchi choragida o‘tkazilgan so‘rovlarda korxonalarning xodim yollash bo‘yicha kutilmalari ijobiy saqlangan.

Xizmatlar va savdo sohasida ishchilar soni oshishini kutayotgan korxonalar ulushi ko‘paygan. Sanoatda esa bandlik bo‘yicha kutilmalar barqaror darajada qolgan.

Yilning dastlabki uch oyida O‘zbekistonda o‘rtacha nominal ish haqi 17,4 foizga, real ish haqi esa 9,5 foizga oshgan. Eng yuqori o‘sish moliya va sug‘urta, transport, tashish va saqlash hamda boshqa xizmat ko‘rsatish yo‘nalishlarida qayd etilgan.

Chakana savdo va umumiy ovqatlanish sohalarida ish haqi nisbatan barqaror sur’atda o‘sgan.

Birinchi chorakda xorijga chiqqan O‘zbekiston fuqarolari soni 1,63 million nafarga yetgan. Bu bir yil avvalgi ko‘rsatkichdan 11,6 foiz ko‘p.

Rossiyada patent asosida ishlayotgan o‘zbekistonliklar soni 1,34 million nafarni tashkil qilgan. Bu ko‘rsatkich o‘tgan chorakka nisbatan 8,8 foizga, 2025 yilning shu davriga nisbatan 1,8 foizga kamaygan.

Shu bilan birga, Turkiyada ishlash uchun berilgan rasmiy ruxsatnomalar soni 70 mingtaga yetgan va bir yilda 14 foizga oshgan. Janubiy Koreyada bo‘lib turgan O‘zbekiston fuqarolari soni esa 99,6 ming nafarni tashkil qilgan.

Markaziy bankMehnat bozoriIshsizlikIsh haqiMehnat migratsiyasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Navoiyda eri tomonidan kaltaklangan ayol shifoxonaga yotqizildiNavoiyda eri tomonidan kaltaklangan ayol shifoxonaga yotqizildiBugun, 15:01Salar kanaliga kanalizatsiya suvi oqizilgani tasdiqlandiSalar kanaliga kanalizatsiya suvi oqizilgani tasdiqlandiBugun, 14:40«Xavfsiz va sog‘lom yurt» tadbirlarida bir qator jinoiy holatlar fosh etildi«Xavfsiz va sog‘lom yurt» tadbirlarida bir qator jinoiy holatlar fosh etildiBugun, 14:23Andijonda 38,3 mlrd so‘mlik keshbek talon-toroj qilindiAndijonda 38,3 mlrd so‘mlik keshbek talon-toroj qilindiBugun, 14:20Farg‘onadagi yong‘in bo‘yicha FVB rasmiy ma’lumot berdiFarg‘onadagi yong‘in bo‘yicha FVB rasmiy ma’lumot berdiBugun, 14:04“Malibu bolani 100 metr sudrab ketgan” – Andijondagi fojia tafsilotlari“Malibu bolani 100 metr sudrab ketgan” – Andijondagi fojia tafsilotlariBugun, 13:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi