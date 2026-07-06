«Xavfsiz va sog‘lom yurt» tadbirlarida bir qator jinoiy holatlar fosh etildi

·38·Jamiyat
«Xavfsiz va sog‘lom yurt» tadbirlarida bir qator jinoiy holatlar fosh etildi

DXX va IIV xodimlari hamkorligida o‘tkazilgan tezkor reydlarda giyohvandlik vositalarini noqonuniy saqlash, tashish va kannabis yetishtirish holatlariga chek qo‘yildi.

Namangan viloyatining Norin tumanida 1961 yilda tug‘ilgan fuqaroning xonadonidan 1 kilogramm 595 gramm marixuana topildi. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, modda keyinchalik sotish uchun saqlangan.

Chortoq tumanida 1973 yilda tug‘ilgan shaxs tomorqasida 839 tup kannabis o‘stirayotgani ma’lum bo‘ldi.

Samarqand viloyatida esa Urgut tumanida istiqomat qiluvchi 1995 yilda tug‘ilgan fuqaro Toyloq hududida avtomashinasi bilan harakatlanayotgan paytda to‘xtatilgan. Undan 20 gramm geroin ashyoviy dalil sifatida olingan.

Xorazm viloyati Qo‘shko‘pir tumanida muqaddam giyohvandlik savdosi uchun sudlangan shaxs 36 tup kannabis yetishtirgani aniqlangan.

Toshkent viloyati Yangiyo‘l shahrida ham avval shu turdagi jinoyat uchun sudlangan fuqaro hovlisidagi issiqxonada 22 tup kannabis parvarishlagan.

Andijon viloyati Qo‘rg‘ontepa tumanidagi xonadonlardan birining tomorqasida esa 10 tup kannabis o‘simligi topilgan.

Barcha musodara qilingan giyohvandlik vositalari va o‘simliklar belgilangan tartibda rasmiylashtirilgan. Hozir har bir holat bo‘yicha tergovga qadar tekshiruv davom etmoqda.

DXXIIVMarixuanaGeroinKannabisYangiyo‘l
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda ish qidirayotganlar soni bir yilda 31,5 foizga oshdiO‘zbekistonda ish qidirayotganlar soni bir yilda 31,5 foizga oshdiBugun, 15:11Navoiyda eri tomonidan kaltaklangan ayol shifoxonaga yotqizildiNavoiyda eri tomonidan kaltaklangan ayol shifoxonaga yotqizildiBugun, 15:01Salar kanaliga kanalizatsiya suvi oqizilgani tasdiqlandiSalar kanaliga kanalizatsiya suvi oqizilgani tasdiqlandiBugun, 14:40Andijonda 38,3 mlrd so‘mlik keshbek talon-toroj qilindiAndijonda 38,3 mlrd so‘mlik keshbek talon-toroj qilindiBugun, 14:20Farg‘onadagi yong‘in bo‘yicha FVB rasmiy ma’lumot berdiFarg‘onadagi yong‘in bo‘yicha FVB rasmiy ma’lumot berdiBugun, 14:04“Malibu bolani 100 metr sudrab ketgan” – Andijondagi fojia tafsilotlari“Malibu bolani 100 metr sudrab ketgan” – Andijondagi fojia tafsilotlariBugun, 13:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi