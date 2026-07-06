Open Budget'ning yangi mavsumining boshlanish sanasi ma’lum bo‘ldi!
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
2026 yilgi Tashabbusli budjetning ikkinchi mavsumi 15 iyuldan boshlanadi. Bu haqda Iqtisodiyot va moliya vazirligi ma’lum qildi.
Loyihalar 15 iyuldan 3 avgustgacha qabul qilinadi. Shundan so‘ng 4–18 avgust kunlari taqdim etilgan tashabbuslar saralashdan o‘tkaziladi.
Targ‘ibot bosqichi 19–21 avgust kunlariga belgilangan. Ovoz berish jarayoni esa 22 avgustdan 31 avgustga qadar davom etadi.
Asosiy g‘oliblar ovoz berish natijalariga ko‘ra aniqlanadi. Qo‘shimcha g‘oliblar 1–10 sentyabr kunlari e’lon qilinadi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…