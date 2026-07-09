Mercor startapi oʻz qiymatini 20 milliard dollarga yetkazish boʻyicha muzokaralar olib bormoqda

·33·Texno
Mercor startapi oʻz qiymatini 20 milliard dollarga yetkazish boʻyicha muzokaralar olib bormoqda

Sunʼiy intellektni oʻqitish va rivojlantirishga ixtisoslashgan Mercor startapi oʻzining bozor qiymatini qisqa muddat ichida ikki baravarga oshirishni rejalashtirmoqda. Bloomberg nashrining xabar berishicha, kompaniya yangi investitsiya raundi doirasida 20 milliard dollarlik baholash koʻrsatkichi boʻyicha muzokaralar oʻtkazmoqda. Bu koʻrsatkich joriy yilning oktyabr oyidagi 10 milliard dollarlik baholashdan soʻng juda katta sakrash hisoblanadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Hozirda muzokaralar dastlabki bosqichda ekani aytilmoqda, biroq Mercor allaqachon investorlardan yangi qiymat boʻyicha rasmiy taklif (term sheet) olganini maʼlum qilgan. Mazkur moliyaviy oʻsish kompaniyaning sunʼiy intellekt bozoridagi pozitsiyasi naqadar mustahkamlanib borayotganidan dalolat beradi. Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari uchun ham qiziqarli boʻlgan ushbu yangilik global AI poygasida yangi gigant shakllanayotganini koʻrsatmoqda.

Daromadning keskin oʻsishi va strategik xaridlar

Kompaniya asoschisi va bosh ijrochi direktori Brendon Foody ijtimoiy tarmoqlarda Mercor ning yillik daromad koʻrsatkichi 2 milliard dollardan oshganini eʼlon qildi. Eʼtiborlisi, ushbu koʻrsatkich bor-yoʻgʻi toʻrt oy avvalgi natijadan 100 foizga koʻpdir. Bunday jadal oʻsish surʼati investorlarning startapga boʻlgan ishonchini yanada oshirmoqda.

Bundan tashqari, Mercor oʻzining texnologik imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida Deeptune kompaniyasini sotib olganini maʼlum qildi. Deeptune sunʼiy intellekt agentlarini oʻqitishga yordam beruvchi ilgʻor yechimlarni taklif etadi. Kelishuvga koʻra, Deeptune jamoasi toʻliq tarkibda Mercor tarkibiga qoʻshiladi. Bu qadam kompaniyaga yanada murakkab va aqlli AI tizimlarini yaratish imkonini beradi.

Qiyinchiliklardan keyingi tiklanish

2026-yilning boshlari Mercor uchun ancha murakkab kelgan edi. Business Insider maʼlumotlariga koʻra, oʻsha paytda kompaniya maʼlumotlar sizib chiqishi bilan bogʻliq muammoga duch kelgan va bir nechta shartnomaviy ishchilar tomonidan sudga berilgan edi. Biroq hozirgi moliyaviy natijalar va yangi investitsiya rejalari kompaniya ushbu qiyinchiliklarni muvaffaqiyatli ortda qoldirganini koʻrsatmoqda.

Mercor kabi kompaniyalarning oʻsishi butun dunyoda, jumladan, Markaziy Osiyo mintaqasida ham sunʼiy intellekt texnologiyalariga boʻlgan talab va investitsiya oqimini kuchaytirishi kutilmoqda. Hozirda kompaniya nafaqat texnologik infratuzilma, balki AI sohasidagi eng iqtidorli mutaxassislarni oʻziga jalb qilishda davom etmoqda.

MercorSunʼiy IntellektStartapInvestitsiyaBloomberg
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Meta kompaniyasi Muse Spark 1.1 modelini taqdim etdi: Dasturlashda yangi davrMeta kompaniyasi Muse Spark 1.1 modelini taqdim etdi: Dasturlashda yangi davrBugun, 00:58Startaplar olamidagi xatolar: 500 dan ortiq loyiha investori tajribasi bilan boʻlishdiStartaplar olamidagi xatolar: 500 dan ortiq loyiha investori tajribasi bilan boʻlishdiBugun, 00:52Ariel Rider Mudd 72V: Lada Vesta’dan kuchliroq momentga ega yangi elektrosikl taqdim etildiAriel Rider Mudd 72V: Lada Vesta’dan kuchliroq momentga ega yangi elektrosikl taqdim etildiBugun, 00:52LG va Alienware monitorlari foydalanuvchi ruxsatisiz Windows tizimiga reklama dasturlarini oʻrnatmoqdaLG va Alienware monitorlari foydalanuvchi ruxsatisiz Windows tizimiga reklama dasturlarini oʻrnatmoqdaBugun, 00:24Jeff Bezos tomonidan qoʻllab-quvvatlangan Slate Auto kompaniyasi Crayola bilan hamkorlik qiladiJeff Bezos tomonidan qoʻllab-quvvatlangan Slate Auto kompaniyasi Crayola bilan hamkorlik qiladiBugun, 00:23OpenAI va New York Times mojarosi: Sunʼiy intellekt giganti dalillarni yashirishda ayblandiOpenAI va New York Times mojarosi: Sunʼiy intellekt giganti dalillarni yashirishda ayblandiBugun, 00:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi