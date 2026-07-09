Mercor startapi oʻz qiymatini 20 milliard dollarga yetkazish boʻyicha muzokaralar olib bormoqda
Sunʼiy intellektni oʻqitish va rivojlantirishga ixtisoslashgan Mercor startapi oʻzining bozor qiymatini qisqa muddat ichida ikki baravarga oshirishni rejalashtirmoqda. Bloomberg nashrining xabar berishicha, kompaniya yangi investitsiya raundi doirasida 20 milliard dollarlik baholash koʻrsatkichi boʻyicha muzokaralar oʻtkazmoqda. Bu koʻrsatkich joriy yilning oktyabr oyidagi 10 milliard dollarlik baholashdan soʻng juda katta sakrash hisoblanadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Hozirda muzokaralar dastlabki bosqichda ekani aytilmoqda, biroq Mercor allaqachon investorlardan yangi qiymat boʻyicha rasmiy taklif (term sheet) olganini maʼlum qilgan. Mazkur moliyaviy oʻsish kompaniyaning sunʼiy intellekt bozoridagi pozitsiyasi naqadar mustahkamlanib borayotganidan dalolat beradi. Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari uchun ham qiziqarli boʻlgan ushbu yangilik global AI poygasida yangi gigant shakllanayotganini koʻrsatmoqda.
Daromadning keskin oʻsishi va strategik xaridlarKompaniya asoschisi va bosh ijrochi direktori Brendon Foody ijtimoiy tarmoqlarda Mercor ning yillik daromad koʻrsatkichi 2 milliard dollardan oshganini eʼlon qildi. Eʼtiborlisi, ushbu koʻrsatkich bor-yoʻgʻi toʻrt oy avvalgi natijadan 100 foizga koʻpdir. Bunday jadal oʻsish surʼati investorlarning startapga boʻlgan ishonchini yanada oshirmoqda.
Bundan tashqari, Mercor oʻzining texnologik imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida Deeptune kompaniyasini sotib olganini maʼlum qildi. Deeptune sunʼiy intellekt agentlarini oʻqitishga yordam beruvchi ilgʻor yechimlarni taklif etadi. Kelishuvga koʻra, Deeptune jamoasi toʻliq tarkibda Mercor tarkibiga qoʻshiladi. Bu qadam kompaniyaga yanada murakkab va aqlli AI tizimlarini yaratish imkonini beradi.
Qiyinchiliklardan keyingi tiklanish2026-yilning boshlari Mercor uchun ancha murakkab kelgan edi. Business Insider maʼlumotlariga koʻra, oʻsha paytda kompaniya maʼlumotlar sizib chiqishi bilan bogʻliq muammoga duch kelgan va bir nechta shartnomaviy ishchilar tomonidan sudga berilgan edi. Biroq hozirgi moliyaviy natijalar va yangi investitsiya rejalari kompaniya ushbu qiyinchiliklarni muvaffaqiyatli ortda qoldirganini koʻrsatmoqda.
Mercor kabi kompaniyalarning oʻsishi butun dunyoda, jumladan, Markaziy Osiyo mintaqasida ham sunʼiy intellekt texnologiyalariga boʻlgan talab va investitsiya oqimini kuchaytirishi kutilmoqda. Hozirda kompaniya nafaqat texnologik infratuzilma, balki AI sohasidagi eng iqtidorli mutaxassislarni oʻziga jalb qilishda davom etmoqda.
…