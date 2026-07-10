Startaplar olamidagi xatolar: 500 dan ortiq loyiha investori tajribasi bilan boʻlishdi

·0·Texno
Startaplar olamidagi xatolar: 500 dan ortiq loyiha investori tajribasi bilan boʻlishdi

Startap ekotizimida oʻn yildan ortiq tajribaga ega boʻlgan Precursor Ventures asoschisi va boshqaruvchi hamkori Charles Hudson 500 dan ortiq kompaniyalarga sarmoya kiritgan. U Build Mode loyihasiga bergan intervyusida bugungi kunda yosh tadbirkorlar yoʻl qoʻyayotgan eng asosiy xatolar va investitsiya jalb qilishning oʻzgargan qoidalari haqida soʻzlab berdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Hudsonning taʼkidlashicha, bozor konyunkturasi keskin oʻzgargan va endilikda eski "qoʻllanmalar" ish bermayapti. Ayniqsa, sunʼiy intellekt (AI) sohasidagi mislsiz oʻsish surʼatlari investorlarning talabchanligini oshirib yuborgan. Hozirda boshqa sohalarda ikki yoki uch barobar oʻsish koʻrsatayotgan kompaniyalar ham investorlar nazarida "yaxshi, lekin aʼlo emas" degan bahoni olishi mumkin. Bu esa asoschilardan yanada kreativ yondashuvni talab qilmoqda.

Yuqori baholash va "asirlik" xavfi

Koʻpgina startap asoschilari oʻz kompaniyasini imkon qadar yuqori baholashga (valuation) intilishadi. Bu OAV eʼtiborini tortish va boshqa investorlar oldida nufuzni oshirish uchun foydali koʻrinsa-da, Hudson buni jiddiy xavf deb hisoblaydi. Uning soʻzlariga koʻra, juda yuqori baholash asoschini oʻz kompaniyasining "asiriga" aylantirib qoʻyishi mumkin.

"Siz katta miqdorda pul jalb qilasiz va odamlarni ulkan maqsadlarga ishontirasiz. Investorlar pullarini qaytarib olishni emas, balki sizdan ular bergan sarmoyaga arziydigan narsa qurishingizni kutishadi," — deydi Hudson. Shuning uchun ham, asoschilar oʻz imkoniyatlarini real baholashlari va kelajakdagi 10 yil davomida kim bilan ishlashga tayyor ekanliklarini aniqlab olishlari zarur.

Investor tanlashda nimalarga eʼtibor berish kerak?

Sarmoya jalb qilish jarayonida nafaqat investor sizni, balki siz ham investorni tanlayotganingizni unutmaslik lozim. Hudson investorlarning kadrlar yollash, bozorga chiqish (GTM) strategiyasi va boshqa platformalar bilan aloqalar borasidagi vaʼdalarini tekshirishni tavsiya qiladi. Buning uchun ushbu investorning portfelidagi boshqa startap asoschilari bilan suhbatlashish eng samarali yoʻldir.

Venchur kapitali hamma biznes turlari uchun ham mos kelavermaydi. Hudsonning fikricha, venchur sarmoyasi faqat butun bir fondning xarajatlarini qoplashga qodir boʻlgan loyihalargagina yoʻnaltirilishi kerak. Koʻpincha yaxshi biznes loyihalari venchur miqyosidagi oʻsishni taʼminlay olmasligi mumkin va bu normal holat.

Hozirgi vaqtda investorlar startaplarni nafaqat oʻtgan yilgi koʻrsatkichlar, balki tarixdagi eng tez rivojlanayotgan AI kompaniyalari bilan solishtirmoqda. Bu esa startap olamida raqobatning naqadar kuchayganini koʻrsatadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bunday sharoitda faqatgina bozor ehtiyojlarini toʻgʻri anglagan va strategik hamkor tanlay olgan loyihalargina muvaffaqiyat qozonishi mumkin.

StartapInvestitsiyaVenchurBiznesTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Meta kompaniyasi Muse Spark 1.1 modelini taqdim etdi: Dasturlashda yangi davrMeta kompaniyasi Muse Spark 1.1 modelini taqdim etdi: Dasturlashda yangi davrBugun, 00:58Ariel Rider Mudd 72V: Lada Vesta’dan kuchliroq momentga ega yangi elektrosikl taqdim etildiAriel Rider Mudd 72V: Lada Vesta’dan kuchliroq momentga ega yangi elektrosikl taqdim etildiBugun, 00:52LG va Alienware monitorlari foydalanuvchi ruxsatisiz Windows tizimiga reklama dasturlarini oʻrnatmoqdaLG va Alienware monitorlari foydalanuvchi ruxsatisiz Windows tizimiga reklama dasturlarini oʻrnatmoqdaBugun, 00:24Jeff Bezos tomonidan qoʻllab-quvvatlangan Slate Auto kompaniyasi Crayola bilan hamkorlik qiladiJeff Bezos tomonidan qoʻllab-quvvatlangan Slate Auto kompaniyasi Crayola bilan hamkorlik qiladiBugun, 00:23OpenAI va New York Times mojarosi: Sunʼiy intellekt giganti dalillarni yashirishda ayblandiOpenAI va New York Times mojarosi: Sunʼiy intellekt giganti dalillarni yashirishda ayblandiBugun, 00:21Max milliy messenjerida ommaviy kanallar yaratish funksiyasi ishga tushirildiMax milliy messenjerida ommaviy kanallar yaratish funksiyasi ishga tushirildiKecha, 23:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi