Startaplar olamidagi xatolar: 500 dan ortiq loyiha investori tajribasi bilan boʻlishdi
Startap ekotizimida oʻn yildan ortiq tajribaga ega boʻlgan Precursor Ventures asoschisi va boshqaruvchi hamkori Charles Hudson 500 dan ortiq kompaniyalarga sarmoya kiritgan. U Build Mode loyihasiga bergan intervyusida bugungi kunda yosh tadbirkorlar yoʻl qoʻyayotgan eng asosiy xatolar va investitsiya jalb qilishning oʻzgargan qoidalari haqida soʻzlab berdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Hudsonning taʼkidlashicha, bozor konyunkturasi keskin oʻzgargan va endilikda eski "qoʻllanmalar" ish bermayapti. Ayniqsa, sunʼiy intellekt (AI) sohasidagi mislsiz oʻsish surʼatlari investorlarning talabchanligini oshirib yuborgan. Hozirda boshqa sohalarda ikki yoki uch barobar oʻsish koʻrsatayotgan kompaniyalar ham investorlar nazarida "yaxshi, lekin aʼlo emas" degan bahoni olishi mumkin. Bu esa asoschilardan yanada kreativ yondashuvni talab qilmoqda.
Yuqori baholash va "asirlik" xavfiKoʻpgina startap asoschilari oʻz kompaniyasini imkon qadar yuqori baholashga (valuation) intilishadi. Bu OAV eʼtiborini tortish va boshqa investorlar oldida nufuzni oshirish uchun foydali koʻrinsa-da, Hudson buni jiddiy xavf deb hisoblaydi. Uning soʻzlariga koʻra, juda yuqori baholash asoschini oʻz kompaniyasining "asiriga" aylantirib qoʻyishi mumkin.
"Siz katta miqdorda pul jalb qilasiz va odamlarni ulkan maqsadlarga ishontirasiz. Investorlar pullarini qaytarib olishni emas, balki sizdan ular bergan sarmoyaga arziydigan narsa qurishingizni kutishadi," — deydi Hudson. Shuning uchun ham, asoschilar oʻz imkoniyatlarini real baholashlari va kelajakdagi 10 yil davomida kim bilan ishlashga tayyor ekanliklarini aniqlab olishlari zarur.
Investor tanlashda nimalarga eʼtibor berish kerak?Sarmoya jalb qilish jarayonida nafaqat investor sizni, balki siz ham investorni tanlayotganingizni unutmaslik lozim. Hudson investorlarning kadrlar yollash, bozorga chiqish (GTM) strategiyasi va boshqa platformalar bilan aloqalar borasidagi vaʼdalarini tekshirishni tavsiya qiladi. Buning uchun ushbu investorning portfelidagi boshqa startap asoschilari bilan suhbatlashish eng samarali yoʻldir.
Venchur kapitali hamma biznes turlari uchun ham mos kelavermaydi. Hudsonning fikricha, venchur sarmoyasi faqat butun bir fondning xarajatlarini qoplashga qodir boʻlgan loyihalargagina yoʻnaltirilishi kerak. Koʻpincha yaxshi biznes loyihalari venchur miqyosidagi oʻsishni taʼminlay olmasligi mumkin va bu normal holat.
Hozirgi vaqtda investorlar startaplarni nafaqat oʻtgan yilgi koʻrsatkichlar, balki tarixdagi eng tez rivojlanayotgan AI kompaniyalari bilan solishtirmoqda. Bu esa startap olamida raqobatning naqadar kuchayganini koʻrsatadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bunday sharoitda faqatgina bozor ehtiyojlarini toʻgʻri anglagan va strategik hamkor tanlay olgan loyihalargina muvaffaqiyat qozonishi mumkin.
…