Motorola Edge 70 Max: 7100 mAs akkumulyator va Snapdragon 8 Gen 5 bilan jihozlanadi
Smartfonlar bozorida oʻz oʻrnini mustahkamlab borayotgan Motorola brendi navbatdagi texnologik inqilobga tayyorgarlik koʻrmoqda. Taniqli insayder Roland Kvandt (Roland Quandt) tomonidan taqdim etilgan yangi maʼlumotlarga koʻra, kompaniyaning boʻlajak Motorola Edge 70 Max modeli oʻzining texnik koʻrsatkichlari, ayniqsa, akkumulyator sigʻimi bilan sohadagi barcha rekordlarni yangilashi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Qurilmaning eng asosiy oʻziga xosligi uning 7100 mAs sigʻimli ulkan akkumulyatoridir. Zamonaviy flagman smartfonlar odatda 5000 mAs atrofidagi quvvat manbai bilan cheklanayotgan bir paytda, Motorola foydalanuvchilarga bir necha kunlik faol foydalanish imkoniyatini taqdim etishni maqsad qilgan. ixbt.com nashri xabariga koʻra, ushbu model nafaqat sigʻim, balki magnitli simsiz quvvatlantirish texnologiyasini ham qoʻllab-quvvatlaydi.
Ekstremal displey va kuchli platformaMotorola Edge 70 Max vizual jihatdan ham foydalanuvchilarni hayratda qoldirishga intiladi. Smartfon 6,82 dyuymli Extreme AMOLED displey bilan jihozlanadi. Ushbu turdagi ekranlar yuqori yorqinlik, ranglar aniqligi va energiya tejamkorligi bilan ajralib turadi. Qurilmaning ichki qismida esa Qualcomm kompaniyasining eng soʻnggi va eng kuchli Snapdragon 8 Gen 5 chipseti oʻrnatiladi.
Kamera imkoniyatlari borasida ham Motorola murosasiz yoʻl tutgan. Maʼlumotlarga koʻra, smartfonning asosiy kamerasi 50 megapikselli Sony Lytia 710 sensoriga ega boʻladi. Sony kompaniyasining ushbu sensori kam yoritilgan sharoitlarda ham yuqori sifatli va detallarga boy suratlarni olish imkonini beradi. Bu esa qurilmani mobil suratkashlik ishqibozlari uchun ham jozibador qiladi.
Ishonchli manba va bozor kutayotgan yangilikUshbu maʼlumotlarni tarqatgan Roland Kvandt texnologiya olamida oʻzining aniq prognozlari bilan tanilgan. U avval ham GoPro 9 Black, GoPro 10 Black hamda Samsung Galaxy Z Fold 4 kabi mashhur qurilmalarning dizayni va narxlarini ular rasman taqdim etilishidan oldin aniq ochiqlagan edi. Shu sababli, Motorola Edge 70 Max haqidagi xabarlar ham katta ehtimol bilan haqiqatga yaqin deb baholanmoqda.
Hozirda kompaniya yangi model uchun tizer kampaniyasini boshlab yuborgan boʻlsa-da, qurilmaning rasmiy taqdimot sanasi va narxi hozircha sir saqlanmoqda. Oʻzbekiston bozorida Motorola brendi oʻzining hamyonbop va sifatli modellari bilan tanilib ulgurganini inobatga olsak, Edge 70 Max modeli ham mahalliy texnologiya ixlosmandlari orasida katta qiziqish uygʻotishi shubhasiz.
…