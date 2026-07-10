Motorola Edge 70 Max: 7100 mAs akkumulyator va Snapdragon 8 Gen 5 bilan jihozlanadi

·0·Texno
Motorola Edge 70 Max: 7100 mAs akkumulyator va Snapdragon 8 Gen 5 bilan jihozlanadi

Smartfonlar bozorida oʻz oʻrnini mustahkamlab borayotgan Motorola brendi navbatdagi texnologik inqilobga tayyorgarlik koʻrmoqda. Taniqli insayder Roland Kvandt (Roland Quandt) tomonidan taqdim etilgan yangi maʼlumotlarga koʻra, kompaniyaning boʻlajak Motorola Edge 70 Max modeli oʻzining texnik koʻrsatkichlari, ayniqsa, akkumulyator sigʻimi bilan sohadagi barcha rekordlarni yangilashi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Qurilmaning eng asosiy oʻziga xosligi uning 7100 mAs sigʻimli ulkan akkumulyatoridir. Zamonaviy flagman smartfonlar odatda 5000 mAs atrofidagi quvvat manbai bilan cheklanayotgan bir paytda, Motorola foydalanuvchilarga bir necha kunlik faol foydalanish imkoniyatini taqdim etishni maqsad qilgan. ixbt.com nashri xabariga koʻra, ushbu model nafaqat sigʻim, balki magnitli simsiz quvvatlantirish texnologiyasini ham qoʻllab-quvvatlaydi.

Ekstremal displey va kuchli platforma

Motorola Edge 70 Max vizual jihatdan ham foydalanuvchilarni hayratda qoldirishga intiladi. Smartfon 6,82 dyuymli Extreme AMOLED displey bilan jihozlanadi. Ushbu turdagi ekranlar yuqori yorqinlik, ranglar aniqligi va energiya tejamkorligi bilan ajralib turadi. Qurilmaning ichki qismida esa Qualcomm kompaniyasining eng soʻnggi va eng kuchli Snapdragon 8 Gen 5 chipseti oʻrnatiladi.

Kamera imkoniyatlari borasida ham Motorola murosasiz yoʻl tutgan. Maʼlumotlarga koʻra, smartfonning asosiy kamerasi 50 megapikselli Sony Lytia 710 sensoriga ega boʻladi. Sony kompaniyasining ushbu sensori kam yoritilgan sharoitlarda ham yuqori sifatli va detallarga boy suratlarni olish imkonini beradi. Bu esa qurilmani mobil suratkashlik ishqibozlari uchun ham jozibador qiladi.

Ishonchli manba va bozor kutayotgan yangilik

Ushbu maʼlumotlarni tarqatgan Roland Kvandt texnologiya olamida oʻzining aniq prognozlari bilan tanilgan. U avval ham GoPro 9 Black, GoPro 10 Black hamda Samsung Galaxy Z Fold 4 kabi mashhur qurilmalarning dizayni va narxlarini ular rasman taqdim etilishidan oldin aniq ochiqlagan edi. Shu sababli, Motorola Edge 70 Max haqidagi xabarlar ham katta ehtimol bilan haqiqatga yaqin deb baholanmoqda.

Hozirda kompaniya yangi model uchun tizer kampaniyasini boshlab yuborgan boʻlsa-da, qurilmaning rasmiy taqdimot sanasi va narxi hozircha sir saqlanmoqda. Oʻzbekiston bozorida Motorola brendi oʻzining hamyonbop va sifatli modellari bilan tanilib ulgurganini inobatga olsak, Edge 70 Max modeli ham mahalliy texnologiya ixlosmandlari orasida katta qiziqish uygʻotishi shubhasiz.

MotorolaSmartfonТехнологияSnapdragonAkkumulyator
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung shaxsiy kompyuterlar uchun protsessorlar bozoriga kirmoqda: Gaia loyihasi tafsilotlariSamsung shaxsiy kompyuterlar uchun protsessorlar bozoriga kirmoqda: Gaia loyihasi tafsilotlariBugun, 17:21NASAning Dragonfly missiyasi: Titan atmosferasiga chidamli oktanli dron tayyorlanmoqdaNASAning Dragonfly missiyasi: Titan atmosferasiga chidamli oktanli dron tayyorlanmoqdaBugun, 16:53Koinot siri: Oʻn yillik sukunatdan soʻng nodir «Moviy koʻz» pulsari uygʻondiKoinot siri: Oʻn yillik sukunatdan soʻng nodir «Moviy koʻz» pulsari uygʻondiBugun, 16:30Max milliy messenjeri global kengayishda davom etmoqda: Endi ispan tilidaMax milliy messenjeri global kengayishda davom etmoqda: Endi ispan tilidaBugun, 15:57SpaceX koinotda mutlaq rekord oʻrnatdi: Falcon 9 pogʻonasi 36-marta muvaffaqiyatli uchirildiSpaceX koinotda mutlaq rekord oʻrnatdi: Falcon 9 pogʻonasi 36-marta muvaffaqiyatli uchirildiBugun, 15:28Toshkent ko‘chalarida robot-kuryerlar sinovi boshlandiToshkent ko‘chalarida robot-kuryerlar sinovi boshlandiBugun, 15:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi