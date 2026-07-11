AQSH koinot va mudofaa uchun chidamli mikrosxemalar ishlab chiqarishni qayta tiklamoqda

·0·Texno
AQSH koinot va mudofaa uchun chidamli mikrosxemalar ishlab chiqarishni qayta tiklamoqda

AQSH Mudofaa vazirligi strategik ahamiyatga ega boʻlgan texnologiyalarni rivojlantirish yoʻlida navbatdagi qadamni tashladi. BAE Systems kompaniyasiga radiatsiyaga chidamli mikrosxemalar (Radiation-Hardened Microelectronics, RHM) ishlab chiqarishni qayta tiklash uchun 16 million dollar miqdorida mablagʻ ajratildi. Ushbu sarmoya koinotdagi ekstremal sharoitlarda va murakkab harbiy tizimlarda uzluksiz ishlashga qodir boʻlgan yarimoʻtkazgichlarni yetkazib berishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, moliyalashtirish Defense Production Act Title III dasturi doirasida amalga oshirilmoqda. Mazkur dasturning asosiy maqsadi mamlakat ichida strategik muhim texnologiyalarni saqlab qolish va ishlab chiqarish zanjirini tashqi omillardan himoya qilishdir. Radiatsiyaga chidamli chiplar oddiy yarimoʻtkazgichlar ishdan chiqadigan muhitda, masalan, ochiq koinotda yoki raketa tizimlarida hayotiy ahamiyatga ega hisoblanadi.

RH45 platformasi: Ishonchli va tejamkor yechim

Loyiha doirasida asosiy eʼtibor RH45 Storefront ishlab chiqarish platformasini qayta ishga tushirishga qaratiladi. Ushbu platforma Radiation Hardened by Design (RHBD) texnologiyasiga asoslangan boʻlib, 45 nanometrli kremniy mikrosxemalarini (silicon-on-insulator, SOI) ishlab chiqarishga ixtisoslashgan. Bu texnologiya chiplarning radiatsiya nurlanishi taʼsirida ham oʻz funksionalligini yoʻqotmasligini taʼminlaydi.

Pentagon mutaxassislarining fikricha, mavjud platformani saqlab qolish va yangilash iqtisodiy jihatdan juda samarali. Bu davlat tashkilotlari va mudofaa pudratchilariga yangi arxitekturalarni noldan loyihalashtirmasdan, allaqachon sertifikatlangan va sinovdan oʻtgan yechimlardan foydalanish imkonini beradi. Natijada, yangi koinot apparatlari va mudofaa tizimlarini yaratish jarayoni sezilarli darajada tezlashadi.

Strategik mustaqillik va xavfsizlik

Bugungi kunda yarimoʻtkazgichlar yetkazib berish zanjiridagi beqarorlik global muammoga aylangan. AQSH ushbu investitsiya orqali oʻzining ichki ishlab chiqarish bazasini mustahkamlashni va muhim komponentlar boʻyicha xorijiy yetkazib beruvchilarga qaramlikni kamaytirishni koʻzlamoqda. Bu, ayniqsa, milliy xavfsizlik bilan bogʻliq boʻlgan yuqori texnologiyali qurilmalar uchun oʻta muhimdir.

Yangi ishlab chiqarish liniyasi ishga tushirilgach, AQSH nafaqat oʻzining koinot dasturlarini, balki zamonaviy raketaga qarshi mudofaa tizimlarini ham eng ishonchli elektronika bilan taʼminlash imkoniyatiga ega boʻladi. 45-nm texnologiyasi zamonaviy smartfonlardagi chiplardan orqada koʻrinsa-da, koinot va harbiy sohada asosiy urgʻu tezlikka emas, balki "oʻlmas" chidamlilikka beriladi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, BAE Systems bilan hamkorlikdagi ushbu loyiha AQSHning texnologik suverenitetini taʼminlash yoʻlidagi muhim boʻgʻindir. Sertifikatlangan bazaning mavjudligi kelajakda murakkab tizimlarni ishlab chiqish xarajatlarini kamaytirib, Amerika koinot sanoatining raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

AQSHМикросхемаKoinotPentagonТехнология
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gumanoid robotlar ilk bor murakkab operatsiyani muvaffaqiyatli bajardiGumanoid robotlar ilk bor murakkab operatsiyani muvaffaqiyatli bajardiBugun, 18:401X kompaniyasi NEO roboti uchun inson qoʻliga oʻxshash oʻta sezgir kistlarni taqdim etdi1X kompaniyasi NEO roboti uchun inson qoʻliga oʻxshash oʻta sezgir kistlarni taqdim etdiBugun, 18:29Motorola Edge 70 Max taqdimot sanasi va texnik xususiyatlari maʼlum boʻldiMotorola Edge 70 Max taqdimot sanasi va texnik xususiyatlari maʼlum boʻldiBugun, 17:55Xiaomi Router BE19000 Pro Yevropada sotuvga chiqdi: Wi-Fi 7 va ultra tezlikXiaomi Router BE19000 Pro Yevropada sotuvga chiqdi: Wi-Fi 7 va ultra tezlikBugun, 16:27Apple kompaniyasining ilk buklama smartfoni iPhone Ultra akkumulyator sigʻimi maʼlum boʻldiApple kompaniyasining ilk buklama smartfoni iPhone Ultra akkumulyator sigʻimi maʼlum boʻldiBugun, 15:54Apple va OpenAI o‘rtasida sud mojarosi boshlandiApple va OpenAI o‘rtasida sud mojarosi boshlandiBugun, 14:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi