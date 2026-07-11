AQSH koinot va mudofaa uchun chidamli mikrosxemalar ishlab chiqarishni qayta tiklamoqda
AQSH Mudofaa vazirligi strategik ahamiyatga ega boʻlgan texnologiyalarni rivojlantirish yoʻlida navbatdagi qadamni tashladi. BAE Systems kompaniyasiga radiatsiyaga chidamli mikrosxemalar (Radiation-Hardened Microelectronics, RHM) ishlab chiqarishni qayta tiklash uchun 16 million dollar miqdorida mablagʻ ajratildi. Ushbu sarmoya koinotdagi ekstremal sharoitlarda va murakkab harbiy tizimlarda uzluksiz ishlashga qodir boʻlgan yarimoʻtkazgichlarni yetkazib berishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, moliyalashtirish Defense Production Act Title III dasturi doirasida amalga oshirilmoqda. Mazkur dasturning asosiy maqsadi mamlakat ichida strategik muhim texnologiyalarni saqlab qolish va ishlab chiqarish zanjirini tashqi omillardan himoya qilishdir. Radiatsiyaga chidamli chiplar oddiy yarimoʻtkazgichlar ishdan chiqadigan muhitda, masalan, ochiq koinotda yoki raketa tizimlarida hayotiy ahamiyatga ega hisoblanadi.
RH45 platformasi: Ishonchli va tejamkor yechimLoyiha doirasida asosiy eʼtibor RH45 Storefront ishlab chiqarish platformasini qayta ishga tushirishga qaratiladi. Ushbu platforma Radiation Hardened by Design (RHBD) texnologiyasiga asoslangan boʻlib, 45 nanometrli kremniy mikrosxemalarini (silicon-on-insulator, SOI) ishlab chiqarishga ixtisoslashgan. Bu texnologiya chiplarning radiatsiya nurlanishi taʼsirida ham oʻz funksionalligini yoʻqotmasligini taʼminlaydi.
Pentagon mutaxassislarining fikricha, mavjud platformani saqlab qolish va yangilash iqtisodiy jihatdan juda samarali. Bu davlat tashkilotlari va mudofaa pudratchilariga yangi arxitekturalarni noldan loyihalashtirmasdan, allaqachon sertifikatlangan va sinovdan oʻtgan yechimlardan foydalanish imkonini beradi. Natijada, yangi koinot apparatlari va mudofaa tizimlarini yaratish jarayoni sezilarli darajada tezlashadi.
Strategik mustaqillik va xavfsizlikBugungi kunda yarimoʻtkazgichlar yetkazib berish zanjiridagi beqarorlik global muammoga aylangan. AQSH ushbu investitsiya orqali oʻzining ichki ishlab chiqarish bazasini mustahkamlashni va muhim komponentlar boʻyicha xorijiy yetkazib beruvchilarga qaramlikni kamaytirishni koʻzlamoqda. Bu, ayniqsa, milliy xavfsizlik bilan bogʻliq boʻlgan yuqori texnologiyali qurilmalar uchun oʻta muhimdir.
Yangi ishlab chiqarish liniyasi ishga tushirilgach, AQSH nafaqat oʻzining koinot dasturlarini, balki zamonaviy raketaga qarshi mudofaa tizimlarini ham eng ishonchli elektronika bilan taʼminlash imkoniyatiga ega boʻladi. 45-nm texnologiyasi zamonaviy smartfonlardagi chiplardan orqada koʻrinsa-da, koinot va harbiy sohada asosiy urgʻu tezlikka emas, balki "oʻlmas" chidamlilikka beriladi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, BAE Systems bilan hamkorlikdagi ushbu loyiha AQSHning texnologik suverenitetini taʼminlash yoʻlidagi muhim boʻgʻindir. Sertifikatlangan bazaning mavjudligi kelajakda murakkab tizimlarni ishlab chiqish xarajatlarini kamaytirib, Amerika koinot sanoatining raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.
…