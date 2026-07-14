Huawei yangi Pura 90s Pro Max va Pura 90s Pro 5G flagmanlarini namoyish etdi
Xitoyning texnologik giganti Huawei oʻzining navbatdagi flagman smartfonlari — Pura 90s Pro Max va Pura 90s Pro 5G modellarini rasman eʼlon qildi. Global taqdimotdan soʻng darhol qurilmalarning yuqori sifatli suratlari va texnik xususiyatlari jamoatchilik eʼtiboriga havola etildi. Ushbu yangi modellar brendning mobil suratkashlik va dizayn borasidagi yetakchiligini mustahkamlashga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi flagmanlar hozircha Malayziya bozorida oldindan buyurtma uchun ochilgan. Tez orada ushbu qurilmalar Yaqin Sharq va Yevropa mamlakatlarida, jumladan, Oʻzbekiston kabi mintaqaviy bozorlarda ham paydo boʻlishi kutilmoqda. Pura turkumi Huawei kompaniyasining eng ilgʻor texnologiyalarini oʻzida jamlagan premium liniya hisoblanadi.
Pura 90s Pro Max: Maksimal quvvat va professional kameraLiniyaning eng yuqori modeli boʻlgan Pura 90s Pro Max 6,9 dyuymli OLED LTPO displey bilan jihozlangan. Ekranning adaptiv yangilanish chastotasi 1 dan 120 Hz gacha oʻzgarib, energiya tejamkorligini taʼminlaydi. Shuningdek, korpus IP68 va IP69 standartlari boʻyicha chang va suvdan himoyalangan boʻlib, bu qurilmaning ekstremal sharoitlarda ham chidamliligini kafolatlaydi.
Smartfonning asosiy kamerasi f/1.4–f/4.0 oʻzgaruvchan diafragmali 50 megapikselli sensorni oʻz ichiga oladi. Eng diqqatga sazovor jihati esa 200 megapikselli periskopik modul boʻlib, u 4 karra optik va 100 karra raqamli yaqinlashtirish (zoom) imkoniyatiga ega. Avtonomlik uchun 6000 mA•soat sigʻimli akkumulyator masʼul boʻlib, u 100 W quvvatli simli va 80 W quvvatli simsiz tezkor quvvatlashni qoʻllab-quvvatlaydi.
Pura 90s Pro 5G: Ixchamlik va yorqin ranglarPura 90s Pro 5G modeli biroz ixchamroq, yaʼni 6,6 dyuymli OLED displeyga ega. Uning kamerasi ham yuqori darajada boʻlib, 50 megapikselli asosiy sensor, 12,5 megapikselli oʻta keng burchakli modul va 100 karra raqamli zoomga ega 50 megapikselli telekameradan iborat. Ushbu model ham 6000 mA•soatlik batareya bilan taʼminlangan, biroq quvvatlash tezligi simli usulda 66 W, simsiz esa 50 Wni tashkil etadi.
Huawei bu gal dizaynga alohida urgʻu bergan boʻlib, foydalanuvchilarga oʻziga xos va yorqin ranglar palitrasini taklif etmoqda. Yangi smartfonlar quyidagi ranglarda sotuvga chiqadi:
- Guava Soda — yorqin va noodatiy pushti;
- Coconut White — klassik oq;
- Orange Soda — energiyaga boy toʻq sariq;
- Mulberry Black — vazmin qora.
…