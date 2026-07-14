Huawei yangi Pura 90s Pro Max va Pura 90s Pro 5G flagmanlarini namoyish etdi

·0·Texno
Huawei yangi Pura 90s Pro Max va Pura 90s Pro 5G flagmanlarini namoyish etdi

Xitoyning texnologik giganti Huawei oʻzining navbatdagi flagman smartfonlari — Pura 90s Pro Max va Pura 90s Pro 5G modellarini rasman eʼlon qildi. Global taqdimotdan soʻng darhol qurilmalarning yuqori sifatli suratlari va texnik xususiyatlari jamoatchilik eʼtiboriga havola etildi. Ushbu yangi modellar brendning mobil suratkashlik va dizayn borasidagi yetakchiligini mustahkamlashga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi flagmanlar hozircha Malayziya bozorida oldindan buyurtma uchun ochilgan. Tez orada ushbu qurilmalar Yaqin Sharq va Yevropa mamlakatlarida, jumladan, Oʻzbekiston kabi mintaqaviy bozorlarda ham paydo boʻlishi kutilmoqda. Pura turkumi Huawei kompaniyasining eng ilgʻor texnologiyalarini oʻzida jamlagan premium liniya hisoblanadi.

Pura 90s Pro Max: Maksimal quvvat va professional kamera

Liniyaning eng yuqori modeli boʻlgan Pura 90s Pro Max 6,9 dyuymli OLED LTPO displey bilan jihozlangan. Ekranning adaptiv yangilanish chastotasi 1 dan 120 Hz gacha oʻzgarib, energiya tejamkorligini taʼminlaydi. Shuningdek, korpus IP68 va IP69 standartlari boʻyicha chang va suvdan himoyalangan boʻlib, bu qurilmaning ekstremal sharoitlarda ham chidamliligini kafolatlaydi.

Smartfonning asosiy kamerasi f/1.4–f/4.0 oʻzgaruvchan diafragmali 50 megapikselli sensorni oʻz ichiga oladi. Eng diqqatga sazovor jihati esa 200 megapikselli periskopik modul boʻlib, u 4 karra optik va 100 karra raqamli yaqinlashtirish (zoom) imkoniyatiga ega. Avtonomlik uchun 6000 mA•soat sigʻimli akkumulyator masʼul boʻlib, u 100 W quvvatli simli va 80 W quvvatli simsiz tezkor quvvatlashni qoʻllab-quvvatlaydi.

Pura 90s Pro 5G: Ixchamlik va yorqin ranglar

Pura 90s Pro 5G modeli biroz ixchamroq, yaʼni 6,6 dyuymli OLED displeyga ega. Uning kamerasi ham yuqori darajada boʻlib, 50 megapikselli asosiy sensor, 12,5 megapikselli oʻta keng burchakli modul va 100 karra raqamli zoomga ega 50 megapikselli telekameradan iborat. Ushbu model ham 6000 mA•soatlik batareya bilan taʼminlangan, biroq quvvatlash tezligi simli usulda 66 W, simsiz esa 50 Wni tashkil etadi.

Huawei bu gal dizaynga alohida urgʻu bergan boʻlib, foydalanuvchilarga oʻziga xos va yorqin ranglar palitrasini taklif etmoqda. Yangi smartfonlar quyidagi ranglarda sotuvga chiqadi:

  • Guava Soda — yorqin va noodatiy pushti;
  • Coconut White — klassik oq;
  • Orange Soda — energiyaga boy toʻq sariq;
  • Mulberry Black — vazmin qora.
Ushbu yangilanishlar Huawei kompaniyasining premium segmentdagi oʻrnini yanada mustahkamlashi kutilmoqda. Ayniqsa, kamera imkoniyatlari va batareya sigʻimi boʻyicha Pura 90s seriyasi bozordagi asosiy raqobatchilar uchun jiddiy muammolar tugʻdirishi mumkin. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu flagmanlar tez orada rasmiy doʻkonlarda taqdim etilishi ehtimoli yuqori.

HuaweiPura 90sSmartfonTexnologiyaFlagman
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bolalar uchun retro-uslubdagi yangi statsionar telefon taqdim etildiBolalar uchun retro-uslubdagi yangi statsionar telefon taqdim etildiBugun, 14:29Bosch AQSHda ilk bor yarimoʻtkazgichlar ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻydiBosch AQSHda ilk bor yarimoʻtkazgichlar ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻydiBugun, 13:54Xitoy smartfon bozorida Huawei yetakchilikni qoʻlga oldi: Samsung va Xiaomi ortda qoldiXitoy smartfon bozorida Huawei yetakchilikni qoʻlga oldi: Samsung va Xiaomi ortda qoldiBugun, 13:22Telegram havolalarida muammo: t.me domeni brauzerlarda ishlamay qoldiTelegram havolalarida muammo: t.me domeni brauzerlarda ishlamay qoldiBugun, 12:53Gadjyetlar olamida yangilik: BlueFox Aura A1 ixcham smartfoni ishlab chiqarishga tayyorGadjyetlar olamida yangilik: BlueFox Aura A1 ixcham smartfoni ishlab chiqarishga tayyorBugun, 11:50Yevropadagi anomal issiq: Midea qisqa muddatda 200 mingta konditsioner yetkazib berdiYevropadagi anomal issiq: Midea qisqa muddatda 200 mingta konditsioner yetkazib berdiBugun, 11:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi