Si Szinpin sunʼiy intellekt sohasidagi cheklovlarga qarshi chiqdi

·27·Texno
Si Szinpin sunʼiy intellekt sohasidagi cheklovlarga qarshi chiqdi

Xitoy Xalq Respublikasi Raisi Si Szinpin sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalarining rivojlanishi dunyoda yangi tarixiy adolatsizlikni keltirib chiqarmasligi kerakligini taʼkidladi. Shanxayda boʻlib oʻtayotgan Butunjahon sunʼiy intellekt konferensiyasi (World AI Conference) ochilishida soʻzga chiqqan Xitoy rahbari ushbu texnologiyadan foydalanishda barcha davlatlar uchun teng imkoniyatlar yaratish zarurligini qayd etdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Si Szinpin oʻz nutqida Global Janub mamlakatlari uchun texnologik imkoniyatlarni kengaytirish va rivojlanish jarayonida ochiq hamda inklyuziv yondashuvga amal qilishga chaqirdi. Uning fikricha, sunʼiy intellektni joriy etishni jadallashtirish bilan bir qatorda, u bilan bogʻliq xavf-xatarlarga ham jiddiy eʼtibor qaratish lozim. Tizimlar har doim inson nazoratida boʻlishi va xavfsizlik talablariga javob berishi shart.

Xavfsizlik va texnologik toʻsiqlar muammosi

Xitoy yetakchisi sunʼiy intellekt sohasidagi ortiqcha "sekuryutizatsiya" — texnologiyalar rivojini milliy xavfsizlik vajlari bilan cheklash tendensiyasini keskin tanqid qildi. Uning taʼkidlashicha, bir davlatning xavfsizligi boshqa mamlakatlarning rivojlanish huquqi hisobiga taʼminlanmasligi kerak. Bu bayonotlar AQSH va Gʻarb davlatlari tomonidan Xitoyga nisbatan kiritilayotgan texnologik sanksiyalar fonida yangradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Pekin hozirda oʻzini ochiq texnologik hamkorlik tarafdori sifatida namoyon etmoqda. Bu esa xalqaro maydonda, ayniqsa, NVIDIA kabi kompaniyalarning ilgʻor chiplari va OpenAI kabi tashkilotlarning texnologiyalariga kirish cheklangan bir sharoitda muhim ahamiyat kasb etadi.

Oʻzbekiston kabi jadal rivojlanayotgan mamlakatlar uchun ham ushbu global bahslar dolzarbdir. Sunʼiy intellekt sohasidagi raqobat nafaqat iqtisodiy, balki geosiyosiy xarakterga ega boʻlib bormoqda. Xitoyning bu boradagi pozitsiyasi texnologik resurslarning adolatli taqsimlanishi boʻyicha yangi xalqaro muloqotni boshlashi mumkin.

Xulosa oʻrnida shuni aytish mumkinki, Si Szinpinning chiqishi global texnologik bozorning boʻlinib ketishiga qarshi signal sifatida baholanmoqda. Xitoy oʻzining sunʼiy intellekt modellarini rivojlantirishda davom etar ekan, xalqaro hamjamiyatni ushbu sohada umumiy qoidalar ishlab chiqishga undamoqda.

XitoySi SzinpinSunʼiy IntellektTexnologiyaSanksiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kosmosga yoʻl hamma uchun: Imkoniyati cheklangan shaxslar eng yaxshi astronavt boʻlishi mumkinKosmosga yoʻl hamma uchun: Imkoniyati cheklangan shaxslar eng yaxshi astronavt boʻlishi mumkinBugun, 01:59Vivo kompaniyasi 130 dollarlik rekord darajadagi akkumulyatorli smartfonni taqdim etdiVivo kompaniyasi 130 dollarlik rekord darajadagi akkumulyatorli smartfonni taqdim etdiBugun, 01:24Apple va OpenAI oʻrtasidagi sud mojarosi: Sunʼiy intellekt gadjetlari xavf ostidami?Apple va OpenAI oʻrtasidagi sud mojarosi: Sunʼiy intellekt gadjetlari xavf ostidami?Bugun, 00:27Apple dunyoning eng qimmat kompaniyasi maqomini NVIDIA’dan qaytarib oldiApple dunyoning eng qimmat kompaniyasi maqomini NVIDIA’dan qaytarib oldiBugun, 00:24Call of Duty kinoolamga koʻchmoqda: Ssenariy ustida Teylor Sheridan ish olib bordiCall of Duty kinoolamga koʻchmoqda: Ssenariy ustida Teylor Sheridan ish olib bordiKecha, 23:53Maʼlumot uzatishda inqilob: Silicon Motion 128 GB/s tezlikka ega PCIe 7.0 SSD ustida ishlamoqdaMaʼlumot uzatishda inqilob: Silicon Motion 128 GB/s tezlikka ega PCIe 7.0 SSD ustida ishlamoqdaKecha, 23:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda