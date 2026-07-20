Si Szinpin sunʼiy intellekt sohasidagi cheklovlarga qarshi chiqdi
Xitoy Xalq Respublikasi Raisi Si Szinpin sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalarining rivojlanishi dunyoda yangi tarixiy adolatsizlikni keltirib chiqarmasligi kerakligini taʼkidladi. Shanxayda boʻlib oʻtayotgan Butunjahon sunʼiy intellekt konferensiyasi (World AI Conference) ochilishida soʻzga chiqqan Xitoy rahbari ushbu texnologiyadan foydalanishda barcha davlatlar uchun teng imkoniyatlar yaratish zarurligini qayd etdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Si Szinpin oʻz nutqida Global Janub mamlakatlari uchun texnologik imkoniyatlarni kengaytirish va rivojlanish jarayonida ochiq hamda inklyuziv yondashuvga amal qilishga chaqirdi. Uning fikricha, sunʼiy intellektni joriy etishni jadallashtirish bilan bir qatorda, u bilan bogʻliq xavf-xatarlarga ham jiddiy eʼtibor qaratish lozim. Tizimlar har doim inson nazoratida boʻlishi va xavfsizlik talablariga javob berishi shart.
Xavfsizlik va texnologik toʻsiqlar muammosiXitoy yetakchisi sunʼiy intellekt sohasidagi ortiqcha "sekuryutizatsiya" — texnologiyalar rivojini milliy xavfsizlik vajlari bilan cheklash tendensiyasini keskin tanqid qildi. Uning taʼkidlashicha, bir davlatning xavfsizligi boshqa mamlakatlarning rivojlanish huquqi hisobiga taʼminlanmasligi kerak. Bu bayonotlar AQSH va Gʻarb davlatlari tomonidan Xitoyga nisbatan kiritilayotgan texnologik sanksiyalar fonida yangradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Pekin hozirda oʻzini ochiq texnologik hamkorlik tarafdori sifatida namoyon etmoqda. Bu esa xalqaro maydonda, ayniqsa, NVIDIA kabi kompaniyalarning ilgʻor chiplari va OpenAI kabi tashkilotlarning texnologiyalariga kirish cheklangan bir sharoitda muhim ahamiyat kasb etadi.
Oʻzbekiston kabi jadal rivojlanayotgan mamlakatlar uchun ham ushbu global bahslar dolzarbdir. Sunʼiy intellekt sohasidagi raqobat nafaqat iqtisodiy, balki geosiyosiy xarakterga ega boʻlib bormoqda. Xitoyning bu boradagi pozitsiyasi texnologik resurslarning adolatli taqsimlanishi boʻyicha yangi xalqaro muloqotni boshlashi mumkin.
Xulosa oʻrnida shuni aytish mumkinki, Si Szinpinning chiqishi global texnologik bozorning boʻlinib ketishiga qarshi signal sifatida baholanmoqda. Xitoy oʻzining sunʼiy intellekt modellarini rivojlantirishda davom etar ekan, xalqaro hamjamiyatni ushbu sohada umumiy qoidalar ishlab chiqishga undamoqda.
…