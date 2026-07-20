Vivo kompaniyasi 130 dollarlik rekord darajadagi akkumulyatorli smartfonni taqdim etdi
Smartfonlar bozorida hamyonbop qurilmalarga boʻlgan talab yuqoriligicha qolmoqda. Vivo kompaniyasi ushbu segmentni yanada mustahkamlash maqsadida oʻzining yangi Vivo Y6c 4G modelini rasman sotuvga chiqardi. Qurilma oʻz narxiga nisbatan hayratlanarli darajadagi katta sigʻimli akkumulyator va yuqori yangilanish tezligiga ega ekrani bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi smartfonning asosiy ustunligi 6500 mA·soat sigʻimli akkumulyator hisoblanadi. Bunday quvvat manbai hatto flagman qurilmalarda ham kamdan-kam uchraydi. Bu esa foydalanuvchilarga smartfonni bir necha kun davomida quvvatlantirmasdan ishlatish imkonini beradi. Qurilma 15 W quvvatda zaryad olish texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi.
Texnik xususiyatlar va displey imkoniyatlariVivo Y6c 4G modeli 6,74 dyuymli LCD-displey bilan jihozlangan. Ekranning oʻziga xos jihati shundaki, u 120 Gs yangilanish tezligiga ega boʻlib, bu interfeysning silliq ishlashini taʼminlaydi. Displeyning piksellar aniqligi 1600 × 720 nuqtani tashkil etadi, eng yuqori yorqinlik darajasi esa 1200 nitgacha yetadi. Bu esa quyoshli ob-havoda ham maʼlumotlarni bemalol oʻqish imkonini beradi.
Qurilmaning ichki qismida sakkiz yadroli Unisoc T7225 protsessori oʻrnatilgan. Hozircha smartfonning 4 GB tezkor (LPDDR4X) va 128 GB doimiy (UFS 2.2) xotiraga ega yagona versiyasi sotuvga chiqarilgan. Smartfon 4G tarmoqlarida barqaror ishlash uchun moʻljallangan.
Qoʻshimcha qulayliklar va himoyaMazkur budjetli modelda foydalanuvchilar uchun bir qator foydali funksiyalar saqlab qolingan. Xususan, smartfon IP65 standarti boʻyicha chang va suvdan himoyalangan, bu esa uni turli ob-havo sharoitlarida ishlatishga yaroqli qiladi. Shuningdek, qurilmada quyidagi qoʻshimcha imkoniyatlar mavjud:
- Maishiy texnikani masofadan boshqarish uchun infraqizil (IK) datchik;
- Anʼanaviy 3,5 mm quloqchinlar uyasi;
- Korpusning yon tomoniga joylashtirilgan barmoq izi skaneri.
Hozirda Vivo Y6c 4G Xitoy bozorida taxminan 130 dollar (899 yuan) atrofida sotilmoqda. Oʻzbekiston bozorida ushbu model paydo boʻlsa, u oʻzining uzoq vaqt quvvat saqlashi va hamyonbopligi bilan kuryerlar va uzoq safarda boʻluvchi foydalanuvchilar orasida ommalashishi kutilmoqda.
…