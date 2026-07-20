Vivo kompaniyasi 130 dollarlik rekord darajadagi akkumulyatorli smartfonni taqdim etdi

·21·Texno
Vivo kompaniyasi 130 dollarlik rekord darajadagi akkumulyatorli smartfonni taqdim etdi

Smartfonlar bozorida hamyonbop qurilmalarga boʻlgan talab yuqoriligicha qolmoqda. Vivo kompaniyasi ushbu segmentni yanada mustahkamlash maqsadida oʻzining yangi Vivo Y6c 4G modelini rasman sotuvga chiqardi. Qurilma oʻz narxiga nisbatan hayratlanarli darajadagi katta sigʻimli akkumulyator va yuqori yangilanish tezligiga ega ekrani bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi smartfonning asosiy ustunligi 6500 mA·soat sigʻimli akkumulyator hisoblanadi. Bunday quvvat manbai hatto flagman qurilmalarda ham kamdan-kam uchraydi. Bu esa foydalanuvchilarga smartfonni bir necha kun davomida quvvatlantirmasdan ishlatish imkonini beradi. Qurilma 15 W quvvatda zaryad olish texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi.

Texnik xususiyatlar va displey imkoniyatlari

Vivo Y6c 4G modeli 6,74 dyuymli LCD-displey bilan jihozlangan. Ekranning oʻziga xos jihati shundaki, u 120 Gs yangilanish tezligiga ega boʻlib, bu interfeysning silliq ishlashini taʼminlaydi. Displeyning piksellar aniqligi 1600 × 720 nuqtani tashkil etadi, eng yuqori yorqinlik darajasi esa 1200 nitgacha yetadi. Bu esa quyoshli ob-havoda ham maʼlumotlarni bemalol oʻqish imkonini beradi.

Qurilmaning ichki qismida sakkiz yadroli Unisoc T7225 protsessori oʻrnatilgan. Hozircha smartfonning 4 GB tezkor (LPDDR4X) va 128 GB doimiy (UFS 2.2) xotiraga ega yagona versiyasi sotuvga chiqarilgan. Smartfon 4G tarmoqlarida barqaror ishlash uchun moʻljallangan.

Qoʻshimcha qulayliklar va himoya

Mazkur budjetli modelda foydalanuvchilar uchun bir qator foydali funksiyalar saqlab qolingan. Xususan, smartfon IP65 standarti boʻyicha chang va suvdan himoyalangan, bu esa uni turli ob-havo sharoitlarida ishlatishga yaroqli qiladi. Shuningdek, qurilmada quyidagi qoʻshimcha imkoniyatlar mavjud:

  • Maishiy texnikani masofadan boshqarish uchun infraqizil (IK) datchik;
  • Anʼanaviy 3,5 mm quloqchinlar uyasi;
  • Korpusning yon tomoniga joylashtirilgan barmoq izi skaneri.
Kamera borasida qurilma oddiyroq koʻrsatkichlarga ega: asosiy kamera 8 Mp, selfi-kamera esa 5 Mp aniqlikda suratga oladi. Smartfonning ogʻirligi 209 gramm boʻlib, qalinligi 8,39 mm ni tashkil etadi.

Hozirda Vivo Y6c 4G Xitoy bozorida taxminan 130 dollar (899 yuan) atrofida sotilmoqda. Oʻzbekiston bozorida ushbu model paydo boʻlsa, u oʻzining uzoq vaqt quvvat saqlashi va hamyonbopligi bilan kuryerlar va uzoq safarda boʻluvchi foydalanuvchilar orasida ommalashishi kutilmoqda.

VivoSmartfonTexnologiyaAkkumulyatorBudjetli
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kosmosga yoʻl hamma uchun: Imkoniyati cheklangan shaxslar eng yaxshi astronavt boʻlishi mumkinKosmosga yoʻl hamma uchun: Imkoniyati cheklangan shaxslar eng yaxshi astronavt boʻlishi mumkinBugun, 01:59Si Szinpin sunʼiy intellekt sohasidagi cheklovlarga qarshi chiqdiSi Szinpin sunʼiy intellekt sohasidagi cheklovlarga qarshi chiqdiBugun, 00:53Apple va OpenAI oʻrtasidagi sud mojarosi: Sunʼiy intellekt gadjetlari xavf ostidami?Apple va OpenAI oʻrtasidagi sud mojarosi: Sunʼiy intellekt gadjetlari xavf ostidami?Bugun, 00:27Apple dunyoning eng qimmat kompaniyasi maqomini NVIDIA’dan qaytarib oldiApple dunyoning eng qimmat kompaniyasi maqomini NVIDIA’dan qaytarib oldiBugun, 00:24Call of Duty kinoolamga koʻchmoqda: Ssenariy ustida Teylor Sheridan ish olib bordiCall of Duty kinoolamga koʻchmoqda: Ssenariy ustida Teylor Sheridan ish olib bordiKecha, 23:53Maʼlumot uzatishda inqilob: Silicon Motion 128 GB/s tezlikka ega PCIe 7.0 SSD ustida ishlamoqdaMaʼlumot uzatishda inqilob: Silicon Motion 128 GB/s tezlikka ega PCIe 7.0 SSD ustida ishlamoqdaKecha, 23:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda