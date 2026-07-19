Call of Duty kinoolamga koʻchmoqda: Ssenariy ustida Teylor Sheridan ish olib bordi

·23·Texno
Call of Duty kinoolamga koʻchmoqda: Ssenariy ustida Teylor Sheridan ish olib bordi

Dunyoga mashhur Call of Duty kompyuter oʻyinlari seriyasi nihoyat katta ekranlarga chiqishga tayyorlanmoqda. Paramount Pictures va Activision Blizzard studiyalari ushbu franchiza asosida toʻliq metrajli badiiy film suratga olinishini rasman tasdiqladi. Bu loyiha nafaqat geymerlar, balki jangari janri ixlosmandlari uchun ham yilning eng kutilgan voqealaridan biriga aylanishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Nyu-Yorkda boʻlib oʻtgan Fanatics Fest festivalida rejissyor Piter Berg ushbu ekranlashtirish haqida ilk tafsilotlarni maʼlum qildi. Uning soʻzlariga koʻra, film syujeti Call of Duty olamidagi eng ommabop yoʻnalish — Modern Warfare koinotiga asoslanadi. Hozircha jahon premerasi 2028-yilning 30-iyuniga rejalashtirilgan boʻlib, loyiha ustidagi tayyorgarlik ishlari allaqachon boshlab yuborilgan.

Gollivudning eng kuchli ssenaristlari jalb etilgan

Loyiha muvaffaqiyatini taʼminlash uchun Paramount Pictures Gollivudning eng nufuzli ijodkorlarini taklif etdi. Film ssenariysi ustida rejissyor Piter Berg bilan birgalikda mashhur Teylor Sheridan ishlamoqda. Sheridan oʻzining "Yellowstone", "Landman", "Sicario" (Qotil) va "Wind River" kabi dramatik va keskin syujetli loyihalari bilan tanilgan. Uning uslubi Modern Warfare seriyasidagi harbiy-siyosiy ziddiyatlarni ochib berish uchun eng mos tanlov deb koʻrilmoqda.

Modern Warfare turkumi oʻyin sanoati tarixida kapitan Prays, Ghost va Makarov kabi kult darajasidagi personajlarni taqdim etgan. Garchi film aynan shu koinotda yuz bersa-da, hozircha ijodkorlar ushbu qahramonlarning kinoda paydo boʻlishi yoki boʻlmasligini sir tutishmoqda. Aktyorlar tarkibi va asosiy syujet chiziqlari ham hozircha maxfiy saqlanmoqda.

Oʻyin olamidagi yangiliklar va kutilmalar

Maʼlumotlarga koʻra, kino premerasidan avval muxlislarni yangi oʻyinlar ham kutmoqda. Xususan, Call of Duty: Modern Warfare 4 oʻyini 2026-yilning 23-oktabrida sotuvga chiqishi kutilmoqda. Oʻyin quyidagi platformalar uchun moslashtiriladi:

  • PC (shaxsiy kompyuterlar);
  • PlayStation 5;
  • Xbox Series X|S;
  • Nintendo Switch 2.
ixbt.com nashrining yozishicha, ushbu film Call of Duty brendini yangi bosqichga olib chiqadi. Oʻzbekistonlik geymerlar orasida ham ushbu oʻyin seriyasi juda ommabop boʻlib, Modern Warfare qismlari internet-kafelar va uy konsollarida eng koʻp oʻynaladigan loyihalar sirasiga kiradi. Shu sababli, 2028-yilgi premera mahalliy kinoteatrlarda ham katta qiziqish uygʻotishi shubhasiz.

Hozircha loyihaning byudjeti va suratga olish jarayonlari qachon boshlanishi haqida aniq maʼlumotlar yoʻq. Biroq Teylor Sheridan kabi professionallarning jalb etilishi filmning shunchaki oʻyin asosidagi navbatdagi jangari emas, balki chuqur ssenariyga ega sifatli asar boʻlishidan dalolat bermoqda.

Call Of DutyModern WarfareParamount PicturesTaylor SheridanKino
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple va OpenAI oʻrtasidagi sud mojarosi: Sunʼiy intellekt gadjetlari xavf ostidami?Apple va OpenAI oʻrtasidagi sud mojarosi: Sunʼiy intellekt gadjetlari xavf ostidami?Bugun, 00:27Apple dunyoning eng qimmat kompaniyasi maqomini NVIDIA’dan qaytarib oldiApple dunyoning eng qimmat kompaniyasi maqomini NVIDIA’dan qaytarib oldiBugun, 00:24Maʼlumot uzatishda inqilob: Silicon Motion 128 GB/s tezlikka ega PCIe 7.0 SSD ustida ishlamoqdaMaʼlumot uzatishda inqilob: Silicon Motion 128 GB/s tezlikka ega PCIe 7.0 SSD ustida ishlamoqdaKecha, 23:24Yarimoʻtkazgichlar poygasida yangi davr: TSMC 2 nanometrli chiplarga rekord darajada buyurtma oldiYarimoʻtkazgichlar poygasida yangi davr: TSMC 2 nanometrli chiplarga rekord darajada buyurtma oldiKecha, 22:54Samsung buklama smartfonlar bozorida kutilmagan burilish yasamoqda: Galaxy Z Fold8 Wide yetakchi boʻladiSamsung buklama smartfonlar bozorida kutilmagan burilish yasamoqda: Galaxy Z Fold8 Wide yetakchi boʻladiKecha, 22:28AMD sunʼiy intellekt uchun moʻljallangan Ryzen AI MAX PRO 400 protsessorlarini tayyorlamoqdaAMD sunʼiy intellekt uchun moʻljallangan Ryzen AI MAX PRO 400 protsessorlarini tayyorlamoqdaKecha, 21:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda