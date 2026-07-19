Call of Duty kinoolamga koʻchmoqda: Ssenariy ustida Teylor Sheridan ish olib bordi
Dunyoga mashhur Call of Duty kompyuter oʻyinlari seriyasi nihoyat katta ekranlarga chiqishga tayyorlanmoqda. Paramount Pictures va Activision Blizzard studiyalari ushbu franchiza asosida toʻliq metrajli badiiy film suratga olinishini rasman tasdiqladi. Bu loyiha nafaqat geymerlar, balki jangari janri ixlosmandlari uchun ham yilning eng kutilgan voqealaridan biriga aylanishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Nyu-Yorkda boʻlib oʻtgan Fanatics Fest festivalida rejissyor Piter Berg ushbu ekranlashtirish haqida ilk tafsilotlarni maʼlum qildi. Uning soʻzlariga koʻra, film syujeti Call of Duty olamidagi eng ommabop yoʻnalish — Modern Warfare koinotiga asoslanadi. Hozircha jahon premerasi 2028-yilning 30-iyuniga rejalashtirilgan boʻlib, loyiha ustidagi tayyorgarlik ishlari allaqachon boshlab yuborilgan.
Gollivudning eng kuchli ssenaristlari jalb etilganLoyiha muvaffaqiyatini taʼminlash uchun Paramount Pictures Gollivudning eng nufuzli ijodkorlarini taklif etdi. Film ssenariysi ustida rejissyor Piter Berg bilan birgalikda mashhur Teylor Sheridan ishlamoqda. Sheridan oʻzining "Yellowstone", "Landman", "Sicario" (Qotil) va "Wind River" kabi dramatik va keskin syujetli loyihalari bilan tanilgan. Uning uslubi Modern Warfare seriyasidagi harbiy-siyosiy ziddiyatlarni ochib berish uchun eng mos tanlov deb koʻrilmoqda.
Modern Warfare turkumi oʻyin sanoati tarixida kapitan Prays, Ghost va Makarov kabi kult darajasidagi personajlarni taqdim etgan. Garchi film aynan shu koinotda yuz bersa-da, hozircha ijodkorlar ushbu qahramonlarning kinoda paydo boʻlishi yoki boʻlmasligini sir tutishmoqda. Aktyorlar tarkibi va asosiy syujet chiziqlari ham hozircha maxfiy saqlanmoqda.
Oʻyin olamidagi yangiliklar va kutilmalarMaʼlumotlarga koʻra, kino premerasidan avval muxlislarni yangi oʻyinlar ham kutmoqda. Xususan, Call of Duty: Modern Warfare 4 oʻyini 2026-yilning 23-oktabrida sotuvga chiqishi kutilmoqda. Oʻyin quyidagi platformalar uchun moslashtiriladi:
- PC (shaxsiy kompyuterlar);
- PlayStation 5;
- Xbox Series X|S;
- Nintendo Switch 2.
Hozircha loyihaning byudjeti va suratga olish jarayonlari qachon boshlanishi haqida aniq maʼlumotlar yoʻq. Biroq Teylor Sheridan kabi professionallarning jalb etilishi filmning shunchaki oʻyin asosidagi navbatdagi jangari emas, balki chuqur ssenariyga ega sifatli asar boʻlishidan dalolat bermoqda.
…