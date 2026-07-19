Maʼlumot uzatishda inqilob: Silicon Motion 128 GB/s tezlikka ega PCIe 7.0 SSD ustida ishlamoqda

·25·Texno
Maʼlumot uzatishda inqilob: Silicon Motion 128 GB/s tezlikka ega PCIe 7.0 SSD ustida ishlamoqda

Maʼlumotlarni saqlash texnologiyalari sohasida jahon yetakchilaridan biri boʻlgan Silicon Motion kompaniyasi korporativ tizimlar uchun moʻljallangan, PCIe 7.0 interfeysini qoʻllab-quvvatlovchi yangi avlod SSD kontrollerlarini ishlab chiqishni boshladi. Ushbu texnologiya maʼlumot uzatish tezligini misli koʻrilmagan darajaga koʻtarib, zamonaviy serverlar va sunʼiy intellekt tizimlari uchun yangi ufqlar ochishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniyaning korporativ qurilmalar boʻlimi rahbari Aleks Chouning soʻzlariga koʻra, Gen7 deb nomlangan yangi kontrollerning bazaviy arxitekturasi allaqachon belgilab olingan. Rejaga muvofiq, yangi qurilmaning ilk namunalari 2027-yilning ikkinchi yarmida taqdim etiladi. Biroq PCIe 7.0 standartiga oʻtishdan avval, kompaniya PCIe 6.0 avlodini yakunlashi lozim. Hozirda PCIe 6.0 kontrolleri FPGA-platformasida sinovdan oʻtkazilmoqda va uning tayyor chiplari 2026-yilda bozorga chiqishi kutilmoqda.

PCIe 7.0 imkoniyatlari va texnik koʻrsatkichlari

PCI-SIG tashkiloti tomonidan 2025-yil iyun oyida tasdiqlangan PCIe 7.0 spetsifikatsiyasi avvalgi avlodga nisbatan oʻtkazuvchanlik qobiliyatini ikki baravarga oshiradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi standart har bir liniya uchun 128 GB/s tezlikni taʼminlaydi. Masalan, videokartalar uchun odatiy boʻlgan x16 ulanishida umumiy oʻtkazuvchanlik 512 GB/s ga yetadi, SSD disklarida keng qoʻllaniladigan x4 ulanishida esa nazariy chegara 64 GB/s ni tashkil etadi.

Shuni taʼkidlash joizki, SSD qurilmalarining real tezligi faqat interfeysga bogʻliq emas. Silicon Motion mutaxassislarining tushuntirishicha, yakuniy unumdorlikka kontrollerning oʻzi, NAND-xotira turi, kanallar soni, energiya isteʼmoli va sovutish tizimining samaradorligi bevosita taʼsir koʻrsatadi. Shu sababli, yangi kontrollerlar bilan birga xotira mikrosxemalarini ham takomillashtirish talab etiladi.

Sunʼiy intellekt va korporativ tizimlar uchun yechimlar

Silicon Motion yangi texnologiyaning asosiy qoʻllanish sohasi sifatida sunʼiy intellekt (AI) tizimlarini koʻrmoqda. Kompaniya ushbu loyihani NVIDIA kompaniyasining Storage Next tashabbusi bilan bogʻlaydi. Ushbu tashabbus maʼlumotlar ombori va grafik protsessorlar (GPU) oʻrtasidagi kechikishlarni maksimal darajada kamaytirishga qaratilgan. AI yuklamalari uchun nafaqat ketma-ket oʻqish tezligi, balki koʻplab foydalanuvchilar va virtual mashinalar bir vaqtda murojaat qilganda barqaror ishlash muhim hisoblanadi.

Kompaniya kelajakdagi disklar soniyasiga oʻn millionlab IOPS (kirish-chiqish operatsiyalari) koʻrsatkichiga erishishini kutmoqda. Avvalroq soha mutaxassislari tomonidan taxmin qilingan 100-200 million IOPS koʻrsatkichi yaqin yillar uchun biroz realistik emas deb baholandi, biroq 50 million IOPS darajasi Silicon Motion uchun erishish mumkin boʻlgan maqsad sifatida belgilangan.

Hozircha PCIe 7.0 texnologiyasi oddiy uy kompyuterlari uchun emas, balki yirik server infratuzilmalari va data-markazlar uchun moʻljallangan. Ushbu standart ommalashishi uchun nafaqat SSD disklar, balki ularni qoʻllab-quvvatlovchi ona platalar va protsessorlar ekotizimi ham shakllanishi zarur. Oʻzbekiston bozorida ham bunday yuqori texnologik yechimlar asosan bulutli xizmatlar va yirik korporativ mijozlar uchun dolzarb boʻlib qoladi.

Silicon MotionSSDPCIe 7.0TexnologiyaSunʼiy Intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple va OpenAI oʻrtasidagi sud mojarosi: Sunʼiy intellekt gadjetlari xavf ostidami?Apple va OpenAI oʻrtasidagi sud mojarosi: Sunʼiy intellekt gadjetlari xavf ostidami?Bugun, 00:27Apple dunyoning eng qimmat kompaniyasi maqomini NVIDIA’dan qaytarib oldiApple dunyoning eng qimmat kompaniyasi maqomini NVIDIA’dan qaytarib oldiBugun, 00:24Call of Duty kinoolamga koʻchmoqda: Ssenariy ustida Teylor Sheridan ish olib bordiCall of Duty kinoolamga koʻchmoqda: Ssenariy ustida Teylor Sheridan ish olib bordiKecha, 23:53Yarimoʻtkazgichlar poygasida yangi davr: TSMC 2 nanometrli chiplarga rekord darajada buyurtma oldiYarimoʻtkazgichlar poygasida yangi davr: TSMC 2 nanometrli chiplarga rekord darajada buyurtma oldiKecha, 22:54Samsung buklama smartfonlar bozorida kutilmagan burilish yasamoqda: Galaxy Z Fold8 Wide yetakchi boʻladiSamsung buklama smartfonlar bozorida kutilmagan burilish yasamoqda: Galaxy Z Fold8 Wide yetakchi boʻladiKecha, 22:28AMD sunʼiy intellekt uchun moʻljallangan Ryzen AI MAX PRO 400 protsessorlarini tayyorlamoqdaAMD sunʼiy intellekt uchun moʻljallangan Ryzen AI MAX PRO 400 protsessorlarini tayyorlamoqdaKecha, 21:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda