Maʼlumot uzatishda inqilob: Silicon Motion 128 GB/s tezlikka ega PCIe 7.0 SSD ustida ishlamoqda
Maʼlumotlarni saqlash texnologiyalari sohasida jahon yetakchilaridan biri boʻlgan Silicon Motion kompaniyasi korporativ tizimlar uchun moʻljallangan, PCIe 7.0 interfeysini qoʻllab-quvvatlovchi yangi avlod SSD kontrollerlarini ishlab chiqishni boshladi. Ushbu texnologiya maʼlumot uzatish tezligini misli koʻrilmagan darajaga koʻtarib, zamonaviy serverlar va sunʼiy intellekt tizimlari uchun yangi ufqlar ochishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniyaning korporativ qurilmalar boʻlimi rahbari Aleks Chouning soʻzlariga koʻra, Gen7 deb nomlangan yangi kontrollerning bazaviy arxitekturasi allaqachon belgilab olingan. Rejaga muvofiq, yangi qurilmaning ilk namunalari 2027-yilning ikkinchi yarmida taqdim etiladi. Biroq PCIe 7.0 standartiga oʻtishdan avval, kompaniya PCIe 6.0 avlodini yakunlashi lozim. Hozirda PCIe 6.0 kontrolleri FPGA-platformasida sinovdan oʻtkazilmoqda va uning tayyor chiplari 2026-yilda bozorga chiqishi kutilmoqda.
PCIe 7.0 imkoniyatlari va texnik koʻrsatkichlariPCI-SIG tashkiloti tomonidan 2025-yil iyun oyida tasdiqlangan PCIe 7.0 spetsifikatsiyasi avvalgi avlodga nisbatan oʻtkazuvchanlik qobiliyatini ikki baravarga oshiradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi standart har bir liniya uchun 128 GB/s tezlikni taʼminlaydi. Masalan, videokartalar uchun odatiy boʻlgan x16 ulanishida umumiy oʻtkazuvchanlik 512 GB/s ga yetadi, SSD disklarida keng qoʻllaniladigan x4 ulanishida esa nazariy chegara 64 GB/s ni tashkil etadi.
Shuni taʼkidlash joizki, SSD qurilmalarining real tezligi faqat interfeysga bogʻliq emas. Silicon Motion mutaxassislarining tushuntirishicha, yakuniy unumdorlikka kontrollerning oʻzi, NAND-xotira turi, kanallar soni, energiya isteʼmoli va sovutish tizimining samaradorligi bevosita taʼsir koʻrsatadi. Shu sababli, yangi kontrollerlar bilan birga xotira mikrosxemalarini ham takomillashtirish talab etiladi.
Sunʼiy intellekt va korporativ tizimlar uchun yechimlarSilicon Motion yangi texnologiyaning asosiy qoʻllanish sohasi sifatida sunʼiy intellekt (AI) tizimlarini koʻrmoqda. Kompaniya ushbu loyihani NVIDIA kompaniyasining Storage Next tashabbusi bilan bogʻlaydi. Ushbu tashabbus maʼlumotlar ombori va grafik protsessorlar (GPU) oʻrtasidagi kechikishlarni maksimal darajada kamaytirishga qaratilgan. AI yuklamalari uchun nafaqat ketma-ket oʻqish tezligi, balki koʻplab foydalanuvchilar va virtual mashinalar bir vaqtda murojaat qilganda barqaror ishlash muhim hisoblanadi.
Kompaniya kelajakdagi disklar soniyasiga oʻn millionlab IOPS (kirish-chiqish operatsiyalari) koʻrsatkichiga erishishini kutmoqda. Avvalroq soha mutaxassislari tomonidan taxmin qilingan 100-200 million IOPS koʻrsatkichi yaqin yillar uchun biroz realistik emas deb baholandi, biroq 50 million IOPS darajasi Silicon Motion uchun erishish mumkin boʻlgan maqsad sifatida belgilangan.
Hozircha PCIe 7.0 texnologiyasi oddiy uy kompyuterlari uchun emas, balki yirik server infratuzilmalari va data-markazlar uchun moʻljallangan. Ushbu standart ommalashishi uchun nafaqat SSD disklar, balki ularni qoʻllab-quvvatlovchi ona platalar va protsessorlar ekotizimi ham shakllanishi zarur. Oʻzbekiston bozorida ham bunday yuqori texnologik yechimlar asosan bulutli xizmatlar va yirik korporativ mijozlar uchun dolzarb boʻlib qoladi.
…