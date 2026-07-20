Netflix Ben Affleck asos solgan AI-startapini 587 million dollarga sotib oldi

·16·Texno
Netflix Ben Affleck asos solgan AI-startapini 587 million dollarga sotib oldi

Dunyoning eng yirik striming platformasi hisoblangan Netflix Gollivud yulduzi Ben Affleck tomonidan asos solingan InterPositive sunʼiy intellekt startapini sotib olish boʻyicha kelishuv tafsilotlarini ochiqladi. Kompaniya ushbu bitim uchun naqd pul koʻrinishida 587 million dollar sarflaganini maʼlum qildi. Bu qadam kino sanoatida zamonaviy texnologiyalarning oʻrni naqadar ortib borayotganini yana bir bor isbotlamoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Mazkur kelishuv haqida ilk bor joriy yilning mart oyida eʼlon qilingan edi, biroq oʻshanda moliyaviy shartlar sir tutilgan edi. Bloomberg nashri avvalroq bitim qiymati 600 million dollargacha yetishi mumkinligini taxmin qilgan boʻlsa, Netflix kompaniyasining soʻnggi hisobotlari aniq raqamlarni tasdiqladi. Ben Affleck ushbu loyihani amalga oshirishdan maqsad "inson ijodkorligi qudratini himoya qilish" ekanini taʼkidlagan.

Kino ijodkorlari uchun yangi imkoniyatlar

InterPositive startapi tomonidan ishlab chiqilgan AI vositalari rejissyor va operatorlarga post-prodakshn, yaʼni tasvirni qayta ishlash jarayonida katta yordam beradi. Affleckning soʻzlariga koʻra, texnologiya suratga olish maydonchasidagi real muammolarni, jumladan, yetishmayotgan kadrlar, foni almashtirilishi kerak boʻlgan sahnalar yoki notoʻgʻri yoritish tizimi bilan bogʻliq xatolarni tuzatishga ixtisoslashgan.

Kelishuv shartlariga koʻra, InterPositive jamoasi toʻliq tarkibda Netflix safiga qoʻshiladi. Ben Affleckning oʻzi esa kompaniyada katta maslahatchi lavozimida faoliyatini davom ettiradi. Bu hamkorlik striming gigantiga oʻzining original kontentlarini yaratishda vaqt va mablagʻni sezilarli darajada tejash imkonini berishi kutilmoqda.

Netflix oʻzining soʻnggi moliyaviy hisobotida sunʼiy intellekt texnologiyalaridan allaqachon keng foydalanayotganini qayd etgan. Maʼlum qilinishicha, platformadagi 300 ga yaqin film va seriallarda generativ AI elementlari qoʻllanilgan. Bu nafaqat maxsus effektlar, balki montaj va ovozlashtirish jarayonlarini ham qamrab oladi.

Gollivudda sunʼiy intellektga boʻlgan munosabat turlicha boʻlsa-da, Netflix kabi yirik oʻyinchilarning ushbu sohaga millionlab dollar tikayotgani kelajakda kinoni yaratish uslubi butunlay oʻzgarishidan dalolat beradi. InterPositive texnologiyalari endilikda faqat Netflix eksklyuziv loyihalari uchun xizmat qilishi mumkin, bu esa platformaning raqobatchilari oldidagi ustunligini oshiradi.

NetflixBen AffleckSunʼiy IntellektInterPositiveTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Visa kriptovalyutalarni anʼanaviy toʻlovlarga integratsiya qilishni boshladiVisa kriptovalyutalarni anʼanaviy toʻlovlarga integratsiya qilishni boshladiBugun, 03:26GPS oʻrnini bosuvchi Pulsar tizimi: Santimetrgacha aniqlik va 100 baravar kuchli signalGPS oʻrnini bosuvchi Pulsar tizimi: Santimetrgacha aniqlik va 100 baravar kuchli signalBugun, 02:55NVIDIA va Yaponiya hamkorligi: Sanoat robotlari uchun yangi AI davri boshlanmoqdaNVIDIA va Yaponiya hamkorligi: Sanoat robotlari uchun yangi AI davri boshlanmoqdaBugun, 02:28Aviatsiya inqilobi: Electra atigi 45 metrda havoga koʻtariluvchi gibrid samolyot yaratmoqdaAviatsiya inqilobi: Electra atigi 45 metrda havoga koʻtariluvchi gibrid samolyot yaratmoqdaBugun, 02:21Kosmosga yoʻl hamma uchun: Imkoniyati cheklangan shaxslar eng yaxshi astronavt boʻlishi mumkinKosmosga yoʻl hamma uchun: Imkoniyati cheklangan shaxslar eng yaxshi astronavt boʻlishi mumkinBugun, 01:59Vivo kompaniyasi 130 dollarlik rekord darajadagi akkumulyatorli smartfonni taqdim etdiVivo kompaniyasi 130 dollarlik rekord darajadagi akkumulyatorli smartfonni taqdim etdiBugun, 01:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda