Netflix Ben Affleck asos solgan AI-startapini 587 million dollarga sotib oldi
Dunyoning eng yirik striming platformasi hisoblangan Netflix Gollivud yulduzi Ben Affleck tomonidan asos solingan InterPositive sunʼiy intellekt startapini sotib olish boʻyicha kelishuv tafsilotlarini ochiqladi. Kompaniya ushbu bitim uchun naqd pul koʻrinishida 587 million dollar sarflaganini maʼlum qildi. Bu qadam kino sanoatida zamonaviy texnologiyalarning oʻrni naqadar ortib borayotganini yana bir bor isbotlamoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Mazkur kelishuv haqida ilk bor joriy yilning mart oyida eʼlon qilingan edi, biroq oʻshanda moliyaviy shartlar sir tutilgan edi. Bloomberg nashri avvalroq bitim qiymati 600 million dollargacha yetishi mumkinligini taxmin qilgan boʻlsa, Netflix kompaniyasining soʻnggi hisobotlari aniq raqamlarni tasdiqladi. Ben Affleck ushbu loyihani amalga oshirishdan maqsad "inson ijodkorligi qudratini himoya qilish" ekanini taʼkidlagan.
Kino ijodkorlari uchun yangi imkoniyatlarInterPositive startapi tomonidan ishlab chiqilgan AI vositalari rejissyor va operatorlarga post-prodakshn, yaʼni tasvirni qayta ishlash jarayonida katta yordam beradi. Affleckning soʻzlariga koʻra, texnologiya suratga olish maydonchasidagi real muammolarni, jumladan, yetishmayotgan kadrlar, foni almashtirilishi kerak boʻlgan sahnalar yoki notoʻgʻri yoritish tizimi bilan bogʻliq xatolarni tuzatishga ixtisoslashgan.
Kelishuv shartlariga koʻra, InterPositive jamoasi toʻliq tarkibda Netflix safiga qoʻshiladi. Ben Affleckning oʻzi esa kompaniyada katta maslahatchi lavozimida faoliyatini davom ettiradi. Bu hamkorlik striming gigantiga oʻzining original kontentlarini yaratishda vaqt va mablagʻni sezilarli darajada tejash imkonini berishi kutilmoqda.
Netflix oʻzining soʻnggi moliyaviy hisobotida sunʼiy intellekt texnologiyalaridan allaqachon keng foydalanayotganini qayd etgan. Maʼlum qilinishicha, platformadagi 300 ga yaqin film va seriallarda generativ AI elementlari qoʻllanilgan. Bu nafaqat maxsus effektlar, balki montaj va ovozlashtirish jarayonlarini ham qamrab oladi.
Gollivudda sunʼiy intellektga boʻlgan munosabat turlicha boʻlsa-da, Netflix kabi yirik oʻyinchilarning ushbu sohaga millionlab dollar tikayotgani kelajakda kinoni yaratish uslubi butunlay oʻzgarishidan dalolat beradi. InterPositive texnologiyalari endilikda faqat Netflix eksklyuziv loyihalari uchun xizmat qilishi mumkin, bu esa platformaning raqobatchilari oldidagi ustunligini oshiradi.
…