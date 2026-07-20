GPS oʻrnini bosuvchi Pulsar tizimi: Santimetrgacha aniqlik va 100 baravar kuchli signal

·16·Texno
GPS oʻrnini bosuvchi Pulsar tizimi: Santimetrgacha aniqlik va 100 baravar kuchli signal

AQSHning Xona Space Systems kompaniyasi global navigatsiya olamida inqilob qilishga tayyorlanmoqda. Kompaniya tomonidan ishlab chiqilayotgan Pulsar tizimi anʼanaviy GPS texnologiyasiga munosib muqobil boʻlishi kutilmoqda. Past yer orbitasida (LEO) joylashadigan ushbu sunʼiy yoʻldoshlar tarmogʻi hozirgi tizimlardan 100 baravar kuchliroq signal tarqatish imkoniyatiga ega boʻladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Pulsar tizimining birinchi oltita seriyali sunʼiy yoʻldoshi joriy yilning oktyabr oyida orbitaga uchirilishi rejalashtirilgan. Kompaniya 2027-yilga kelib oʻzining ilk tijoriy xizmatlarini ishga tushirishni maqsad qilgan. Toʻliq quvvat bilan ishlaganda, tizim 258 ta apparatdan iborat boʻladi va yer yuzining istalgan nuqtasida koordinatalarni bir necha santimetrgacha aniqlikda belgilash imkonini beradi.

Shahar sharoitida uzluksiz aloqa va xavfsizlik

Hozirgi GPS tizimlari baland binolar orasida, qalin oʻrmonlarda yoki yopiq inshootlar ichida signal yoʻqolishi kabi muammolarga duch keladi. Pulsarʼning past orbitada joylashishi va signal quvvatining yuqoriligi ushbu toʻsiqlarni yengib oʻtishga yordam beradi. Bu ayniqsa avtonom boshqariladigan transport vositalari va dronlar uchun juda muhimdir.

Shuningdek, yangi tizim kiberhujumlarga, xususan, signalni boʻgʻish (jamming) va soxtalashtirish (spoofing) urinishlariga nisbatan ancha chidamli qilib ishlanmoqda. 2025-yil iyul oyida SpaceX kompaniyasining Falcon 9 raketasida uchirilgan Pulsar-0 prototipi oʻtkazilgan sinovlarda xalaqit beruvchi qurilmalarning taʼsir doirasini 95 foizga qisqartirishga muvaffaq boʻlgan.

Yuqori aniqlikdagi vaqt sinxronizatsiyasi

Navigatsiyadan tashqari, Pulsar tizimi moliya bozorlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va maʼlumotlar markazlari (data-center) uchun oʻta aniq vaqt sinxronizatsiyasini taʼminlaydi. Xona Space Systems muhandislari GPS sunʼiy yoʻldoshlaridagi qimmatbaho atom soatlaridan voz kechib, maxsus dasturiy usullar yordamida 10 nanosekundlik aniqlikka erishishni rejalashtirmoqda.

Yangi tizimning oʻziga xos jihatlaridan biri uning mavjud infratuzilma bilan mosligidir. Kompaniya bayonotiga koʻra, koʻplab amaldagi GPS qabul qiluvchi qurilmalar apparat qismini almashtirmasdan, shunchaki dasturiy taʼminotni yangilash orqali Pulsar signalini qabul qila oladi. Hozirda navigatsiya texnikasi ishlab chiqaruvchilari bilan ushbu yoʻnalishda hamkorlik dasturlari boshlab yuborilgan.

Oʻzbekiston kabi jadal rivojlanayotgan hududlar uchun bunday texnologiyalar kelajakda qishloq xoʻjaligida aniq dehqonchilik qilish, logistika tizimlarini optimallashtirish va aqlli shahar loyihalarini tatbiq etishda yangi imkoniyatlar eshigini ochishi mumkin. Past orbitadagi sunʼiy yoʻldoshlar sonining ortishi global miqyosda raqamli aloqa sifatini yangi bosqichga olib chiqadi.

Xona Space SystemsGPSPulsarTexnologiyaSunʼiy Yoʻldosh
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Visa kriptovalyutalarni anʼanaviy toʻlovlarga integratsiya qilishni boshladiVisa kriptovalyutalarni anʼanaviy toʻlovlarga integratsiya qilishni boshladiBugun, 03:26Netflix Ben Affleck asos solgan AI-startapini 587 million dollarga sotib oldiNetflix Ben Affleck asos solgan AI-startapini 587 million dollarga sotib oldiBugun, 03:00NVIDIA va Yaponiya hamkorligi: Sanoat robotlari uchun yangi AI davri boshlanmoqdaNVIDIA va Yaponiya hamkorligi: Sanoat robotlari uchun yangi AI davri boshlanmoqdaBugun, 02:28Aviatsiya inqilobi: Electra atigi 45 metrda havoga koʻtariluvchi gibrid samolyot yaratmoqdaAviatsiya inqilobi: Electra atigi 45 metrda havoga koʻtariluvchi gibrid samolyot yaratmoqdaBugun, 02:21Kosmosga yoʻl hamma uchun: Imkoniyati cheklangan shaxslar eng yaxshi astronavt boʻlishi mumkinKosmosga yoʻl hamma uchun: Imkoniyati cheklangan shaxslar eng yaxshi astronavt boʻlishi mumkinBugun, 01:59Vivo kompaniyasi 130 dollarlik rekord darajadagi akkumulyatorli smartfonni taqdim etdiVivo kompaniyasi 130 dollarlik rekord darajadagi akkumulyatorli smartfonni taqdim etdiBugun, 01:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda