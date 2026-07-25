Boeing inqirozi: Yangi 737 MAX samolyotlari bir necha oylik parvozdan soʻng qismlarga ajratiladi

·33·Texno
Boeing inqirozi: Yangi 737 MAX samolyotlari bir necha oylik parvozdan soʻng qismlarga ajratiladi

Aviatsiya olamida misli koʻrilmagan voqea yuz berdi: Braziliyaning GOL Linhas Aereas aviakompaniyasiga 2025-yilning kuzida yetkazib berilgan ikkita mutlaqo yangi Boeing 737 MAX 8 layneri yarim yil ham xizmat qilmasdan foydalanishdan olindi. Ushbu havo kemalari taʼmirlash oʻrniga ehtiyot qismlarga ajratib yuborish uchun sotib yuborilgani soha mutaxassislarini hayratda qoldirmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

PS-GRM va PS-GRN roʻyxatga olish raqamlariga ega boʻlgan ushbu laynerlar aviatashuvchiga 2025-yilning sentyabr va noyabr oylarida topshirilgan edi. Biroq, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ular 2026-yilning fevraliga kelibgina muntazam reyslarni toʻxtatgan va mart oyida AQSHning Arizona shtatidagi Pinal aeroportiga — samolyotlarni saqlash va utilizatsiya qilish markaziga olib ketilgan. Bu Boeing 737 MAX oilasiga mansub samolyotlarning bunday qisqa muddat ichida "utilga" chiqishi bilan bogʻliq ilk holatdir.

Texnik nuqsonlar va iqtisodiy samarasizlik

Mazkur qarorga samolyotlarni ishlab chiqarish jarayonida yoʻl qoʻyilgan surunkali texnik nosozliklar sabab boʻlgani aytilmoqda. Xususan, CFM LEAP-1B dvigatellaridagi muammolar hamda havo kemasining markazlashuvi (sentrovka) bilan bogʻliq nuqsonlar laynerlarning tez-tez parvozlardan chetlatilishiga va texnik xizmat koʻrsatish xarajatlarining keskin oshishiga olib kelgan.

Aviakompaniya uchun bunday nuqsonli samolyotlarni ekspluatatsiya qilishdan koʻra, ularni lizing beruvchiga qaytarish foydaliroq deb topildi. Lizing kompaniyasi esa oʻz navbatida laynerlarni Britaniyaning AerFin kompaniyasiga sotib yubordi. Ushbu kompaniya samolyotlarni butunligicha saqlashdan koʻra, ularni qismlarga ajratib, ehtiyot qismlar bozorida realizatsiya qilishni maqsad qilgan.

Boeing obroʻsiga navbatdagi zarba

Ushbu holat Boeing kompaniyasining mahsulot sifati ustidan nazorati borasidagi xavotirlarni yanada kuchaytirmoqda. Soʻnggi yillarda Amerika aviagiganti bir necha bor jiddiy muammolarga duch keldi. Avvalroq kompaniya oʻzining ilk Boeing 777-9 modellaridan birini ham hisobdan chiqarishga majbur boʻlgan edi, chunki uni zamonaviy standartlarga moslashtirish iqtisodiy jihatdan oʻzini oqlamasligi maʼlum boʻlgandi.

Oʻzbekiston aviatsiya bozorida ham Boeing samolyotlari asosiy oʻrinni egallashini hisobga olsak, ishlab chiqaruvchining bunday tizimli muammolari global miqyosda xavfsizlik va ishonchlilik masalalarini kun tartibiga chiqaradi. Hozircha ishlab chiqaruvchi ushbu konkret holat boʻyicha rasmiy izoh bergani yoʻq, biroq yangi samolyotlarning ehtiyot qismlarga boʻlinishi sanoat uchun juda xavotirli signal hisoblanadi.

BoeingAviatsiyaTexnologiyaBoeing 737 MAXSamolyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiSunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiBugun, 20:24Specialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiSpecialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiBugun, 19:56Roskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaRoskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaBugun, 19:29Gigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaGigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaBugun, 18:51Sunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiSunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiBugun, 18:24Google tarixda ilk bor manfiy pul oqimini qayd etdi: Sabab — sunʼiy intellekt xarajatlariGoogle tarixda ilk bor manfiy pul oqimini qayd etdi: Sabab — sunʼiy intellekt xarajatlariBugun, 18:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob