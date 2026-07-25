O‘zbekistonda o‘rtacha oylik ish haqi 7 milliondan oshdi

·40·O‘zbekiston
O‘zbekistonda o‘rtacha oylik ish haqi 7 milliondan oshdi

O‘zbekistonda 2026 yilning yanvar–iyun oylari yakunlariga ko‘ra, o‘rtacha oylik nominal ish haqi ilk bor 7 million so‘mlik chegaradan oshdi. Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotiga ko‘ra, mamlakat bo‘yicha o‘rtacha oylik maosh 7 million 91,1 ming so‘mni tashkil etgan. Bu o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 18,4 foizga yuqori ko‘rsatkichdir.

Hududlar kesimida eng yuqori o‘rtacha ish haqi Toshkent shahrida qayd etildi. Poytaxtda xodimlarning o‘rtacha oylik daromadi 12 million 13,9 ming so‘mga yetgan. Navoiy viloyati 8 million 722,7 ming so‘m bilan ikkinchi o‘rinni egallagan. Qolgan hududlarda esa bu ko‘rsatkich asosan 4,8–6,7 million so‘m oralig‘ida shakllangan.

Sohalar bo‘yicha tahlil qilinganda, eng yuqori maosh bank, sug‘urta, lizing va moliyaviy xizmatlar yo‘nalishida qayd etilgan. Ushbu sohada o‘rtacha oylik ish haqi 19 million 100,2 ming so‘mni tashkil qildi. Axborot va aloqa sohasida bu ko‘rsatkich 17 million 417,4 ming so‘mga, tashish va saqlash tarmog‘ida esa 11 million 70 ming so‘mga yetgan.

2022-2026-yillar uchun o‘rtacha oylik ish haqining o‘sish dinamikasi grafigi.

Shuningdek, sanoat sohasida o‘rtacha oylik maosh 8 million 267 ming so‘m, qurilishda 7 million 27,9 ming so‘m, savdo tarmog‘ida 7 million 650,5 ming so‘mni tashkil etgan.

Ijtimoiy sohalarda ham ijobiy o‘sish kuzatildi. Jumladan, ta’lim tizimida o‘rtacha ish haqi 4 million 977,1 ming so‘mga, sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar sohasida esa 4 million 440,3 ming so‘mga yetgan. Har ikki yo‘nalishda ham o‘tgan yilga nisbatan 20 foiz atrofida o‘sish qayd etilgan.

Mutaxassislar fikricha, o‘rtacha oylik ish haqining o‘sishi mehnat bozoridagi faollik va iqtisodiyotning ayrim tarmoqlarida ish haqlari bosqichma-bosqich oshirilayotgani bilan izohlanmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tanzila Narbayeva «El-yurt hurmati» ordeni bilan taqdirlandiTanzila Narbayeva «El-yurt hurmati» ordeni bilan taqdirlandiBugun, 12:54Abituriyentlar uchun muhim jarayon boshlandi: OTM tanlovi start oldiAbituriyentlar uchun muhim jarayon boshlandi: OTM tanlovi start oldiBugun, 12:46O‘zbekiston va Qozog‘iston kelishuvlar ijrosini tezlashtiradiO‘zbekiston va Qozog‘iston kelishuvlar ijrosini tezlashtiradiBugun, 00:36O‘zbekistonga 6 oyda davolanish uchun 35 mingdan ortiq xorijlik keldiO‘zbekistonga 6 oyda davolanish uchun 35 mingdan ortiq xorijlik keldiKecha, 23:03Toshkentda O‘zbekiston–Yaponiya qo‘shma universiteti ochiladiToshkentda O‘zbekiston–Yaponiya qo‘shma universiteti ochiladiKecha, 22:11Toshkentga «yashil shahar» maqomi qaytariladi: bog‘lar kengayadi (foto)Toshkentga «yashil shahar» maqomi qaytariladi: bog‘lar kengayadi (foto)Kecha, 20:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi