O‘zbekistonda o‘rtacha oylik ish haqi 7 milliondan oshdi
O‘zbekistonda 2026 yilning yanvar–iyun oylari yakunlariga ko‘ra, o‘rtacha oylik nominal ish haqi ilk bor 7 million so‘mlik chegaradan oshdi. Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotiga ko‘ra, mamlakat bo‘yicha o‘rtacha oylik maosh 7 million 91,1 ming so‘mni tashkil etgan. Bu o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 18,4 foizga yuqori ko‘rsatkichdir.
Hududlar kesimida eng yuqori o‘rtacha ish haqi Toshkent shahrida qayd etildi. Poytaxtda xodimlarning o‘rtacha oylik daromadi 12 million 13,9 ming so‘mga yetgan. Navoiy viloyati 8 million 722,7 ming so‘m bilan ikkinchi o‘rinni egallagan. Qolgan hududlarda esa bu ko‘rsatkich asosan 4,8–6,7 million so‘m oralig‘ida shakllangan.
Sohalar bo‘yicha tahlil qilinganda, eng yuqori maosh bank, sug‘urta, lizing va moliyaviy xizmatlar yo‘nalishida qayd etilgan. Ushbu sohada o‘rtacha oylik ish haqi 19 million 100,2 ming so‘mni tashkil qildi. Axborot va aloqa sohasida bu ko‘rsatkich 17 million 417,4 ming so‘mga, tashish va saqlash tarmog‘ida esa 11 million 70 ming so‘mga yetgan.
Shuningdek, sanoat sohasida o‘rtacha oylik maosh 8 million 267 ming so‘m, qurilishda 7 million 27,9 ming so‘m, savdo tarmog‘ida 7 million 650,5 ming so‘mni tashkil etgan.
Ijtimoiy sohalarda ham ijobiy o‘sish kuzatildi. Jumladan, ta’lim tizimida o‘rtacha ish haqi 4 million 977,1 ming so‘mga, sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar sohasida esa 4 million 440,3 ming so‘mga yetgan. Har ikki yo‘nalishda ham o‘tgan yilga nisbatan 20 foiz atrofida o‘sish qayd etilgan.
Mutaxassislar fikricha, o‘rtacha oylik ish haqining o‘sishi mehnat bozoridagi faollik va iqtisodiyotning ayrim tarmoqlarida ish haqlari bosqichma-bosqich oshirilayotgani bilan izohlanmoqda.
…