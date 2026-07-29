Xonanda Ozoda Nursaidovaning sirli safari manzili aniqlandi!
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Xonanda Ozoda Nursaidova singlisi va jiyani bilan birga Fransiyaga safar qildi. U dastlab ijtimoiy tarmoqda qayerga ketayotganini ochiq aytmadi va muxlislaridan manzilni topishni so‘radi.
Keyinroq e’lon qilingan postlar orqali xonandaning Fransiyada ekani ma’lum bo‘ldi. Ozoda Nursaidova u yerda nonushta qilayotgan paytidan surat va qisqa videolarni kuzatuvchilari bilan bo‘lishdi.
Safar tafsilotlari hozircha to‘liq ochiqlanmagan. Xonanda Fransiyaga qanday maqsadda borgani haqida ham ma’lumot bermadi. Uning yangi postlari muxlislar orasida qiziqish uyg‘otdi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…