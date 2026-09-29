Xiaomi 10 000 mA•ch quvvatga ega oʻta xavfsiz va magnit kabelli power bank taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xiaomi 10 000 mA•ch sigʻimli yangi, oʻta xavfsiz va koʻp funksiyali tashqi akkumulyatorini taqdim etdi.
- Ushbu qurilma ixcham oʻlchamlari, yuqori unumdorligi va havo transportida olib yurish imkoniyati bilan ajralib turadi, boshlangʻich narxi 249 yuandan boshlanadi.
- U ikkita 5000 mA•ch elementdan iborat boʻlib, oʻrnatilgan USB-C kabeli, simsiz zaryadlashni qoʻllab-quvvatlash va bir vaqtning oʻzida uchta gadjetni quvvatlash imkoniyatiga ega.
Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Xiaomi kompaniyasi zamonaviy foydalanuvchilar ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan yangi, oʻta xavfsiz va koʻp funksiyali tashqi akkumulyator savdosini boshladi. 10 000 mA•ch sigʻimga ega mazkur qurilma ixcham oʻlchamlari bilan bir қаtorda yuqori unumdorligi hamda havo transportida olib yurish imkoniyati bilan eʼtiborni tortadi. Ishlab chiqaruvchi ushbu gadjet uchun 249 yuandan boshlanadigan boshlangʻich narxni belgilagan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi power bank har biri 5000 mA•ch boʻlgan ikkita elementdan iborat boʻlib, oʻrnatilgan USB-C kabeli bilan jihozlangan. Ushbu yechim foydalanuvchilarga qoʻshimcha simlarni oʻzlari bilan olib yurish zaruriyatidan xalos qiladi. Simsiz zaryadlashni qoʻllab-quvvatlash va bir vaqtning oʻzida bir nechta gadjetlarni quvvatlash imkoniyati qurilmaning kundalik hayotdagi foydaliligini yanada oshiradi.
Yuqori tezlik va universal quvvatlash imkoniyatlariTexnik koʻrsatkichlarga koʻra, qurilmaning simli chiqish quvvati 45 W gacha yetadi. Bu esa smartfonlarni rekord darajada tez quvvatlash imkonini beradi. Jumladan, kompaniya maʼlumotlariga asosan, mazkur akkumulyator iPhone 17 Pro modelini atigi 30 daqiqa ichida taxminan 60 foizgacha toʻldirishga qodir. Shuningdek, 20 W quvvatga ega xususiy Xiaomi Surge simsiz zaryadlash texnologiyasi ham mavjud.
Qurilma konstruksiyasi bir yoʻla uchta gadjetni bir vaqtning oʻzida quvvatlash imkonini beradi: buning uchun oʻrnatilgan kabel, qoʻshimcha USB-C porti va simsiz zaryadlash maydonchasidan foydalanish mumkin. Akkumulyatorning oʻzi ham ikkala USB-C porti orqali 30 W gacha kirish quvvatini qabul qiladi hamda PD2.0, PD3.0, PPS, QC2.0, QC3.0 va BC1.2 kabi zamonaviy tezkor quvvatlash protokollarini toʻliq qoʻllab-quvvatlaydi.
Xavfsizlik boʻyicha yangi standartlarXiaomi muhandislari xavfsizlik masalasiga alohida eʼtibor qaratganlar. Maʼlum qilinishicha, tashqi akkumulyator Xitoyning 2026-yilgi yangi milliystandarti talablariga muvofiq qatʼiy sertifikatlashtirish sinovlaridan muvaffaqiyatli oʻtgan. Sinov jarayonida korpus 4 mm diametrli igna bilan teshishga, 60 daqiqa davomida 135 °C gacha qizdirishga hamda taxminan 1,5 tonna yuk bilan siqishga bardosh bergan.
Shuningdek, qurilmada aqlli boshqaruv tizimi ham joriy etilgan boʻlib, u batareya ish faoliyatini toʻliq nazorat qiladi. Foydalanuvchi akkumulyatorni kabel orqali kompyuterga ulagan holda har bir alohida batareyaning holati, quvvat olish jarayoni va yuzaga kelishi mumkin boʻlgan favqulodda holatlar tarixi haqidagi batafsil maʼlumotlarni bevosita kuzatib borishi mumkin.
Izohlar 0
…