Xiaomi 10 000 mA•ch quvvatga ega oʻta xavfsiz va magnit kabelli power bank taqdim etdi

·29·Texno
Xiaomi 10 000 mA•ch quvvatga ega oʻta xavfsiz va magnit kabelli power bank taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xiaomi 10 000 mA•ch sigʻimli yangi, oʻta xavfsiz va koʻp funksiyali tashqi akkumulyatorini taqdim etdi.
  • Ushbu qurilma ixcham oʻlchamlari, yuqori unumdorligi va havo transportida olib yurish imkoniyati bilan ajralib turadi, boshlangʻich narxi 249 yuandan boshlanadi.
  • U ikkita 5000 mA•ch elementdan iborat boʻlib, oʻrnatilgan USB-C kabeli, simsiz zaryadlashni qoʻllab-quvvatlash va bir vaqtning oʻzida uchta gadjetni quvvatlash imkoniyatiga ega.

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Xiaomi kompaniyasi zamonaviy foydalanuvchilar ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan yangi, oʻta xavfsiz va koʻp funksiyali tashqi akkumulyator savdosini boshladi. 10 000 mA•ch sigʻimga ega mazkur qurilma ixcham oʻlchamlari bilan bir қаtorda yuqori unumdorligi hamda havo transportida olib yurish imkoniyati bilan eʼtiborni tortadi. Ishlab chiqaruvchi ushbu gadjet uchun 249 yuandan boshlanadigan boshlangʻich narxni belgilagan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi power bank har biri 5000 mA•ch boʻlgan ikkita elementdan iborat boʻlib, oʻrnatilgan USB-C kabeli bilan jihozlangan. Ushbu yechim foydalanuvchilarga qoʻshimcha simlarni oʻzlari bilan olib yurish zaruriyatidan xalos qiladi. Simsiz zaryadlashni qoʻllab-quvvatlash va bir vaqtning oʻzida bir nechta gadjetlarni quvvatlash imkoniyati qurilmaning kundalik hayotdagi foydaliligini yanada oshiradi.

Yuqori tezlik va universal quvvatlash imkoniyatlari

Texnik koʻrsatkichlarga koʻra, qurilmaning simli chiqish quvvati 45 W gacha yetadi. Bu esa smartfonlarni rekord darajada tez quvvatlash imkonini beradi. Jumladan, kompaniya maʼlumotlariga asosan, mazkur akkumulyator iPhone 17 Pro modelini atigi 30 daqiqa ichida taxminan 60 foizgacha toʻldirishga qodir. Shuningdek, 20 W quvvatga ega xususiy Xiaomi Surge simsiz zaryadlash texnologiyasi ham mavjud.

Qurilma konstruksiyasi bir yoʻla uchta gadjetni bir vaqtning oʻzida quvvatlash imkonini beradi: buning uchun oʻrnatilgan kabel, qoʻshimcha USB-C porti va simsiz zaryadlash maydonchasidan foydalanish mumkin. Akkumulyatorning oʻzi ham ikkala USB-C porti orqali 30 W gacha kirish quvvatini qabul qiladi hamda PD2.0, PD3.0, PPS, QC2.0, QC3.0 va BC1.2 kabi zamonaviy tezkor quvvatlash protokollarini toʻliq qoʻllab-quvvatlaydi.

Xavfsizlik boʻyicha yangi standartlar

Xiaomi muhandislari xavfsizlik masalasiga alohida eʼtibor qaratganlar. Maʼlum qilinishicha, tashqi akkumulyator Xitoyning 2026-yilgi yangi milliystandarti talablariga muvofiq qatʼiy sertifikatlashtirish sinovlaridan muvaffaqiyatli oʻtgan. Sinov jarayonida korpus 4 mm diametrli igna bilan teshishga, 60 daqiqa davomida 135 °C gacha qizdirishga hamda taxminan 1,5 tonna yuk bilan siqishga bardosh bergan.

Shuningdek, qurilmada aqlli boshqaruv tizimi ham joriy etilgan boʻlib, u batareya ish faoliyatini toʻliq nazorat qiladi. Foydalanuvchi akkumulyatorni kabel orqali kompyuterga ulagan holda har bir alohida batareyaning holati, quvvat olish jarayoni va yuzaga kelishi mumkin boʻlgan favqulodda holatlar tarixi haqidagi batafsil maʼlumotlarni bevosita kuzatib borishi mumkin.

XiaomiPowerBankTexnologiyaGadjetlarZaryadlash
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldiSamsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi5 sentabr 14:50Xiaomi RGB-Mini LED texnologiyali yangi yirik televizorlar seriyasini taqdim etdiXiaomi RGB-Mini LED texnologiyali yangi yirik televizorlar seriyasini taqdim etdi24 sentabr 02:21Xiaomi kompaniyasi 12 ta qulfdan ochish usuliga ega aqlli qulfni taqdim etdiXiaomi kompaniyasi 12 ta qulfdan ochish usuliga ega aqlli qulfni taqdim etdi23 sentabr 11:59Xiaomi Mijia Sterilizing Foot Bath 2 oyoq vannasini chiqardiXiaomi Mijia Sterilizing Foot Bath 2 oyoq vannasini chiqardi17 sentabr 11:59Starlink Mini uchun oʻziga xos shtatibli PeakDo payurbanki taqdim etildiStarlink Mini uchun oʻziga xos shtatibli PeakDo payurbanki taqdim etildi28 avgust 01:23Yandeksdagi «Beri zaryad» xizmati telefoni oʻchganlar uchun yangi imkoniyat yaratdiYandeksdagi «Beri zaryad» xizmati telefoni oʻchganlar uchun yangi imkoniyat yaratdi27 avgust 17:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi