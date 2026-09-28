Ayrim iPhone 18 Pro smartfonlarida nosozlik aniqlandi
Yangi avlod flagman qurilmalaridan foydalanish jarayonida foydalanuvchilar duch kelayotgan texnik muammolar texnologiya olamida doimo muhokamalarga sabab boʻladi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, oxirgi vaqtlarda baʼzi iPhone 18 Pro egalari yuzni aniqlash funksiyasi ishlashida kutilmagan nosozliklar kuzatilayotganidan shikoyat qilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarga koʻra, mazkur smartfonlar egasining yuzini muvaffaqiyatsiz tanib olish holatida toʻsatdan qotib qolmoqda va shundan soʻng avtomatik ravishda qayta ishga tushmoqda. Ushbu holat kundalik foydalanishda maʼlum noqulayliklarni keltirib chiqarib, foydalanuvchilar oʻrtasida haqli savollarni tugʻdirmoqda.
Muammoning sabablari va rasmiy munosabatMutaxassislarning taʼkidlashicha, yangi turdagi mobil qurilmalar bozorga chiqarilgandan keyingi dastlabki oylarda turli xil kichik dasturiy xatoliklar kuzatilishi odatiy hol sanaladi. Bunday nosozliklar koʻpincha maxsus foydalanish ssenariylari bilan bogʻliq boʻlib, ularni bartaraf etish uchun muayyan vaqt talab etiladi.
Sentyabr oyining oxirgi kunlarida Apple kompaniyasining rasmiy qoʻllab-quvvatlash xizmati vakillari mazkur muammo yuzasidan murojaatlar kelib tushganini tasdiqlashdi. Kompaniya mutaxassislari olib borgan dastlabki oʻrganishlar natijasiga koʻra, mazkur nosozlik qurilmaning apparat qismida emas, balki tizimli dasturiy taʼminotda ekanligi aniqlandi.
Kelgusidagi rejalarHozirgi vaqtda yuzaga kelgan xatolik haqidagi barcha maʼlumotlar kompaniyaning muhandislik boʻlimiga toʻliq taqdim etilgan. Dasturchilar ushbu nosozlikni bartaraf etish ustida faol ish olib bormoqdalar.
Kutilishicha, yuzni aniqlash vaqtidagi qotishlar va avtomatik qayta yuklanish holatlari tez orada chiqariladigan navbatdagi operatsion tizim yangilanishi orqali toʻliq hal etiladi. Foydalanuvchilarga esa barqaror ish faoliyatini tiklash uchun tizim yangilanishini kutish tavsiya etilmoqda.
Izohlar 0
…