Ayrim iPhone 18 Pro smartfonlarida nosozlik aniqlandi

·0·Texno
Ayrim iPhone 18 Pro smartfonlarida nosozlik aniqlandi

Yangi avlod flagman qurilmalaridan foydalanish jarayonida foydalanuvchilar duch kelayotgan texnik muammolar texnologiya olamida doimo muhokamalarga sabab boʻladi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, oxirgi vaqtlarda baʼzi iPhone 18 Pro egalari yuzni aniqlash funksiyasi ishlashida kutilmagan nosozliklar kuzatilayotganidan shikoyat qilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarga koʻra, mazkur smartfonlar egasining yuzini muvaffaqiyatsiz tanib olish holatida toʻsatdan qotib qolmoqda va shundan soʻng avtomatik ravishda qayta ishga tushmoqda. Ushbu holat kundalik foydalanishda maʼlum noqulayliklarni keltirib chiqarib, foydalanuvchilar oʻrtasida haqli savollarni tugʻdirmoqda.

Muammoning sabablari va rasmiy munosabat

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, yangi turdagi mobil qurilmalar bozorga chiqarilgandan keyingi dastlabki oylarda turli xil kichik dasturiy xatoliklar kuzatilishi odatiy hol sanaladi. Bunday nosozliklar koʻpincha maxsus foydalanish ssenariylari bilan bogʻliq boʻlib, ularni bartaraf etish uchun muayyan vaqt talab etiladi.

Sentyabr oyining oxirgi kunlarida Apple kompaniyasining rasmiy qoʻllab-quvvatlash xizmati vakillari mazkur muammo yuzasidan murojaatlar kelib tushganini tasdiqlashdi. Kompaniya mutaxassislari olib borgan dastlabki oʻrganishlar natijasiga koʻra, mazkur nosozlik qurilmaning apparat qismida emas, balki tizimli dasturiy taʼminotda ekanligi aniqlandi.

Kelgusidagi rejalar

Hozirgi vaqtda yuzaga kelgan xatolik haqidagi barcha maʼlumotlar kompaniyaning muhandislik boʻlimiga toʻliq taqdim etilgan. Dasturchilar ushbu nosozlikni bartaraf etish ustida faol ish olib bormoqdalar.

Kutilishicha, yuzni aniqlash vaqtidagi qotishlar va avtomatik qayta yuklanish holatlari tez orada chiqariladigan navbatdagi operatsion tizim yangilanishi orqali toʻliq hal etiladi. Foydalanuvchilarga esa barqaror ish faoliyatini tiklash uchun tizim yangilanishini kutish tavsiya etilmoqda.

AppleiPhone 18 ProSmartfonTexnologiyaYangiliklar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone 18 Pro savdosi boshlandi: navbatlar va taqchillikiPhone 18 Pro savdosi boshlandi: navbatlar va taqchillik18 sentabr 11:51iPhone 18 Pro smartfoni quvvat olish tezligi boʻyicha yangi marraga yetdiiPhone 18 Pro smartfoni quvvat olish tezligi boʻyicha yangi marraga yetdi10 sentabr 17:56Apple kompaniyasi yangi iPhone 18 Pro modellarini taqdim etdiApple kompaniyasi yangi iPhone 18 Pro modellarini taqdim etdi9 sentabr 22:21Xitoyda iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max savdosi rekord oʻrnatdiXitoyda iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max savdosi rekord oʻrnatdiKecha 20:29Yangi iPhone 18 Pro ekranida nosozliklar aniqlandi va kafolat asosida almashtirilmoqdaYangi iPhone 18 Pro ekranida nosozliklar aniqlandi va kafolat asosida almashtirilmoqda25 sentabr 02:23iPhone 18 Pro himoya oynasi raqobatchilarnikidan mustahkamroq chiqdiiPhone 18 Pro himoya oynasi raqobatchilarnikidan mustahkamroq chiqdi19 sentabr 15:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi