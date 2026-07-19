Samsung kompaniyasi sun’iy intellektga ega yangi Freestyle+ proyektorini taqdim etdi
Janubiy Koreyaning Samsung texnologik giganti oʻzining koʻp funksiyali va ixcham proyektorlar turkumini yangiladi. AQSH bozorida sotuvga chiqqan yangi Freestyle+ modeli nafaqat yuqori sifatli tasvir, balki sun’iy intellekt imkoniyatlari bilan ham foydalanuvchilar e’tiborini tortmoqda. Mazkur qurilma zamonaviy uy kinoteatri tushunchasini butunlay oʻzgartirishga qaratilgan boʻlib, u uydan tashqarida ham erkin foydalanish uchun moslashtirilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Freestyle+ modelining asosiy afzalliklaridan biri uning Full HD aniqlikdagi 100 dyuymgacha boʻlgan tasvirni shakllantira olishidir. ixbt.com nashri bergan ma’lumotlarga koʻra, qurilma USB-C porti orqali tashqi akkumulyatorga (Power Bank) ulanib ishlashi mumkin. Bu esa uni sayohatlar, kempinglar yoki elektr energiyasi cheklangan joylarda ham bemalol ishlatish imkonini beradi.
Sun’iy intellekt va aqlli sozlamalarYangi avlod proyektori sun’iy intellekt texnologiyalari bilan boyitilgan. Xususan, unda trapezoidal buzilishlarni avtomatik ravishda 3D-tuzatish funksiyasi mavjud. Bu shuni anglatadiki, proyektor qanday burchak ostida oʻrnatilishidan qat’i nazar, tasvirni devorga toʻgʻri toʻrtburchak shaklida avtomatik moslaydi. Shuningdek, sirtni kalibrlash va tasvirni adaptatsiya qilish tizimi hatto notekis yoki rangli devorlarda ham ranglar uzatilishini tabiiy saqlab qoladi.
Tasvir sifati boʻyicha qurilma 430 ISO-lyumen yorqinlikka ega boʻlib, PurColor va HDR10+ texnologiyalarini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu esa qorongʻu sahnalarda ham detallarning aniq koʻrinishini va ranglarning boyligini ta’minlaydi. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun bunday ixcham qurilmalar ayniqsa hovli sharoitida yoki oilaviy hordiq paytida katta ekranda film tomosha qilish uchun qulay yechim boʻlishi mumkin.
Ovoz va dasturiy ta’minotOvoz tizimiga ham alohida e’tibor qaratilgan. Freestyle+ ichiga oʻrnatilgan dinamiklar tovushni 360 daraja radiusda tarqatadi. Ikki dona passiv sabvufer esa past chastotali tovushlarni (baslarni) chuqurroq eshittirishga xizmat qiladi. Agar bu yetarli boʻlmasa, Q-Symphony texnologiyasi yordamida proyektorni Wi-Fi orqali tashqi akustik tizimlar yoki saundbarlarga simsiz ulash imkoniyati mavjud.
Qurilma Samsung kompaniyasining xususiy Tizen operatsion tizimi boshqaruvida ishlaydi. Bu foydalanuvchilarga quyidagi imkoniyatlarni taqdim etadi:
- Barcha mashhur striming servislaridan toʻgʻridan-toʻgʻri foydalanish;
- Bulutli oʻyin platformalarini qoʻllab-quvvatlash;
- Smartfon yoki planshet ekranini simsiz proyektorga uzatish;
- SmartThings ekotizimi orqali boshqa aqlli qurilmalar bilan integratsiya.
…