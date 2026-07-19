Samsung kompaniyasi sun’iy intellektga ega yangi Freestyle+ proyektorini taqdim etdi

·39·Texno
Samsung kompaniyasi sun’iy intellektga ega yangi Freestyle+ proyektorini taqdim etdi

Janubiy Koreyaning Samsung texnologik giganti oʻzining koʻp funksiyali va ixcham proyektorlar turkumini yangiladi. AQSH bozorida sotuvga chiqqan yangi Freestyle+ modeli nafaqat yuqori sifatli tasvir, balki sun’iy intellekt imkoniyatlari bilan ham foydalanuvchilar e’tiborini tortmoqda. Mazkur qurilma zamonaviy uy kinoteatri tushunchasini butunlay oʻzgartirishga qaratilgan boʻlib, u uydan tashqarida ham erkin foydalanish uchun moslashtirilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Freestyle+ modelining asosiy afzalliklaridan biri uning Full HD aniqlikdagi 100 dyuymgacha boʻlgan tasvirni shakllantira olishidir. ixbt.com nashri bergan ma’lumotlarga koʻra, qurilma USB-C porti orqali tashqi akkumulyatorga (Power Bank) ulanib ishlashi mumkin. Bu esa uni sayohatlar, kempinglar yoki elektr energiyasi cheklangan joylarda ham bemalol ishlatish imkonini beradi.

Sun’iy intellekt va aqlli sozlamalar

Yangi avlod proyektori sun’iy intellekt texnologiyalari bilan boyitilgan. Xususan, unda trapezoidal buzilishlarni avtomatik ravishda 3D-tuzatish funksiyasi mavjud. Bu shuni anglatadiki, proyektor qanday burchak ostida oʻrnatilishidan qat’i nazar, tasvirni devorga toʻgʻri toʻrtburchak shaklida avtomatik moslaydi. Shuningdek, sirtni kalibrlash va tasvirni adaptatsiya qilish tizimi hatto notekis yoki rangli devorlarda ham ranglar uzatilishini tabiiy saqlab qoladi.

Tasvir sifati boʻyicha qurilma 430 ISO-lyumen yorqinlikka ega boʻlib, PurColor va HDR10+ texnologiyalarini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu esa qorongʻu sahnalarda ham detallarning aniq koʻrinishini va ranglarning boyligini ta’minlaydi. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun bunday ixcham qurilmalar ayniqsa hovli sharoitida yoki oilaviy hordiq paytida katta ekranda film tomosha qilish uchun qulay yechim boʻlishi mumkin.

Ovoz va dasturiy ta’minot

Ovoz tizimiga ham alohida e’tibor qaratilgan. Freestyle+ ichiga oʻrnatilgan dinamiklar tovushni 360 daraja radiusda tarqatadi. Ikki dona passiv sabvufer esa past chastotali tovushlarni (baslarni) chuqurroq eshittirishga xizmat qiladi. Agar bu yetarli boʻlmasa, Q-Symphony texnologiyasi yordamida proyektorni Wi-Fi orqali tashqi akustik tizimlar yoki saundbarlarga simsiz ulash imkoniyati mavjud.

Qurilma Samsung kompaniyasining xususiy Tizen operatsion tizimi boshqaruvida ishlaydi. Bu foydalanuvchilarga quyidagi imkoniyatlarni taqdim etadi:

  • Barcha mashhur striming servislaridan toʻgʻridan-toʻgʻri foydalanish;
  • Bulutli oʻyin platformalarini qoʻllab-quvvatlash;
  • Smartfon yoki planshet ekranini simsiz proyektorga uzatish;
  • SmartThings ekotizimi orqali boshqa aqlli qurilmalar bilan integratsiya.
Hozirda Freestyle+ modeli AQSH bozorida 1200 dollar qiymatida baholanmoqda. Yaqin oʻrtada yangi mahsulotning boshqa mintaqalar, jumladan, Markaziy Osiyo bozorlariga ham kirib kelishi kutilmoqda. Ixchamlik va quvvat manbaiga bogʻlanib qolmaslik xususiyati uni nafaqat koʻngilochar, balki taqdimotlar oʻtkazish uchun ham ideal tanlovga aylantiradi.

SamsungFreestyle+ProyektorTexnologiyaSun’iy Intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qayta tiklanuvchi energiya stansiyalarini notoʻgʻri joylashtirish defitsitni 5 baravar oshiradiQayta tiklanuvchi energiya stansiyalarini notoʻgʻri joylashtirish defitsitni 5 baravar oshiradiBugun, 19:20Sunʼiy intellektning yangi davri: Current AI barcha uchun ochiq global tarmoq yaratmoqdaSunʼiy intellektning yangi davri: Current AI barcha uchun ochiq global tarmoq yaratmoqdaBugun, 19:20TSMC rekord darajadagi daromadga qaramay aksiyalari tushib ketishiga duch keldiTSMC rekord darajadagi daromadga qaramay aksiyalari tushib ketishiga duch keldiBugun, 18:59Netflix sunʼiy intellektdan 300 dan ortiq loyihada foydalangani maʼlum boʻldiNetflix sunʼiy intellektdan 300 dan ortiq loyihada foydalangani maʼlum boʻldiBugun, 17:56Ubtech kompaniyasi dunyodagi ilk ommaviy ishlab chiqariluvchi Uworld U1 robotini taqdim etdiUbtech kompaniyasi dunyodagi ilk ommaviy ishlab chiqariluvchi Uworld U1 robotini taqdim etdiBugun, 17:22Sunʼiy intellekt poygasida yangi yetakchi: Xitoyning Kimi K3 modeli OpenAIʼni xavotirga soldiSunʼiy intellekt poygasida yangi yetakchi: Xitoyning Kimi K3 modeli OpenAIʼni xavotirga soldiBugun, 16:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda