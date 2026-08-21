Samsung Galaxy S26 FE smartfoni 27-avgust kuni taqdim etilishi kutilmoqda

·1·Texno
Samsung Galaxy S26 FE smartfoni 27-avgust kuni taqdim etilishi kutilmoqda
Qisqacha

Samsung 27-avgust kuni Toshkent vaqti bilan 18:00 da Galaxy Event August 2026 taqdimotini o'tkazadi va unda Galaxy S26 FE modeli namoyish etilishi kutilmoqda. EPREL ma'lumotlariga ko'ra, smartfon akkumulyatori 1200 ta quvvatlash siklida normativ xususiyatlarini saqlashi, avtonomlik esa taxminan 50 soatni tashkil etishi mumkin.

Samsung kompaniyasi rasman yangi Galaxy Event August 2026 taqdimot marosimini eʼlon qildi. Anjuman joriy yilning 27-avgust sanasiga belgilangan boʻlib, texnologiya olami eʼtibori mazkur tadbirga qaratilgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, garchi janubiy koreyalik ishlab chiqaruvchi hali yangi qurilmaning nomini rasman oshkor etmagan boʻlsa-da, insayderlik maʼlumotlari va tarqalgan sizdirilgan xabarlar kutilayotgan premyera aynan Galaxy S26 FE modeli boʻlishini koʻrsatmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tadbir Toshkent vaqti bilan soat 18:00 da (UTC boʻyicha 12:00 da) boshlanishi rejalashtirilgan. Uni butun dunyo boʻylab qiziquvchilar Samsung kompaniyasining rasmiy veb-sayti hamda uning YouTubeʼdagi rasmiy kanali orqali jonli efirda kuzatib borishlari mumkin boʻladi. Taʼkidlash joizki, FE (Fan Edition) turkumidagi qurilmalar har doim foydalanuvchilar oʻrtasida yuqori qiziqish uygʻotib kelgan, chunki ular flagman imkoniyatlarini biroz qulayroq narxda taklif etadi.

Avtonomlik va texnik imkoniyatlardagi oʻzgarishlar

Hozircha Samsung Galaxy S26 FE boʻyicha rasmiy tafsilotlar sir saqlanayotgan boʻlsa-da, qurilmaning EPREL maʼlumotlar bazasida paydo boʻlishi uning asosiy texnik koʻrsatkichlarini fosh qildi. Ushbu maʼlumotlarga koʻra, yangi smartfonning akkumulyatori 1200 ta quvvatlash sikli davomida oʻzining normativ xususiyatlarini saqlab qolishi kutilmoqda. Qizigʻi shundaki, gadjetning avtonomlik koʻrsatkichi taxminan 50 soatni tashkil etishi koʻrsatilgan.

Taqqoslash uchun, avvalgi avlod vakili hisoblangan Galaxy S25 FE modeli EPREL maʼlumotlariga koʻra 42,5 soatlik avtonomlikni taqdim etgan edi (garchi uning batareyasi 2000 ta siklga moʻljallangan boʻlsa ham). Yangi Galaxy S26 FE esa foydalanuvchilarga bir martalik quvvat bilan uzoqroq ishlash imkoniyatini taqdim etib, akkumulyator samaradorligini oshirganini namoyon qilmoqda.

Kutilayotgan xususiyatlar va dasturiy taʼminot

Manbalarga koʻra, boʻlajak smartfon zamonaviy Full HD+ ruxsatiga ega va Gorilla Glass Victus+ himoya qatlami bilan qoplangan 6,7 dyuymli AMOLED displey bilan jihozlanadi. Shuningdek, qurilma korpusi anʼanaviy IP68 standartidagi suv va changdan himoyaga ega boʻlishi kutilmoqda. Bu esa foydalanuvchilarga kundalik hayotda qoʻshimcha xotirjamlik bagʻishlaydi.

Qurilmaning apparat taʼminoti ham eʼtiborga loyiq. Unga sigʻimi 4900 mAch boʻlgan akkumulyator oʻrnatilishi hamda 45 vattli tezkor quvvatlash texnologiyasi qoʻllab-quvvatlanishi kutilmoqda. Foto imkoniyatlari boʻyicha esa asosiy 50 megapikselli datchikni oʻz ichiga olgan uchlik kamera tizimi taqdim etilishi taxmin qilinmoqda.

Eng muhim jihatlardan biri shundaki, Samsung ushbu model uchun ham uzoq muddatli dasturiy qoʻllab-quvvatlashni vaʼda qilmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Galaxy S26 FE taqdim etilgan kundan boshlab naqd 7 yil davomida muntazam ravishda tizimli yangilanishlarni qabul qilib boradi. Bu esa qurilmaning dolzarbligi va xavfsizligini uzoq yillar davomida saqlab qolishini taʼminlaydi.

SamsungGalaxy S26 FESmartfonTexnologiyaTaqdimot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

ChatGPT uchun Apple Messages plagini ishga tushirildiChatGPT uchun Apple Messages plagini ishga tushirildiBugun, 03:22Samsung texnologiyalarini oʻgʻirlagan muhandis 7 yilga hukm qilindiSamsung texnologiyalarini oʻgʻirlagan muhandis 7 yilga hukm qilindiBugun, 02:58Agressiv haydash elektromobil akkumulyatorini 2,5 barobar tezroq ishdan chiqaradiAgressiv haydash elektromobil akkumulyatorini 2,5 barobar tezroq ishdan chiqaradiBugun, 02:20Google Pixel 11 smartfonlarining Tensor G6 test natijalari maʼlum boʻldiGoogle Pixel 11 smartfonlarining Tensor G6 test natijalari maʼlum boʻldiBugun, 01:56Dell XPS 13 noutbuki MacBook Neo modeliga munosib raqib boʻldiDell XPS 13 noutbuki MacBook Neo modeliga munosib raqib boʻldiBugun, 01:30Kiberxavfsizlik mutaxassislarini soxta konferensiya orqali aldashga urinishdiKiberxavfsizlik mutaxassislarini soxta konferensiya orqali aldashga urinishdiBugun, 01:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi