Samsung Galaxy S26 FE smartfoni 27-avgust kuni taqdim etilishi kutilmoqda
Samsung 27-avgust kuni Toshkent vaqti bilan 18:00 da Galaxy Event August 2026 taqdimotini o'tkazadi va unda Galaxy S26 FE modeli namoyish etilishi kutilmoqda. EPREL ma'lumotlariga ko'ra, smartfon akkumulyatori 1200 ta quvvatlash siklida normativ xususiyatlarini saqlashi, avtonomlik esa taxminan 50 soatni tashkil etishi mumkin.
Samsung kompaniyasi rasman yangi Galaxy Event August 2026 taqdimot marosimini eʼlon qildi. Anjuman joriy yilning 27-avgust sanasiga belgilangan boʻlib, texnologiya olami eʼtibori mazkur tadbirga qaratilgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, garchi janubiy koreyalik ishlab chiqaruvchi hali yangi qurilmaning nomini rasman oshkor etmagan boʻlsa-da, insayderlik maʼlumotlari va tarqalgan sizdirilgan xabarlar kutilayotgan premyera aynan Galaxy S26 FE modeli boʻlishini koʻrsatmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Tadbir Toshkent vaqti bilan soat 18:00 da (UTC boʻyicha 12:00 da) boshlanishi rejalashtirilgan. Uni butun dunyo boʻylab qiziquvchilar Samsung kompaniyasining rasmiy veb-sayti hamda uning YouTubeʼdagi rasmiy kanali orqali jonli efirda kuzatib borishlari mumkin boʻladi. Taʼkidlash joizki, FE (Fan Edition) turkumidagi qurilmalar har doim foydalanuvchilar oʻrtasida yuqori qiziqish uygʻotib kelgan, chunki ular flagman imkoniyatlarini biroz qulayroq narxda taklif etadi.
Avtonomlik va texnik imkoniyatlardagi oʻzgarishlarHozircha Samsung Galaxy S26 FE boʻyicha rasmiy tafsilotlar sir saqlanayotgan boʻlsa-da, qurilmaning EPREL maʼlumotlar bazasida paydo boʻlishi uning asosiy texnik koʻrsatkichlarini fosh qildi. Ushbu maʼlumotlarga koʻra, yangi smartfonning akkumulyatori 1200 ta quvvatlash sikli davomida oʻzining normativ xususiyatlarini saqlab qolishi kutilmoqda. Qizigʻi shundaki, gadjetning avtonomlik koʻrsatkichi taxminan 50 soatni tashkil etishi koʻrsatilgan.
Taqqoslash uchun, avvalgi avlod vakili hisoblangan Galaxy S25 FE modeli EPREL maʼlumotlariga koʻra 42,5 soatlik avtonomlikni taqdim etgan edi (garchi uning batareyasi 2000 ta siklga moʻljallangan boʻlsa ham). Yangi Galaxy S26 FE esa foydalanuvchilarga bir martalik quvvat bilan uzoqroq ishlash imkoniyatini taqdim etib, akkumulyator samaradorligini oshirganini namoyon qilmoqda.
Kutilayotgan xususiyatlar va dasturiy taʼminotManbalarga koʻra, boʻlajak smartfon zamonaviy Full HD+ ruxsatiga ega va Gorilla Glass Victus+ himoya qatlami bilan qoplangan 6,7 dyuymli AMOLED displey bilan jihozlanadi. Shuningdek, qurilma korpusi anʼanaviy IP68 standartidagi suv va changdan himoyaga ega boʻlishi kutilmoqda. Bu esa foydalanuvchilarga kundalik hayotda qoʻshimcha xotirjamlik bagʻishlaydi.
Qurilmaning apparat taʼminoti ham eʼtiborga loyiq. Unga sigʻimi 4900 mAch boʻlgan akkumulyator oʻrnatilishi hamda 45 vattli tezkor quvvatlash texnologiyasi qoʻllab-quvvatlanishi kutilmoqda. Foto imkoniyatlari boʻyicha esa asosiy 50 megapikselli datchikni oʻz ichiga olgan uchlik kamera tizimi taqdim etilishi taxmin qilinmoqda.
Eng muhim jihatlardan biri shundaki, Samsung ushbu model uchun ham uzoq muddatli dasturiy qoʻllab-quvvatlashni vaʼda qilmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Galaxy S26 FE taqdim etilgan kundan boshlab naqd 7 yil davomida muntazam ravishda tizimli yangilanishlarni qabul qilib boradi. Bu esa qurilmaning dolzarbligi va xavfsizligini uzoq yillar davomida saqlab qolishini taʼminlaydi.
…