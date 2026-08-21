Google Pixel 11 smartfonlarining Tensor G6 test natijalari maʼlum boʻldi

·0·Texno
Google Pixel 11 smartfonlarining Tensor G6 test natijalari maʼlum boʻldi

Bugun Google kompaniyasining yangi Tensor G6 protsessoriga asoslangan Pixel 11 smartfonlari savdosi boshlandi va tarmoqda ushbu qurilmalarning ilk sinov natijalari paydo boʻldi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi flagman platformasidan yuqori unumdorlikni kutish qiyin, chunki u raqobatchilardan sezilarli darajada ortda qolmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, yangi protsessor AnTuTu benchmarkida taxminan 1,86 million ball toʻplashga muvaffaq boʻlgan. Bu koʻrsatkich Qualcomm va MediaTek kompaniyalarining ilggari chiqargan eng kuchli SoC modellaridagi 4 million ballik natijadan ancha past, garchi avlodlararo taqqoslaganda Tensor G5 bilan solishtirganda qariyb 25 foizlik oʻsish kuzatilgan boʻlsa ham.

Texnik imkoniyatlar va test natijalari

Google tomonidan taqdim etilgan yangi tizimning arxitekturasi bir dona Cortex-C1 Ultra yadrosi, oltita Cortex-C1 Pro yadrosi hamda PowerVR CXTP-48-1536 grafik chipidan iborat. Ushbu konfiguratsiya kundalik vazifalar uchun yetarli boʻlsa-da, ogʻir resurs talab qiladigan jarayonlarda yetakchi raqobatchilar darajasiga chiqish uchun yetarli emas.

Geekbench sinovlarida ham shunga oʻxshash manara kuzatildi: yangi platforma bir oʻzgaruvchan rejimda 2670 ball, koʻp oʻzgaruvchan rejimda esa 6800 ball atrofida natija qayd etdi. Bu koʻrsatkichlar ham bozordagi yetakchi flagmanlar va subflagmanlar imkoniyatlaridan sezilarli darajada past turibdi.

Grafik unumdorlik va raqobat

Grafik imkoniyatlarni baholovchi 3DMark Wild Life testida esa Tensor G6 platformasi Snapdragon 8 Elite Gen 5 protsessoridan deyarli ikki barobar ortda qolgani aniqlandi. Yangi qurilma ushbu testda 3386 ball toʻplagan boʻlsa, raqobatchi platformasi 7738 ballni qayd etgan.

Shuni ham taʼkidlash joizki, oʻtgan yilgi Pixel modellari bilan solishtirganda grafik qismdagi oʻsish deyarli sezilmaydi. Ushbu holat yangi smartfon xaridorlari va texnologiya ixlosmandlari orasida koʻplab muhokamalarga sabab boʻlmoqda, chunki Google oʻzining maxsus chipini takomillashtirishda davom etayotganiga qaram abierta raqobatchilardan orqada qolish tendentsiyasi saqlanib qolmoqda.

GooglePixel 11Tensor G6SnapdragonSmartfon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dell XPS 13 noutbuki MacBook Neo modeliga munosib raqib boʻldiDell XPS 13 noutbuki MacBook Neo modeliga munosib raqib boʻldiBugun, 01:30Kiberxavfsizlik mutaxassislarini soxta konferensiya orqali aldashga urinishdiKiberxavfsizlik mutaxassislarini soxta konferensiya orqali aldashga urinishdiBugun, 01:24Xiaomi avtomatik tortish kuchiga ega yangi aqlli oshxona vytyajkasini chiqardiXiaomi avtomatik tortish kuchiga ega yangi aqlli oshxona vytyajkasini chiqardiKecha, 22:23Samsung yarimoʻtkazgichlar narxini 15 foizgacha oshirdiSamsung yarimoʻtkazgichlar narxini 15 foizgacha oshirdiKecha, 21:59Janubiy Koreyaning Sebit raketasi sinovida favqulodda holat yuz berdiJanubiy Koreyaning Sebit raketasi sinovida favqulodda holat yuz berdiKecha, 21:29Samsung dunyodagi ilk 300 Gs chastotali OLED-panni namoyish etdiSamsung dunyodagi ilk 300 Gs chastotali OLED-panni namoyish etdiKecha, 20:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi