Google Pixel 11 smartfonlarining Tensor G6 test natijalari maʼlum boʻldi
Bugun Google kompaniyasining yangi Tensor G6 protsessoriga asoslangan Pixel 11 smartfonlari savdosi boshlandi va tarmoqda ushbu qurilmalarning ilk sinov natijalari paydo boʻldi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi flagman platformasidan yuqori unumdorlikni kutish qiyin, chunki u raqobatchilardan sezilarli darajada ortda qolmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, yangi protsessor AnTuTu benchmarkida taxminan 1,86 million ball toʻplashga muvaffaq boʻlgan. Bu koʻrsatkich Qualcomm va MediaTek kompaniyalarining ilggari chiqargan eng kuchli SoC modellaridagi 4 million ballik natijadan ancha past, garchi avlodlararo taqqoslaganda Tensor G5 bilan solishtirganda qariyb 25 foizlik oʻsish kuzatilgan boʻlsa ham.
Texnik imkoniyatlar va test natijalariGoogle tomonidan taqdim etilgan yangi tizimning arxitekturasi bir dona Cortex-C1 Ultra yadrosi, oltita Cortex-C1 Pro yadrosi hamda PowerVR CXTP-48-1536 grafik chipidan iborat. Ushbu konfiguratsiya kundalik vazifalar uchun yetarli boʻlsa-da, ogʻir resurs talab qiladigan jarayonlarda yetakchi raqobatchilar darajasiga chiqish uchun yetarli emas.
Geekbench sinovlarida ham shunga oʻxshash manara kuzatildi: yangi platforma bir oʻzgaruvchan rejimda 2670 ball, koʻp oʻzgaruvchan rejimda esa 6800 ball atrofida natija qayd etdi. Bu koʻrsatkichlar ham bozordagi yetakchi flagmanlar va subflagmanlar imkoniyatlaridan sezilarli darajada past turibdi.
Grafik unumdorlik va raqobatGrafik imkoniyatlarni baholovchi 3DMark Wild Life testida esa Tensor G6 platformasi Snapdragon 8 Elite Gen 5 protsessoridan deyarli ikki barobar ortda qolgani aniqlandi. Yangi qurilma ushbu testda 3386 ball toʻplagan boʻlsa, raqobatchi platformasi 7738 ballni qayd etgan.
Shuni ham taʼkidlash joizki, oʻtgan yilgi Pixel modellari bilan solishtirganda grafik qismdagi oʻsish deyarli sezilmaydi. Ushbu holat yangi smartfon xaridorlari va texnologiya ixlosmandlari orasida koʻplab muhokamalarga sabab boʻlmoqda, chunki Google oʻzining maxsus chipini takomillashtirishda davom etayotganiga qaram abierta raqobatchilardan orqada qolish tendentsiyasi saqlanib qolmoqda.
…