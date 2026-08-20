Google Pixel 11 turkumidagi smartfonlar savdosi boshlandi
Google bir haftalik oldindan buyurtma bosqichidan so'ng Pixel 11 turkumidagi smartfonlarning ochiq savdosini boshladi. Qatorga Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL va buklanuvchi Pixel 11 Pro Fold modellari, shuningdek, Pixel Watch 5 aqlli soatlari kirdi.
Google kompaniyasi bir haftalik oldindan buyurtma berish bosqichidan soʻng Pixel 11 smartfonlar turkumining ochiq savdosini rasman boshladi. Yangi qatorga toʻrtta asosiy model — standart Pixel 11, ilgʻor Pixel 11 Pro, kattalashtirilgan Pixel 11 Pro XL hamda buklanuvchi Pixel 11 Pro Fold kiradi. Shuningdek, xaridorlarga yangi avlod Pixel Watch 5 aqlli soatlari ham taqdim etildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, qurilmalar narxi 900 dollardan boshlanib, 2250 dollargacha yetadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi turkum jahon boʻylab 20 dan ortiq davlat va mintaqalarda, jumladan, AQSh, Kanada, Buyuk Britaniya, Germaniya, Fransiya, Italiya, Yaponiya, Hindiston, Singapur va Tayvanda rasman sotuvga chiqarildi. Geografik qamrov oʻtgan yildagi Pixel 10 seriyasiga oʻxshash boʻlsa-da, baʼzi istisnolar mavjud. Xususan, buklanuvchi Pixel 11 Pro Fold Chexiya, Italiya, Polsha, Portugaliya va Ispaniya bozorlarida rasman sotilmasligi maʼlum qilindi.
Narxlar va xotira imkoniyatlariAQSh bozorida bazaviy Pixel 11 modeli 12 GB tezkor va 256 GB doimiy xotira konfiguratsiyasida 900 AQSh dollaridan taklif etilmoqda. 512 GB flesh-xotiraga ega versiya narxi esa 1020 dollarni tashkil qiladi. Qizigʻi shundaki, yangi boshlangʻich model oʻtgan yildagi Pixel 10 bilan bir xil narxda sotuvga chiqqan boʻlsa-da, uning bazaviy xotirasi ikki baravar koʻpaytirildi. Bu esa yangi gadjetni avvalgi avlodga nisbatan ancha foydali xaridga aylantiradi.
Turkumdagi qolgan flagman modellar ham oʻzining texnik imkoniyatlari va narx siyosati bilan ajralib turadi. ixbt.com xabar qilishicha, Pixel 11 Pro modeli 12/256 GB versiyasi uchun 1100 dollardan boshlanib, 16/512 GB va 16 GB / 1 TB versiyalarida mos ravishda 1220 hamda 1450 dollargacha baholanmoqda. Kengaytirilgan ekranli Pixel 11 Pro XL esa 12/256 GB bazaviy konfiguratsiyasi uchun 1300 dollardan boshlanib, 1 TB xotirali eng qimmat versiyasi uchun 1650 dollarni tashkil etadi.
Eng qimmat buklanuvchi model va Yevropadagi narxlarOila vakillari orasida eng qimmat qurilma buklanuvchi dizaynga ega Pixel 11 Pro Fold boʻldi. Ushbu smartfonning 16/256 GB hajmli varianti AQShda 1900 dollar, 16/512 GB versiyasi 2020 dollar, 1 TB flesh-xotirali eng yuqori modifikatsiyasi esa 2250 dollarga baholandi. Taʼkidlash joizki, bazaviy Fold modeli oʻtgan yilgi Pixel 10 Pro Fold narxidan 100 dollarga qimmatroq sotuvga chiqarilgan.
Yevropa bozorida ham yangi qurilmalarning rasmiy narxlari eʼlon qilindi. Unga koʻra, Yevropa hududida Pixel 11 uchun narxlar 1000 yevrodan, Pixel 11 Pro uchun 1200 yevrodan va Pixel 11 Pro XL uchun 1400 yevrodan boshlanadi. Inshootning eng ilgʻor vakili sanalgan Pixel 11 Pro Fold uchun Yevropa xaridorlari kamida 2000 yevro toʻlashiga toʻgʻri keladi.
AQShdagi yirik uyali aloqa operatorlari xaridorlarni jalb qilish maqsadida maxsus chegirma va eski qurilmalarni almashtirish dasturlarini yoʻlga qoʻydi. Maʼlum shartlar bajarilganda, foydalanuvchilar Pixel 11 qurilmalarini sezilarli darajada arzon narxlarda, hatto ayrim holatlarda deyarli bepul qoʻlga kiritishlari mumkinligi taʼkidlanmoqda.
…